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Las acusaciones de Irina Baeva a Gabriel Soto por presunta violencia emocional que Ana Carla Sinclair recordó

El actor anunció una demanda contra Ana Carla Sinclair por difamación luego de que ella lo acusara de presunta violencia emocional

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Ana Carla Sinclair retomó los señalamientos que su expareja Irina Baeva hizo públicos en abril de 2025. (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto)

Ana Carla Sinclair acusó a Gabriel Soto de presunta violencia emocional y evocó las denuncias que Irina Baeva hizo públicas en 2025 contra el actor, quien este 1 de julio confirmó que presentará una demanda por difamación y uso indebido de imagen contra la cantante.

La disputa entre el actor y Sinclair escaló después de que Soto negara públicamente la relación sentimental con ella. La cantante respondió con señalamientos directos en el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, donde vinculó su experiencia con la de la actriz rusa.

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La Sinclair conectó su caso con las acusaciones de Baeva

“Es violencia emocional. O sea, realmente ya entendí lo que dijo Irina en ese aspecto. Porque él decía: ‘Es que yo no fui violento, yo no le pegué’. Sí, claro, pero al negar a alguien y también mi reputación, ¿qué? O sea, también mi familia, ¿qué? También mi hijo, ¿qué, no?“, declaró Ana Carla Sinclair en el programa.

Hombre de traje con pajarita sonríe; mujer de blazer negro y camiseta blanca se toma una selfi con teléfono rojo frente a un espejo con luces y un cuadro.
La cantante Ana Carla Sinclair vinculó su experiencia con la de Irina Baeva tras ser negada públicamente por Gabriel Soto, quien confirmó este 1 de julio que la demandará por difamación y uso indebido de imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia apunta directamente a lo que Baeva reveló en abril de 2025 en el programa Montse&Joe de Unicable. La actriz rusa señaló entonces que su relación terminó por infidelidades de parte del actor y que, hasta el año pasado, vivió distintos tipos de violencia. “Fue un tema muy rebasado, muy irrespetuoso, todo verbal. Tengo muy claro ese momento, literal iba en mi camioneta, vi un mensaje y mi mente se tronó”, dijo Irina Baeva en esa entrevista.

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Ana Carla Sinclair describió el efecto que tuvo en ella la postura pública de Soto. “La frialdad, el ir y venir, el tratar a alguien así, pues ahora sí que no sé exactamente los términos, pero sí me dolió bastante. La primera semana cuando dio las declaraciones me dolieron horrible, estuve llorando, estuve en casa y le dije a toda la prensa que no”, relató la cantante.

También desmintió haber recibido dinero a cambio de sus declaraciones. “Cualquier reportero que puede checarme y que puede hablar conmigo se puede dar cuenta que yo no he cobrado ni un centavo por nada de esto”, afirmó Sinclair.

La Sinclair desmintió haber recibido dinero a cambio de sus declaraciones sobre el actor. (Instagram)
La Sinclair desmintió haber recibido dinero a cambio de sus declaraciones sobre el actor. (Instagram)

Gabriel Soto respondió y anunció demanda

El actor confirmó este 1 de julio que presentará una demanda contra Sinclair por difamación y uso indebido de imagen, luego de que ella hiciera públicos detalles de su vida personal. En sus declaraciones, Soto reveló que sus hijas también tomaron postura. “Ellas están enojadas también con Sinclair y me dijeron: ‘Te dijimos, papá, no era una buena persona, te lo dijimos’”, expresó el actor.

Gabriel Soto añadió que, independientemente de lo ocurrido, “las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera”.

Irina Baeva rompió el silencio y señaló infidelidades en 2025

Cuando Baeva rompió el silencio en abril de 2025, precisó que la ruptura con Soto, tras seis años de relación, se debió a infidelidades de su parte. “Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas. Creo que la verdad está de más porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema”, afirmó Baeva en Montse&Joe.

La actriz acusó a su expareja de infidelidad y presunta violencia YT: Unicable / Montse&Joe

La actriz aclaró que no sufrió violencia física, pero sí psicológica. “Muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado porque cuesta mucho expresarlo. La única razón por la cual terminó son las infidelidades por parte de él, no es chisme, es la verdad, así pasaron las cosas. La otra parte es eso, yo, al día de hoy volteo a ver y sí puedo decir que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia”, señaló.

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