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¿Quién es Jude Bellingham? La estrella del Real Madrid que buscará meter en aprietos al Tri en el Azteca

Desde su debut a los 16 años con el Birmingham City hasta títulos de LaLiga y Champions, el inglés llega como el más valioso al encuentro

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La Selección Mexicana buscará reducir a toda costa a la estrella inglesa Jude Bellingham, jugador con grandes cualidades para definir partidos. Reuters/Maria Lysaker
La Selección Mexicana buscará reducir a toda costa a la estrella inglesa Jude Bellingham, jugador con grandes cualidades para definir partidos. Reuters/Maria Lysaker

Jude Bellingham llega a la cita en el Estadio Azteca como uno de los nombres más repetidos en la previa del México vs Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026.

El mediocampista estrella del Real Madrid se ha consolidado como líder de la nueva generación inglesa y acapara reflectores por su gran rendimiento y proyección.

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El mediocampista del Real Madrid se consolida como líder de la nueva generación de la Selección de Inglaterra por su gran rendimiento y proyección. REUTERS/Juan Barbosa
El mediocampista del Real Madrid se consolida como líder de la nueva generación de la Selección de Inglaterra por su gran rendimiento y proyección. REUTERS/Juan Barbosa

El valor de mercado de Bellingham ronda los 130 millones de euros, la cifra más alta entre los protagonistas del enfrentamiento, lo que marca una diferencia notable frente a los jugadores del Tri. Su capacidad para influir en el marcador y cambiar partidos lo convierte en una de las mayores preocupaciones para la zaga mexicana.

Jude Bellingham: los récords del nuevo referente de Inglaterra

En la Selección de Inglaterra, Bellingham:

  • Es el jugador más joven en llegar a 50 partidos internacionales (22 años, 359 días).
  • Rompió el récord como juvenil que tenía Wayne Rooney.
  • Ha disputado dos Copas del Mundo: Qatar 2022 y el Mundial 2026.
  • Suma 3 goles en Mundiales y mantiene una precisión de pase del 91% en la actual edición.
Mundial 2026 - Panamá - Inglaterra
Jude Bellingham es el jugador más joven en llegar a 50 partidos con Inglaterra, con 22 años y 359 días, superando el récord de Wayne Rooney.(ANGELA WEISS / AFP)

Jude destaca por su despliegue, visión y capacidad para llegar al área rival. En partidos clave, toma la iniciativa y se convierte en el motor ofensivo de los Tres Leones.

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Bellingham y Kane: una sociedad que genera peligro

La conexión entre Jude Bellingham y Harry Kane será uno de los principales retos para México:

  • Han participado directamente en la mayoría de los goles ingleses en la justa.
  • Bellingham asistió a Kane para romper el récord de goles de Inglaterra en Copas Mundiales.
  • Jude ha señalado: “Harry Kane es el mejor jugador de la historia de Inglaterra”.
La dupla Bellingham-Kane ha demostrado ser fatal, por lo cual el Tri se verá obligado a implementar ajustes para contenerlos. Reuters/Maria Lysaker
La dupla Bellingham-Kane ha demostrado ser fatal, por lo cual el Tri se verá obligado a implementar ajustes para contenerlos. Reuters/Maria Lysaker

Su complicidad suele terminar en jugadas de peligro y su dinámica obliga a los rivales a ajustar la marca constantemente. El Tri deberá enfocar su estrategia en impedir que Bellingham reciba con espacios y se asocie con Kane.

De Birmingham a Madrid: el ascenso meteórico en Europa

La trayectoria en clubes de Jude Bellingham marca una de las carreras más rápidas y exitosas del futbol europeo:

  • Debutó profesionalmente a los 16 años con el Birmingham City.
  • Se consolidó en el Borussia Dortmund de Alemania, donde fue titular en Champions League antes de los 18 años.
  • En 2023, llegó al Real Madrid, ganando títulos de LaLiga y Champions en sus primeras temporadas.
  • En la última campaña, firmó 8 goles y 5 asistencias con los merengues.
Jude Bellingham debutó a los 16 años con el Birmingham City, se consolidó en Borussia Dortmund y llegó al Real Madrid en 2023, donde ya acumula varios títulos en el máximo circuito. REUTERS/Violeta Santos Moura
Jude Bellingham debutó a los 16 años con el Birmingham City, se consolidó en Borussia Dortmund y llegó al Real Madrid en 2023, donde ya acumula varios títulos en el máximo circuito. REUTERS/Violeta Santos Moura

Así, su peso en los clubes donde ha jugado ha sido inmediato, sumando minutos, goles y liderazgo desde joven. Su nombre se ha vuelto un símbolo para la afición, que lo vincula con la canción Hey Jude de los Beatles, que se escucha cada vez que destaca en la cancha.

La presencia de Bellingham en el Coloso de Santa Úrsula representa un gran atractivo y un desafío para la Selección Mexicana, en un partido donde el margen de error será mínimo.

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