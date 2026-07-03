Cae el presunto ladrón de recursos federales de Bansefi en Chiapas tras diez años de estar profugo

Las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer el destino de los fondos sustraídos y determinar responsabilidades. Crédito: Cuartoscuro

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre identificado como José “N” por el robo de 10 millones 66 mil pesos en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), hoy Banco del Bienestar, según informaron fuentes oficiales. La aprehensión se concretó una década después de que el delito ocurriera en una sucursal del norte de Chiapas.

El dinero sustraído tenía un destino específico: el pago a beneficiarios de los programas gubernamentales Inclusión Social Prospera y Adultos Mayores. Ese detalle convierte el caso en algo más que un robo bancario, pues los recursos correspondían a apoyos sociales destinados a población vulnerable.

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El robo ocurrió en abril de 2016

La noche del 22 de abril de 2016, el imputado presuntamente aprovechó su condición de empleado de Bansefi para sustraer el efectivo. El dinero se encontraba en la caja fuerte del área de bóvedas de la sucursal 0780, ubicada en el municipio de Juárez, al norte de Chiapas.

Las fuentes oficiales precisaron que José “N” trabajaba en esa institución al momento de los hechos. Su vínculo laboral con el banco le habría facilitado el acceso a la zona restringida donde se resguardaban los recursos.

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Las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer el destino de los fondos sustraídos y determinar responsabilidades. Crédito: Cuartoscuro

A raíz de los hechos y 10 años después, la FGR solicitó la orden de aprehensión correspondiente, y en el que un juez de Control Federal la autorizó. Con ese mandamiento judicial en mano, los elementos de la AIC procedieron a localizar al señalado.

La detención se ejecutó en el municipio de Acala, Chiapas. En el operativo también participaron agentes de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

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Una vez aprehendido, un agente del Ministerio Público Federal solicitó la audiencia inicial ante el juez de Control. El proceso se desarrolló en dos momentos: la solicitud inicial y su continuación, en la que las partes presentaron sus argumentos.

El 1 de julio, tras el debate en la continuación de la audiencia, el juez de Control resolvió vincular a proceso a José “N”. La autoridad judicial determinó que existen datos suficientes para sostener la investigación penal en su contra.

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Un individuo tiene sus manos esposadas detrás de la espalda, vistiendo una chaqueta de jean y una camiseta, con un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades, el cargo formal es el delito de robo agravado. Además de la vinculación a proceso, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá en reclusión durante la siguiente etapa del proceso.

La autoridad también fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal deberá integrar los elementos probatorios que sustenten la acusación.

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Al concluir el plazo fijado por el juez, el Ministerio Público Federal deberá definir su postura, a fin de presentar una acusación formal, plantear una salida alterna al proceso o solicitar una resolución distinta, según lo que arroje la carpeta de investigación.

La FGR tendrá ese tiempo para consolidar las pruebas reunidas a lo largo de una década, luego de que las autoridades lograron ubicar y detener al señalado.

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Una persona con camiseta blanca tiene las manos esposadas unidas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bansefi y su transformación en Banco del Bienestar

La sucursal 0780 donde ocurrió el robo pertenecía al Bansefi, institución que el gobierno federal transformó en Banco del Bienestar durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El cambio de nombre y estructura no canceló las investigaciones pendientes de la etapa anterior.

El caso de Juárez es un ejemplo de carpetas que sobrevivieron a la transición institucional. La FGR mantuvo activa la investigación y finalmente obtuvo la orden judicial que permitió la captura.

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De acuerdo con las investigaciones, el monto sustraído superaba los 10 millones de pesos y correspondía a recursos federales destinados al pago de apoyos sociales. La sustracción interrumpió la entrega de esos fondos a beneficiarios en una zona del norte de Chiapas.

Hasta el momento, la autoridad federal no ha señalado si existen más personas involucradas en el caso ocurrido el 22 de abril de 2016. El proceso penal se centra actualmente en la presunta responsabilidad del exempleado detenido en el municipio de Acala.

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