Muerte del animador Luis de la Rosa en Francia despierta dudas: familia rechaza hipótesis de suicidio y pide esclarecer el caso

Muere a los 34 años el animador digital Luis de la Rosa en trágico accidente de tren en Francia. (Infobae México Especial)

La muerte del animador mexicano Luis de la Rosa Obregón en Francia está envuelta en dudas luego de que su familia rechazara la hipótesis de suicidio que manejan las autoridades locales, denunciaran una investigación deficiente y exigieran la intervención del gobierno mexicano para esclarecer las circunstancias del deceso, ocurrido el 24 de junio en Annecy durante el Festival Internacional de Cine de Animación.

Carlos Figueroa, primo del padre del animador, viajó a Francia junto con el papá de Luis de la Rosa para enfrentar directamente a las autoridades. En entrevista con Radio Fórmula, Figueroa describió una investigación que, en su opinión, busca cerrar el caso sin responder las preguntas fundamentales de la familia.

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“No están haciendo nada porque ellos nada más quieren dar a entender que fue un caso de suicidio, que absolutamente no fue eso para nada, y tenemos muchas razones para saberlo, para lavarse las manos y cerrar el caso”, dijo.

¿Por qué la familia descarta el suicidio como causa de muerte?

El animador digital Luis de la Rosa, quien murió a los 34 años en un accidente de tren en Francia, aparece en un retrato en blanco y negro. (Facebook: Luis Manuel Villareal)

Figueroa enumeró varias razones por las que la familia rechaza de plano la hipótesis que manejan las autoridades francesas. La más contundente: en la maleta del animador se encontró un anillo de compromiso que planeaba entregar a su pareja el 1 de julio, en Londres.

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“Él tenía muchos proyectos, estaba en el auge de su carrera, tenía su pareja con quien iba a contraer nupcias próximamente. De hecho, en la maleta se encontró el anillo que le entregaría el 1 de julio al verla en Londres”.

La familia también señala que De la Rosa no consumía alcohol ni drogas, que era una persona “muy alegre” y que al momento de su muerte presentaba Ash Raider World —su proyecto personal de serie animada— en uno de los festivales de animación más relevantes del mundo. Era, según quienes lo conocían, el momento más prometedor de su carrera.

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El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 24 de junio en las vías del sistema Léman Express, junto a la avenida Aristide Briand, una zona vallada y restringida al público, según reportó el periódico francés Le Dauphiné Libéré. El maquinista detectó a De la Rosa cerca de las vías, activó la bocina, pero no logró detener el tren a tiempo. Personal de bomberos y del SAMU acudió al lugar y confirmó su fallecimiento en el sitio.

Luis de la Rosa, figura de la animación, muestra un libro de dibujo de anime titulado "ANIME Cuadro a Cuadro" por Alex Torres, con el texto "Ahora sí, por fin me convertiré en Hokague" en pantalla. (Instagram: Luis de la Rosa)

Figueroa recorrió el trayecto entre el Airbnb donde se alojaba su sobrino y el lugar del accidente —unas cuatro cuadras, cinco minutos a pie— y encontró que existe un paso peatonal subterráneo por debajo de las vías, habilitado para que los transeúntes crucen sin necesidad de acceder a la zona de trenes. “Es muy obvio que él no iba a ir por voluntad propia a meterse a las vías del tren”, afirmó.

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Investigación con vacíos

La familia identificó una serie de inconsistencias en el proceso que llevan las autoridades de Annecy. Figueroa relató que cuando fueron a hablar con el dueño del Airbnb donde se hospedaba De la Rosa, el propietario ni siquiera sabía que su inquilino era la persona fallecida. Ningún agente de la policía ni de la fiscalía lo había contactado.

“No fue nadie de la policía ni de la fiscalía a interrogarlos, tampoco a los vecinos de allá”, señaló el familiar de la víctima.

También cuestionó la versión oficial sobre las cámaras del tren. El reporte de investigación indica que el Léman Express no contaba con cámara frontal, pero Figueroa asegura haber verificado en Internet que ese modelo de tren sí tiene cámaras laterales y, presumiblemente, frontales. La familia solicitó hablar con el conductor del tren; las autoridades lo negaron bajo el argumento de que la investigación aún no concluye.

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Luis de la Rosa nació en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven desarrolló una pasión por la animación. (Facebook)

En la zona del accidente tampoco hay cámaras de vigilancia. Los únicos testimonios que la familia logró recopilar por cuenta propia son los de dos o tres vecinos que escucharon el claxon del tren y vieron llegar a la policía y a la ambulancia, sin más detalles sobre lo ocurrido antes del impacto.

La presión adicional viene de la funeraria: según Figueroa, ya existe una gestión avanzada para proceder con la cremación y entregar los restos a la familia, lo que la familia interpreta como un intento de cerrar el caso antes de que haya claridad.

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Carlos Figueroa lanzó un llamado directo al gobierno mexicano. Dijo que ni la Embajada de México en Francia ni ninguna autoridad federal o estatal se ha pronunciado públicamente ni ha ejercido presión sobre las autoridades locales de Annecy para que la investigación avance.

La familia también recurrió a una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a la repatriación de los restos.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa muestra su retrato fotográfico junto a la versión animada de sí mismo, conectando su persona con la serie original ‘Ash Raider World’ en el festival de Annecy. (Instagram: Luis de la Rosa)

De la Rosa Obregón, originario de Hermosillo, Sonora, tenía 34 años y una trayectoria de más de una década en la industria de la animación internacional.

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Animador 2D senior con más de nueve años de experiencia, colaboró con más de 14 estudios internacionales, entre ellos Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon, y acumulaba créditos en producciones como Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), Space Jam: A New Legacy (2021) y My Little Pony: The Movie (2017). Sus créditos en series incluyen Animaniacs, Carmen Sandiego y Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series.

Aunque comenzó estudiando Arquitectura en México, De la Rosa abandonó esa carrera para dedicarse a la animación. Se graduó con honores en 2015 de la Vancouver Film School, en Canadá, y en entrevistas previas explicaba que gran parte de su formación fue autodidacta: creaba animaciones personales en su tiempo libre mientras cursaba arquitectura.

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La noticia sacudió a la comunidad de animadores mexicanos e internacionales. El fallecimiento fue confirmado a través de las redes sociales de Ash Raider World y por colegas y colaboradores con quienes De la Rosa trabajó en distintos proyectos.

El animador Miguel Montañez, quien habría colaborado con De la Rosa en el póster de Ash Raider World, expresó: “Tenía tanta arte por crear que esto no es justo. Su pasión y su visión eran, sinceramente, una gran fuente de inspiración. Era tan amable y generoso, además de ser un artista increíble. Dejó huella en todos los que lo rodeaban”.

Luis Manuel Villarreal, director de 'Jugando en Serio', lamenta el deceso de Luis de la Rosa, animador con quien trabajó en la película Space Jam 2, y muestra su foto. (facebook)

Luis Manuel Villarreal, director del estudio de animación Jugando en Serio y quien trabajó con De la Rosa en Space Jam: A New Legacy, también lamentó públicamente su partida. El animador Alex Torres escribió: “Hoy no solo se fue uno de los mejores animadores del país, se fue un amigo, un colega, una persona que también alimentaba sus sueños y metas a futuro”.

En Instagram, donde De la Rosa acumulaba más de 33,700 seguidores, se describía como quien da “vida a dibujos de personajes”. Su última publicación, del 20 de junio —cuatro días antes de su muerte—, mostraba una comparación del antes y después de una escena de Ash Raider World, con créditos para cada colaborador del proyecto. En publicaciones anteriores había declarado que los ingresos de sus trabajos en grandes producciones los destinaba íntegramente a financiar esa serie, a la que describía como su “mayor pasión”.