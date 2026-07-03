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¿Cuándo podrían enfrentarse México y Argentina en el Mundial 2026? Esto tendría que pasar

Durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cabo Verde, el estratega argentino fue cuestionado sobre los equipos que podrían representar una amenaza para el vigente campeón del mundo

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(REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY)
(REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY)

México ya aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Ecuador, mientras que Argentina aún debe disputar este viernes su compromiso de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde.

Aunque ambas selecciones todavía tienen camino por recorrer, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre el Tricolor y la Albiceleste sigue abierta, pero únicamente podría concretarse en una fase específica del torneo. En la antesala del duelo argentino, Lionel Scaloni incluso destacó el nivel mostrado por el conjunto mexicano.

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¿Cuándo se enfrentarían México y Argentina en el Mundial 2026?

(EFE/ Alex Cruz)
(EFE/ Alex Cruz)

De acuerdo con la llave del Mundial 2026, México y Argentina solo podrían cruzarse en las semifinales.

El Tricolor ya aseguró su presencia en los octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra. Si logra avanzar, tendrá que superar también la ronda de cuartos de final para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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Del otro lado, Argentina todavía debe disputar su partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. En caso de clasificar a los octavos de final, la Albiceleste deberá continuar avanzando por su lado de la llave para mantener viva la posibilidad de un enfrentamiento con México.

Lionel Scaloni destaca a México entre las selecciones que pelearán el Mundial 2026

(Europa Press)
(Europa Press)

En la conferencia previa al duelo contra Cabo Verde, Lionel Scaloni fue cuestionado sobre las selecciones que considera candidatas a disputar el título y sorprendió al mencionar al Tricolor junto a varias potencias internacionales.

"Francia y Brasil están muy bien. Son selecciones que al final van a estar ahí. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia está muy bien, España lógicamente, Portugal e Inglaterra también van a estar peleando. Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta", declaró el técnico argentino.

Las declaraciones del estratega llegaron después de la victoria de México sobre Ecuador, resultado que permitió al Tricolor avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Scaloni responde a las críticas sobre presuntas ayudas a Argentina

(EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
(EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Durante la misma conferencia, Lionel Scaloni también fue consultado sobre las versiones que circulan en redes sociales respecto a supuestas ayudas de la FIFA a Argentina.

“(Lo evita) No leyendo las redes sociales. No mires las redes sociales y ya está. Si no miras eso, no te enteras. Hoy cualquiera pone una cosa que no es fundamentada y se hace de una cosa chiquita algo demasiado grande. Creo que no hay que darle importancia”.

El entrenador añadió que ni él ni su cuerpo técnico prestan atención a ese tipo de comentarios y prefieren mantenerse enfocados en el partido frente a Cabo Verde.

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