Tras ataque armado a periodista que cubría partido Mexico vs Ecuador, Artículo 19 exige justicia y pide revisar mecanismo de protección

Un hombre de camisa azul y gafas posa frente a un fondo con efecto acuarela en escala de grises que muestra una pared de ladrillo y ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque armado contra el periodista Marcos García Ramos en Cintalapa, Chiapas, tras cubrir las celebraciones del partido México vs Ecuador, la noche del 30 de junio, reavivó el debate sobre la eficacia del mecanismo federal de protección a periodistas y la urgencia de revisar las condiciones de seguridad en zonas de riesgo.

El 30 de junio, poco después de las 23 horas, sujetos armados persiguieron en motocicleta a García Ramos y le dispararon por la espalda a unas calles de su domicilio. Según fuentes cercanas a la familia, el periodista recibió cinco impactos de bala. El ataque ocurrió minutos después de realizar una transmisión en vivo en la plaza principal del municipio.

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García Ramos, director y editor del portal Real Cintalapa, fue trasladado al hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Debido a la saturación hospitalaria, permaneció más de 15 horas en una camilla antes de ser intervenido quirúrgicamente.

Periodistas bajo autocensura y riesgo colectivo en Chiapas

De acuerdo a ARTICLE 19, fuentes cercanas al medio que dirigía Marcos García, él y otros periodistas habían decidido dejar de cubrir temas sobre hechos de violencia “como una práctica de autocensura para protegerse”, detalla la organización.

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La región Valles-Zoque, donde se localizan los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, se ha convertido en zona de alto riesgo debido a la disputa entre grupos delincuenciales por el control territorial. En julio de 2024, ARTICLE 19 ya había alertado por el asesinato del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales en el mismo municipio, solicitando entonces que la línea de investigación principal se centrara en su labor periodística.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la creación de un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, junto a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y peritos especializados.

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Última transmisión realizada por el periodista durante las celebraciones del partido México vs Ecuador antes de ser balaceado. Foto: Captura de pantalla / Facebook- Real Cintalapa

ARTICLE 19 exige revisión y protección tras el ataque

La organización ARTICLE 19 solicitó al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos que otorgue medidas de resguardo a García Ramos y a su familia, además de llamar a la instalación de una mesa de trabajo con periodistas de la región para evaluar el riesgo colectivo. También urgió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a atraer el caso y aplicar el Protocolo Homologado de Investigación para Delitos contra la Libertad de Expresión.

La organización llamó al grupo especial de la Fiscalía a atender las causas estructurales que originan las amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con énfasis en la presencia de redes macrocriminales en la zona.

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Además, ARTICLE 19 exigió al gobierno de Chiapas, en coordinación con los municipios de la región Valles-Zoque, el diseño de un plan preventivo para enfrentar el riesgo que viven periodistas y defensores. En los últimos años, la entidad ha registrado un incremento de ataques vinculados con la cobertura de hechos de violencia y seguridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Suman agresiones y riesgos contra periodistas en el país

El caso de Marcos García Ramos se suma a una serie de agresiones contra la prensa en el sur del país, lo que mantiene la alerta sobre la situación de quienes informan en contextos de violencia y disputas territoriales.

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Recientemente surgió el caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada la mañana del 2 de junio de 2026 en su domicilio de Nanchital, Veracruz, por un grupo de al menos tres hombres armados y encapuchados que irrumpieron a la fuerza mientras ella alcanzó a grabar parte de lo sucedido con su celular.

A la fecha del último reporte público, Roxana Berenice Guzmán Ramírez sigue desaparecida. Las autoridades han realizado detenciones y continúan investigando todas las posibles líneas, especialmente su ejercicio periodístico. El caso se suma al peligro que enfrentan los periodistas, así como la impunidad persistente en crímenes contra la libertad de expresión en México.

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