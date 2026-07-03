Catean presunto punto de narcomenudeo en Venustiano Carranza: hallan drogas, radios y libretas de control

Elementos de la SSC aseguraron drogas, radios de comunicación, dinero y cuadernos con presuntos registros de venta durante un cateo en Plaza San Lázaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió el cateo de un inmueble presuntamente utilizado como punto de venta y distribución de droga en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidas dos personas y aseguradas diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo, equipos de comunicación y documentos que forman parte de las investigaciones.

La intervención ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Plaza San Lázaro, sitio que, de acuerdo con las indagatorias de las autoridades, era utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas y que incluso ya había sido intervenido anteriormente por las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, la operación fue posible gracias a la detención previa de un presunto “halcón”, quien presuntamente vigilaba los movimientos de las autoridades y cuya captura permitió a los elementos de inteligencia ubicar el inmueble donde presuntamente se concentraban las actividades de narcomenudeo.

Durante el cateo intentaron escapar

Al ingresar al inmueble, policías de la SSC sorprendieron a varias personas, algunas de las cuales intentaron huir del lugar al percatarse de la presencia de las autoridades.

PUBLICIDAD

Durante la revisión del predio fueron asegurados diversos radios de comunicación que presuntamente eran utilizados para alertar sobre la llegada de patrullas o de operativos policiales, una práctica común en organizaciones dedicadas al narcomenudeo para evitar detenciones y asegurar la continuidad de sus actividades.

Las autoridades investigan anotaciones que presuntamente documentaban ventas de droga y entregas realizadas mediante plataformas de reparto. (c4jimenez)

Además del equipo de comunicación, los agentes localizaron varios cuadernos con anotaciones que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, dichos documentos contenían registros detallados de presuntas ventas de droga, horarios de entrega, cantidades distribuidas y nombres o referencias de personas que recibían la mercancía.

PUBLICIDAD

Entre las anotaciones también aparecieron referencias a entregas realizadas mediante plataformas de reparto, un aspecto que las autoridades analizan para determinar si la organización utilizaba servicios de entrega a domicilio para distribuir los narcóticos y evitar levantar sospechas.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de la operación y determinar si existen más personas involucradas en la presunta red de distribución.

Dos detenidos y más de 150 dosis aseguradas

Como resultado del cateo fueron detenidas Eloísa “N”, de 45 años, quien es señalada como la presunta responsable del inmueble, así como José “N”, de 49 años, identificado por las autoridades como colaborador de la mujer.

PUBLICIDAD

Dos personas fueron detenidas tras un operativo en un inmueble que presuntamente funcionaba como punto de narcomenudeo en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, instancia que integrará la carpeta correspondiente y definirá su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

En el lugar también fueron aseguradas más de 100 dosis de aparente mariguana, más de 50 envoltorios con presunta cocaína, dinero en efectivo y una mariconera que presuntamente era utilizada para transportar parte de las sustancias.

PUBLICIDAD

Las evidencias quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para su análisis pericial y como parte de la investigación.

Este inmueble no era desconocido para las autoridades. De acuerdo con los antecedentes del caso, hace más de un año ya había sido objeto de otro operativo contra actividades relacionadas con el narcomenudeo, ocasión en la que también fueron detenidas dos personas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las investigaciones de la SSC apuntan a que, tras aquel aseguramiento, el inmueble volvió a ser utilizado como punto de venta de droga, por lo que fue nuevamente ubicado mediante labores de inteligencia hasta concretar el operativo más reciente.

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura delictiva, determinar el origen de las sustancias aseguradas y establecer si existen vínculos con otros puntos de distribución que operan en la zona centro de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD