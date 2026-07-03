Desmantelan tres narcopuntos de La Unión Tepito en la Cuauhtémoc: caen cuatro presuntos integrantes ligados a “El Irving”

Ejecutaron tres órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y se detuvieron a dos mujeres y dos hombres y aseguraron 578 dosis de aparente cocaína y marihuana (@SSC_CDMX/X)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a dos mujeres y dos hombres, además de asegurar cientos de dosis de aparente droga.

De acuerdo con información oficial, las acciones se llevaron a cabo tras una serie de investigaciones relacionadas con una posible célula delictiva de La Unión Tepito dedicada a delitos de alto impacto y presuntamente vinculada con la distribución, venta y almacenamiento de narcóticos en las colonias Guerrero y Buenavista.

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Las autoridades señalaron que, derivado de trabajos de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, policías de la SSC identificaron movimientos inusuales en tres domicilios, donde se observaba el ingreso y salida constante de personas, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas.

Con los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó a un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes para intervenir los inmuebles.

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El video muestra un operativo policial nocturno llevado a cabo por agentes armados. Agentes escoltan a dos mujeres y dos hombres con las caras difuminadas. La operación incluyó la ejecución de tres órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, resultando en el aseguramiento de 578 dosis de aparente cocaína y marihuana. Este material documenta acciones de seguridad pública vinculadas a La Unión Tepito (Video: @SSC_CDMX/X)

Decomisan armas y drogas

Los operativos se realizaron de manera simultánea en dos predios ubicados sobre la calle Sol, en la colonia Guerrero, así como en otro domicilio localizado sobre la calle Guerrero, en la colonia Buenavista, todos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante las diligencias, los uniformados detuvieron a dos mujeres y dos hombres, además de asegurar 548 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, 30 dosis de aparente marihuana y dos bolsas con vegetal verde a granel con características propias de la misma droga.

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Asimismo, en los inmuebles fueron localizados y asegurados cuatro teléfonos celulares y 20 cartuchos útiles, objetos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para integrarlos a las investigaciones correspondientes.

Tras concluir las inspecciones, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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Estrategia para combatir a grupos delictivos en la CDMX

Operativos como parte de estrategia para combatir a grupos delictivos generadores de violencia en la capital (FGJ-CDM)

La SSC destacó que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre autoridades federales y capitalinas para combatir a grupos delictivos generadores de violencia que operan en distintas zonas de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas indicaron que continuarán las labores de investigación y operativos conjuntos para ubicar y desarticular células criminales relacionadas con delitos de alto impacto, principalmente aquellas dedicadas al narcomenudeo, extorsión y distribución de drogas.

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En el comunicado oficial también se recordó que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.

La alcaldía Cuauhtémoc ha sido identificada como una de las zonas prioritarias para las corporaciones de seguridad debido a la incidencia de delitos relacionados con narcomenudeo y actividades de grupos criminales que operan en distintos puntos de la capital del país.

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