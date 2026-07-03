Rupert Grint, actor de Harry Potter, admite que México será el rival más difícil para Inglaterra: “Me preocupa bastante”

El actor habló del duelo entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre México vs Inglaterra que se llevará a cabo el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca ya desbordó la cancha. Antes de que ambas selecciones se enfrenten en los octavos de final del Mundial 2026, la rivalidad entre los dos países se ha trasladado a las redes sociales, a los escenarios musicales y hasta a las pantallas de cine, con una batalla cultural que mezcla pronósticos polémicos, intercambios entre músicos de talla internacional y declaraciones de figuras británicas que han reconocido el peso del Tricolor.

La batalla de mexicanos e ingleses en redes

En redes sociales, el detonador de la disputa entre mexicanos y británicos fue Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien pronóstico un 5-0 de Inglaterra sobre México, hecho que encendió de inmediato los ánimos.

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Dos futbolistas, Harry Kane de Inglaterra y un jugador de la selección mexicana, celebran con gestos de euforia en distintos partidos. (Fotocomposición Infobae)

Horas después, el músico matizó sus palabras y explicó que había exagerado en tono de broma, aunque mantuvo su confianza en el conjunto inglés: “Apuesto a que sí gana la selección de Inglaterra, es algo bíblico, y déjame aclarar algo, obviamente estaba bromeando cuando dije que México perdería 5-0, creo será más bien un 3-0″. Gallagher también señaló que confía en que Harry Kane sea el futbolista que marque la diferencia y ayude a Inglaterra a conseguir el boleto a los cuartos de final.

La respuesta no tardó. Fher Olvera, vocalista de Maná, publicó un video en la cuenta oficial de Instagram del grupo envuelto en una bandera de México y con su característico sentido del humor le mandó un mensaje directo al cantante británico: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, güey, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va.”

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La polémica no quedó ahí. Un aficionado mexicano respondió al pronóstico de Gallagher con un video de Juan Gabriel interpretando “Hasta que te conocí” en su concierto del Palacio de Bellas Artes, argumentando que el “Divo de Juárez” podría componer “Wonderwall” con los ojos cerrados mientras que Gallagher no tendría la capacidad de interpretar un tema del cantante mexicano.

Un collage artístico yuxtapone fotografías de Juan Gabriel durante su concierto en Bellas Artes en 1990 con imágenes de Liam Gallagher de Oasis en un escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gallagher respondió de manera sarcástica: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

Las redes sociales también generaron su propia batalla cultural con memes que rivalizaron a los dos países en todos los frentes posibles. Desde comparaciones gastronómicas entre chicharrones preparados y fish and chips, hasta duelos entre el Metrobús de la Ciudad de México y el Routemaster, el autobús rojo de dos pisos de Londres.

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Otros memes enfrentaron a El Santo contra James Bond, a los brujos de Catemaco contra Hogwarts, y pusieron frente a frente a Harry Styles, el ídolo pop británico de esta generación, contra Juan Gabriel.

Rupert Grint advierte que México será el partido más duro para Inglaterra

En medio de la guerra cultural, una voz inesperada se sumó al debate desde el lado inglés. El actor Rupert Grint, quien dio vida a Ronald Weasley en Harry Potter y es un reconocido aficionado de la selección inglesa, confesó que el juego contra México le preocupa.

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“La verdad es que México me preocupa bastante. Se ven muy fuertes en este momento”, comentó en entrevista para Paloma & Nacho.

El actor Rupert Grint habló del cruce entre México e Inglaterra. REUTERS/Nadja Wohlleben

El actor retomó el tema minutos después con mayor detalle: “A mí me encanta este torneo. Desde que era niño. Me trae recuerdos muy nostálgicos ver jugar a Inglaterra, es algo que realmente disfruto. Y como te decía, México se ve muy difícil de vencer. Creo que ese sería el partido más duro, sin duda. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Mucha suerte”.

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Antes de cerrar la entrevista, Grint reveló cuál sería su final ideal del Mundial 2026: “Oh, bueno, aparte de México… Inglaterra, por supuesto. Obviamente eso ya no puede pasar ahora, pero no sé, supongo que un Inglaterra contra Argentina. Creo que hay una especie de revancha histórica ahí. Sería una buena final. Pero bueno, ya veremos. No quiero salarlo".

La referencia a Argentina no es casual: la última vez que Inglaterra pisó el Estadio Azteca fue en los cuartos de final de México 86, cuando Diego Armando Maradona eliminó a los Tres Leones con la “Mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico.”

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Cómo llegan México e Inglaterra al duelo del domingo

Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

México llega al partido tras vencer 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 31, resultado que le dio al Tri su primera victoria en una eliminatoria mundialista en 40 años. El equipo de Javier Aguirre mantiene la portería imbatida y suma cuatro triunfos consecutivos en el torneo, con el Estadio Azteca como su fortaleza imbatida en eliminatorias mundialistas.

Inglaterra, en cambio, tuvo que remontar ante la República Democrática del Congo en Atlanta. Los Tres Leones cayeron al minuto 7 y no lograron quebrar la resistencia africana durante los primeros 70 minutos. La remontada llegó con un doblete de Kane en los minutos 75 y 86, quien con esos tantos alcanzó 13 goles en Copas del Mundo, superando el registro de Pelé.

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¿Dónde ver el México vs Inglaterra?

El partido está programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas de la Ciudad de México en el Estadio Azteca y podrá verse por las señales de Canal 5, Azteca 7, Canal 9 y Vix Premium.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega en cuartos de final.