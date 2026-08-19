Lluvias provocan inundaciones y socavón en Cuautitlán Izcalli: despliegan operativo de emergencia

Operativo nocturno por las inundaciones en Cuautitlán Izcalli, donde el personal gubernamental desplegó equipos de hidrosucción para remover agua de vialidades y ayudar a peatones. Se observa la coordinación de personal municipal y de CAEM en las zonas afectadas por las lluvias en las comunidades de El Socorro, Vista Hermosa y Xhala.

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Las lluvias registradas el martes 18 de agosto provocaron afectaciones en distintos puntos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde autoridades municipales desplegaron personal operativo para atender acumulaciones de agua y reducir los riesgos para la población.

A través de Operagua, el gobierno municipal concentró equipos y trabajadores en las zonas de El Socorro, San Sebastián Xhala y Vista Hermosa, consideradas entre los puntos que requirieron mayor atención después de las precipitaciones.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, aunque la lluvia dejó de registrarse en el municipio, los trabajos continuaron para acelerar el desalojo del agua pluvial acumulada en los colectores y disminuir las posibles afectaciones en viviendas.

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Operagua mantiene activos cárcamos y equipos de hidrosucción

Como parte del operativo, continuó la operación del cárcamo Tecoac, con el objetivo de reducir los niveles de agua en los diferentes colectores del sistema de drenaje.

A estas labores se sumaron equipos de hidrosucción, que fueron desplegados en territorio para atender los puntos con mayor acumulación y contribuir a liberar los sistemas de drenaje.

Las autoridades señalaron que los trabajos se concentraron particularmente en Vista Hermosa y El Socorro, donde se mantuvo la atención a los vecinos después de las lluvias de la tarde.

Además del cárcamo Tecoac, permanecieron en funcionamiento los cárcamos de Xhala y Vista Hermosa, como parte de las acciones para facilitar el desalojo del agua y mitigar posibles daños en domicilios.

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El gobierno municipal indicó que la ausencia de nuevas precipitaciones favorece las labores de desagüe, aunque pidió a la población mantener la precaución mientras continúan los trabajos de emergencia.

Detectan socavón en Industrial Cuamatla

Socavón Cuamatla Cuautitlán Izcalli Edomex (Gob. C. Izcalli/FB)

A las afectaciones ocasionadas por la lluvia se sumó la detección de un socavón en Industrial Cuamatla, donde elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli acudieron para resguardar la zona.

El área fue delimitada y se realizó una valoración inicial con el propósito de prevenir accidentes entre peatones y automovilistas que circulan por el lugar.

Como parte de la revisión, personal de Operagua realizará una inspección para determinar si existe alguna afectación o fuga en la red hidráulica que pudiera estar relacionada con el reblandecimiento del suelo.

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La revisión será fundamental para establecer las causas del hundimiento y determinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

Posteriormente, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura llevará a cabo las labores correspondientes para atender el socavón, incluido el relleno del área y los trabajos necesarios para restablecer condiciones seguras.

Las autoridades exhortaron a quienes transiten por Industrial Cuamatla a hacerlo con precaución y respetar las zonas delimitadas por los cuerpos de emergencia.

Autoridades mantienen operativo por lluvias

Inundaciones lluvias Cuautitlán Izcalli Edomex (Gob. C. Izcalli/FB)

El gobierno municipal aseguró que mantuvo presencia y apoyo a los habitantes afectados por las precipitaciones, mientras continúan las labores de desalojo del agua y supervisión de la infraestructura.

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La operación de los cárcamos y el despliegue de equipos de hidrosucción forman parte de las medidas para reducir los niveles acumulados en los colectores y evitar que el agua llegue a más viviendas.

Protección Civil y Bomberos también permanecen atentos a posibles riesgos derivados del reblandecimiento del suelo, especialmente en zonas donde se han detectado hundimientos o daños en la infraestructura.

Mientras no se presenten nuevas precipitaciones, los trabajos de bombeo y desalojo continuarán para normalizar las condiciones en las zonas afectadas de Cuautitlán Izcalli.

Retiran hasta 100 toneladas de basura de la presa El Ángulo

Autoridades municipales hicieron el retiro de 100 toneladas de basura de la presa El Ángulo (Gob. C. Izcalli)

En días pasados, el gobierno municipal informó que Operagua ha retirado entre 90 y 100 toneladas de basura de la presa de El Ángulo, como parte de las acciones preventivas para disminuir riesgos durante la temporada de lluvias.

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Los trabajos de limpieza buscan mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica y reducir la posibilidad de desbordamientos o inundaciones en zonas habitacionales cercanas.

Entre las comunidades que podrían resultar beneficiadas por estas labores se encuentran Ejidal San Isidro y la Unidad Niños Héroes, en Cuautitlán Izcalli, así como El Jaral, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El retiro de residuos es considerado una acción preventiva debido a que la acumulación de basura y otros materiales puede obstaculizar el flujo del agua y reducir la capacidad de conducción de los cuerpos y sistemas hidráulicos.