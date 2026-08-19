Yahir anuncia que deja la cocina de La Casa de los Famosos México tras ser exhibido por racionar la comida

Una película puso en el centro del debate al cantante, quien administra los alimentos y enfrenta el cuestionamiento de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube)

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Yahir anunció que deja la cocina de La Casa de los Famosos México tras ser exhibido en la Noche de Cine por racionar la comida con el presupuesto recortado a la mitad.

La noche del martes 18 de agosto, la gala del reality de Televisa incluyó una sección de cine en la que los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice proyectaron una película titulada El señor de las raciones, dedicada íntegramente al cantante sonorense. Las imágenes mostraron cómo Yahir ha administrado los alimentos desde que el presupuesto semanal se redujo al 50%, lo que generó roces con Ese Pérez y Flor Vigna, quienes expresaron su molestia ante las restricciones impuestas.

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Frente a los cuestionamientos de los conductores, Yahir respondió sin rodeos: “He estado tratando de dar organización en la cocina para que nos alcance... Sí me gustaría que todos tuvieran su pedazo de pan... Esa sería mi versión y si alguien opina lo contrario, nunca me he cerrado a escuchar a nadie... Vine a la casa a sumar”.

Yahir aseguró que dejaría la cocina “hoy mismo”

El cantante sonorense respondió en la gala del martes a las imágenes de El señor de las raciones y ofreció abandonar la cocina tras las quejas de Ese Pérez y Flor por sus restricciones alimentarias con el presupuesto recortado a la mitad. (Captura de pantalla YouTube)

El cantante amplió su postura en la gala y dejó en claro que su gestión no busca imponer autoridad: “He tratado de darle un poco de organización a la cocina para que nos alcance, más que una situación de hacer que se haga lo que yo digo. Hice panes en la mañana, hice 14, ni siquiera es una barra completa de pan. No fui el que más hizo pan, no fui el que más come pan... pero independientemente de eso, sí me gustaría que tuvieran su pedazo de pan en la semana para la ansiedad, lo entiendo perfecto”.

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Ante la posibilidad de que su manejo de la despensa incomode al grupo, Yahir fue directo: “Con todo gusto me salgo de la cocina hoy mismo, no tengo ningún problema. Yo chambeo, yo vine a la casa a aportar, a sumar, no vengo a hacerle la vida imposible a nadie y tampoco quiero que me la hagan a mí. Adelante, ahí está la cocina”.

La tensión no se limitó a la gala. En conversaciones previas dentro de la casa, Memo Schutz cuestionó si la administración de Yahir podía derivar en una actitud autoritaria: “Sí, pero tampoco puede ser un sargento, güey. ¿Sí me entiendes?”.

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En ese mismo intercambio, Yahir había sido tajante al defender su posición: “No, es que yo no puedo dejar que toquen la cocina”, dijo al referirse a las reservas de pan y otros productos básicos.

Yahir defendió su postura, pero advirtió que con gusto cede el puesto: "No vengo a hacerle la vida imposible a nadie". (Captura de pantalla )

Pan, jamón, huevos y atún: la despensa entera en disputa

La preocupación del intérprete va más allá del pan. En sus propias palabras, advirtió sobre un escenario de escasez que podría extenderse a toda la despensa: “Porque cuando no, no va a haber pan y no va a haber jamón y no va a haber esto y no va a haber el otro”.

Yahir argumentó que su intención es garantizar que las provisiones alcancen para las tres comidas del día. El contexto agrava el panorama: el cantante sigue una dieta cetogénica desde hace años y necesita consumir entre 160 y 180 gramos de proteína diaria debido a su régimen de entrenamiento —hora y media diaria— y a su condición de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides. El huevo es su principal fuente de proteína, lo que lo ha colocado también en el centro de las críticas del público en redes sociales.

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Con el presupuesto a la mitad y las tensiones en aumento, la administración de los alimentos se ha convertido en uno de los ejes de conflicto dentro de la casa. Yahir, por ahora, dejó la decisión en manos del grupo.