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Alemán vuelve a la CDMX con nuevo material

El rapero se presentará en un recinto de cercanía con sus fans

Alemán, el rapero mexicano que trasciende las barreras de su país
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La llegada de Alemán al escenario del Centro de Espectáculos La Maraka el próximo 10 de septiembre de 2026 marca un nuevo capítulo para el rap en la Ciudad de México.

El artista, originario de Cabo San Lucas, presentará “Mi Droga”, su más reciente propuesta musical, en una noche pensada para resaltar la fuerza y la narrativa contemporánea del hip-hop nacional.

Lo esencial sobre la presentación de Alemán en La Maraka

  • Fecha y hora: Jueves 10 de septiembre de 2026, a las 21:00 horas.
  • Lugar: Centro de Espectáculos La Maraka, Ciudad de México.
  • Boletos: Disponibles en la plataforma AREMA (arema.mx).
  • Producción: Alto Nivel.

Un evento esperado en la escena del rap nacional

El concierto de Alemán en La Maraka representa una oportunidad para los seguidores del género de experimentar un espectáculo donde el rap ocupará un lugar central. La producción, a cargo de Alto Nivel, ha apostado por crear un entorno en el que la cercanía entre artista y público transforme la velada en una experiencia diferente.

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La cita permite a los asistentes escuchar por primera vez en vivo las canciones de “Mi Droga”, un proyecto donde Alemán explora temas como el desamor, la dependencia emocional y los excesos. Las nuevas piezas destacan por su sonido profundo y letras que muestran una faceta más personal del rapero, sin dejar de lado la fuerza narrativa que caracteriza su trabajo.

El impacto de Alemán en el hip-hop mexicano

Alemán ha forjado un lugar en la música mexicana gracias a su identidad artística y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Su trayectoria se distingue no solo por el alcance de sus temas, sino también por su escritura directa y una presencia escénica potente.

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En cada concierto, el integrante de Homegrown Mafia logra convertir el espectáculo en un espacio de intercambio directo con el público. Su dominio de las rimas y la respuesta que genera entre los asistentes se han convertido en sello distintivo de sus presentaciones.

Lo que pueden esperar los asistentes

El concierto en La Maraka no solo será el debut en vivo de “Mi Droga”, sino también un repaso por distintas etapas de la carrera de Alemán. Quienes asistan podrán reencontrarse con canciones fundamentales de su repertorio y vivir de cerca la intensidad que el rapero imprime en cada show.

El evento ha sido concebido para ofrecer una experiencia completa: la atmósfera íntima del recinto, la producción audiovisual diseñada especialmente para la ocasión y la energía característica del artista prometen una noche única.

Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus boletos a través del sistema AREMA. La velada se perfila como una cita imperdible para quienes siguen de cerca la evolución del hip-hop mexicano y buscan presenciar el crecimiento de sus figuras más representativas.

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