Sonido La Changa llega a CU para baile colectivo

(Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Guardar

El próximo domingo, la explanada del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria se convertirá en el punto de encuentro para quienes buscan sumergirse en la tradición y el ritmo de la cultura sonidera.

Sonido La Changa, con la conducción de Ramón Rojo Villa, encabezará un evento que unirá a generaciones bajo los acordes de la cumbia y la salsa.

La cita es el 30 de agosto de 2026 y la entrada será gratuita.

Desde las 16:00 horas, se abrirá el programa con una mesa de presentación a cargo del Archivo Movimiento Sonidero, que presentará avances sobre su investigación y labor de documentación en torno al fenómeno sonidero.

PUBLICIDAD

El momento más esperado comenzará a las 17:30, cuando Sonido La Changa y el equipo de Archivo Movimiento Sonidero tomen el escenario y den inicio al baile que promete transformar la explanada en una pista de baile comunitaria.

Quienes deseen asistir al espectáculo pueden llegar fácilmente utilizando la Línea 1 del Metrobús y descendiendo en la estación CCU, para después cruzar el puente peatonal que conecta directamente con el recinto.

Para quienes prefieran acudir en automóvil, el Centro Cultural Universitario ofrece varias opciones de estacionamiento, tanto subterráneo como externo, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a la alta demanda que suelen tener estos espacios en días de eventos.

PUBLICIDAD

El baile sonidero en Ciudad Universitaria representa una oportunidad única para celebrar la riqueza de una expresión urbana que, desde hace décadas, forma parte de la identidad musical de la CDMX.

El evento, impulsado por Danza UNAM, Plataforma PM y el Archivo Movimiento Sonidero, convoca tanto a la comunidad universitaria como al público en general a reflexionar, disfrutar y compartir la energía de la cultura sonidera.

El Archivo Movimiento Sonidero es una iniciativa independiente dedicada a rescatar y difundir el patrimonio intangible de la cultura sonidera mexicana.

Su trabajo apunta a preservar la memoria de quienes han dado forma a este movimiento, garantizando que las nuevas generaciones puedan conocer y valorar su legado.

PUBLICIDAD

Gracias a este esfuerzo, encuentros como el del 30 de agosto se convierten en espacios de celebración y aprendizaje en torno a la música y la fiesta popular.

La jornada en el Centro Cultural Universitario se perfila como un homenaje tanto a la historia como al presente del sonidero.

El público podrá disfrutar de los tradicionales saludos, los mejores ritmos tropicales y la atmósfera festiva que caracteriza a Sonido La Changa.

El acceso libre y la variedad de actividades refuerzan el objetivo de abrir la cultura sonidera a nuevos públicos, consolidando su lugar en el panorama musical y social de la capital.

PUBLICIDAD

Fechas y horarios clave del evento:

Domingo 30 de agosto de 2026

16:00 horas: Presentación del proyecto de investigación de Archivo Movimiento Sonidero

17:30 horas: Inicio del baile sonidero con Sonido La Changa

Cómo llegar al Centro Cultural Universitario (CCU) para el baile sonidero:

Transporte público: Utiliza la Línea 1 del Metrobús (Indios Verdes – El Caminero) Baja en la estación CCU Cruza el puente peatonal para llegar directamente al recinto

Automóvil: Acceso por Avenida Insurgentes Sur o Periférico Sur Estaciona en: Subterráneo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) Externos denominados CCU 3 y CCU 4 Tarifas aproximadas: $50 Se recomienda llegar temprano por la alta demanda de lugares en eventos



Ubicación: Explanada del Centro Cultural Universitario, alcaldía Coyoacán, sur de la CDMX.