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Arantza Ruiz rompe el silencio y se despide entre lágrimas de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz abandonó el reality tras tres semanas de convivencia y se quebró en plena transmisión en vivo

Arantza Ruiz
Arantza abandonó el reality tras tres semanas de convivencia y se quebró al recordar a Memo Schutz, Luis Chaparro y Mariana Ochoa, quien la sorprendió con su reacción ante la eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 tras enfrentarse en la sala de nominados y posteriormente en el carrusel final contra Flor Vigna, quien regresó a la casa con el respaldo de sus millones de seguidores. La actriz salió del reality después de tres semanas de convivencia y, al pisar el set, reconoció que ya anticipaba su salida.

“Llevo mucho tiempo haciendo estrategias, dije este regresó... Flor tiene 5 millones de seguidores”, dijo Ruiz ante los conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la Post Gala.

“Se siente raro ver tanta gente”: el impacto de Arantza al salir de la casa

El reencuentro con su familia y con el exterior la dejó visiblemente desconcertada. Tres semanas sin estímulos del mundo real se hicieron sentir en sus primeras palabras fuera de la casa.

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“Se siente raro ver tanta gente, siento rarísimo. Siento mucha emoción, conocí gente maravillosa, del medio, todos son increíbles. El público decidió y se le respeta”, expresó la actriz al llegar al set.

Arantza Ruiz
La tercera eliminada de la temporada salió del reality con los ojos llorosos y una certeza: las amistades que se formaron dentro de la casa más famosa de México valen más que el juego.(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La noche de la tercera Gala de Eliminación reunió a seis nominados en la sala de la casa: Yanet García, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Memo Schutz y Flor Vigna regresaron uno a uno, cada uno con una reacción distinta ante el veredicto del público. Arantza y Flor fueron las últimas dos por lo que tuvieron que subir al famoso carrusel, y fue la argentina quien obtuvo los votos para quedarse.

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Al ver el video de su salida durante la Post Gala, Arantza Ruiz no pudo contener el llanto. Lo que más le pesó no fue perder el juego, sino dejar a las personas con quienes construyó vínculos en tiempo récord.

“Me da mucho gusto por Flor, obviamente. Veo la carita de Memo, la de Luis... de los que son mis amigos y me da mucha tristeza no haber podido regresar con ellos”, confesó entre lágrimas.

La actriz también habló de algo que la sorprendió: ver a Mariana Ochoa —con quien tuvo una pelea fuerte dentro de la casa— afectada por su eliminación.

“Un día se siente como una semana o dos y las amistades se vuelven muy fuertes. También Brianda, verla sonreír con la elegancia que ella tiene, la Klitbo... ¡Mariana que se haya puesto triste me quedé impactada!”, relató.

Arantza Ruiz
La actriz reconoció que anticipaba su salida por el peso de los fandoms y se despidió con un mensaje claro: de todos los habitantes, Memo Schutz es quien más se merece el triunfo. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Memo Schutz, el favorito de Arantza para ganar

Entre todas las personas que conoció adentro, Memo Schutz fue quien le dejó la huella más profunda. La actriz no dudó en señalarlo como el participante que merece llevarse el título de la temporada.

“Memo es los hombres más elegantes y de bien corazón que he visto en mi vida, si quieren mi opinión merece ganar La Casa de los Famosos México”, afirmó.

La conexión con Schutz fue, según ella, una de las más genuinas de su paso por el reality. “Memo es un ser humano que se merece muchas cosas buenas en la vida, es un gran papá, y adentro de la casa fue el papá de todos. Lo voy a extrañar mucho”, agregó.

Antes de cerrar su aparición en el set, Arantza dejó una observación sobre la dinámica emocional del reality: los golpes duran poco. “Me he dado cuenta que cuando la gente se va sólo nos duele un ratito”, dijo, en referencia a cómo los habitantes procesan las eliminaciones con rapidez dentro de la casa.

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