Javier Aguirre comparte una emotiva noticia familiar tras el pase de México a octavos de final

(REUTERS/Henry Romero)

La clasificación de la Selección Mexicana al siguiente partido del Mundial 2026 dejó un momento especial para Javier Aguirre, quien además de celebrar la victoria por 2-0 sobre Ecuador reveló que el día anterior se convirtió en abuelo por tercera ocasión.

El técnico del Tricolor compartió la noticia durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

Visiblemente emocionado por el resultado y el respaldo de la afición, Aguirre aseguró que la noche fue una de las más significativas de su trayectoria al frente del combinado nacional, aunque también reconoció aspectos que su equipo deberá corregir de cara al siguiente compromiso.

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Javier Aguirre celebra el triunfo de México y el nacimiento de su tercer nieto

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Tras el silbatazo final, el estratega destacó la conexión que ha logrado construir el equipo con los aficionados y el ambiente que se vivió en el inmueble, donde más de 80 mil personas acompañaron al Tricolor.

“Significa mucho para mí, duele mucho porque ya tocó quedarse fuera, hoy esta comunión con la gente es increíble”, expresó.

Aguirre señaló que, pese a la victoria, todavía observa detalles por mejorar, especialmente en las transiciones ofensivas que pudieron definir el encuentro con mayor claridad.

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“Es un grupo que lo merece y por esta conexión con la afición, estamos en los mejores del mundo, estamos animados, concentrados, es una familia. Pero quedo un poquito insatisfecho en esas contras que pudimos matar; la afición, el pueblo mexicano, ya merecía una noche de éstas. Ayer nació mi tercer nieto, así que también estoy muy contento”, comentó.

Incluso, el entrenador bromeó al señalar que, para completar una jornada inolvidable, únicamente le hacía falta disfrutar un whisky.

Aguirre calificó el triunfo como uno de los más importantes de su carrera, solo por detrás del conseguido en la Copa Oro por la cercanía que sintió con la afición mexicana. Además elogió el desempeño del portero Raúl “Tala” Rangel y de la línea defensiva integrada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez.

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Finalmente, el seleccionador nacional reiteró que su prioridad es mantener al equipo comprometido y recordó la importancia de conocer el entorno de los jugadores, una experiencia que comparó con sus etapas al frente de las selecciones de Japón y Egipto.

“Nuestra misión es jugar y entregar todo. Si así jugamos y ganamos, mejor. Nuestra obligación es dar lo mejor y luchar”, concluyó.