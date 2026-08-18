Euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,74 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,22% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,21%, manteniendo una evolución interanual negativa con una caída del 7,86%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 3,35% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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