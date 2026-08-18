Nuevo pleito en Morena: Emmanuel Reyes amenaza con denunciar penalmente a su compañero Ricardo Sheffield

Los senadores de Morena Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes mantienen una disputa por sus aspiraciones electorales. Crédito: Captura de Video

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El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, anunció que acudirá a las instancias del partido para denunciar a su compañero de bancada, Ricardo Sheffield, y tampoco descarta hacerlo en la vía civil por daño moral.

La reacción de Reyes Carmona se dio después de que el también senador por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que su compañero, presuntamente, utilizaba recursos de la iglesia La Luz del Mundo para impulsar su imagen en búsqueda de la candidatura a la presidencia municipal de León, Guanajuato.

Ante medios de comunicación, Emmanuel Reyes, aseguró que, en primera instancia, interpondrá una queja contra Sheffield Padilla ante la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia del partido oficial.

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“Hay una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece de manera clara los motivos por los cuales un compañero o compañera puede ser sancionado. En este caso, cuando hay calumnias, difamación, hay un señalamiento en contra de otro compañero o sencillamente guerra sucia. Tengo 15 días. Ya estoy preparando el recurso. Lo primero sería ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por las calumnias y, segundo, ante la autoridad competente por el daño a mi imagen pública”, advirtió Reyes a su correligionario.

No cumple con requisitos para ser alcalde León: Sheffield

Hace unos días –recordó Reyes Carmona–, durante la inauguración del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica) en León, Ricardo Sheffield declaró que su compañero en el Senado de la República no podía buscar la candidatura por la alcaldía de León, ya que, aparentemente, no cumple con los requisitos de contar con cinco años de residencia en la ciudad, así como de recibir dinero de la Luz del Mundo.

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Mientras que Emmanuel Reyes también analiza interponer una denuncia por la vía penal por daño moral a su imagen, hecha por el senador Sheffield Padilla.

Sheffield sí presenta queja contra su compañero en el Senado

Por otro lado, Ricardo Sheffield declaró, recientemente, que presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en contra de Emmanuel Reyes por sus aspiraciones, presuntamente, “injustificadas” para ser presidente municipal de León.

También detalló que, legalmente, no tiene posibilidades en Morena León para ser aspirante a coordinador municipal de los Defensores de la Transformación, ya que es originario de Villagrán.

Sheffield Padilla también lamentó que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), no tome acciones contra Reyes Carmona, quien, según el senador, tiene decenas de bardas pintadas en las principales avenidas de León, así como publicaciones en revistas de poca impresión.

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Pese a los dimes y diretes entre los morenistas, el senador Emmanuel Reyes insistió en que mantendrá su legítima lucha para ganarle al Partido Acción Nacional (PAN) en León, Guanajuato; y, dejó claro, que las declaraciones de Sheffield no le preocupan.

La dirigencia de Morena aún no define al candidato para buscar ser alcalde de León, Guanajuato. Crédito: X/ @A_MontielR

Recursos de Emmanuel Reyes provendrían de La Luz del Mundo

La pinta de bardas, espectaculares y publicaciones en revistas, no provendrían de recursos personales de Emmanuel Reyes, ya que estarían relacionados con La Luz del Mundo, contó la semana pasada Ricardo Sheffield.

Pero como es costumbre, en tiempos de la “cuarta transformación”, el senador leonés no presentó pruebas de sus declaraciones ante medios de comunicación para sustentar dicha acusación.

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Cabe señalar que Reyes Carmona sí ha sido identificado como integrante o simpatizante de la iglesia La Luz del Mundo; incluso, llegó a defender públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la congregación, quien cumple una condena en Estados Unidos por delitos sexuales.

En abril de 2026, investigaciones periodísticas exhibieron presuntos vínculos entre integrantes de La Luz del Mundo e integrantes de Morena. De acuerdo con esos reportes, la Asociación de Profesionales y Empresarios de México (APEM), supuestamente cercana a la iglesia, ha contado con la presencia de políticos y funcionarios del movimiento guinda.