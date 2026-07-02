Proponen la “Ley Merlín” en CDMX: así busca proteger a animales que generan ganancias en redes y publicidad

La iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX plantea que los animales que participen legalmente en actividades que generen valor económico reciban mayores garantías de bienestar

El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa denominada “Ley Merlín”, una propuesta que pretende fortalecer la protección jurídica de los animales cuando estos participen en actividades que generen valor económico, como campañas publicitarias, contenidos digitales, proyectos audiovisuales o actividades recreativas.

La propuesta fue presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, quien busca reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para incorporar el concepto de bienestar integral de los seres sintientes en el contexto de las nuevas dinámicas comerciales impulsadas por las plataformas digitales y las redes sociales.

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La legisladora explicó que la iniciativa toma como referencia el caso del pato “Merlín”, un animal de compañía que se volvió ampliamente conocido durante el Mundial de Futbol 2026 gracias a su presencia en espacios públicos y al impacto que tuvo en redes sociales.

De acuerdo con la diputada, la historia del ave trascendió el ámbito familiar y despertó el interés de medios de comunicación, programas de televisión, marcas y empresas interesadas en colaborar con él y con la familia que lo cuida.

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El pato Merlín, convertido en un fenómeno de las redes sociales durante el Mundial 2026, inspiró la iniciativa denominada "Ley Merlín", que busca garantizar el bienestar de los animales que participen en actividades que generen valor económico

¿Qué propone la iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX?

Durante la presentación de la iniciativa, Ledesma Alpízar planteó una interrogante que, a su juicio, la legislación vigente aún no responde: qué sucede cuando un ser sintiente deja de ser únicamente un animal de compañía y comienza a generar recursos económicos a través de su imagen o participación en distintas actividades.

Actualmente, recordó, la legislación capitalina contempla medidas para proteger a los animales del maltrato, la crueldad y el abandono, pero no establece disposiciones específicas sobre aquellos casos en los que su presencia contribuye a generar ingresos.

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La diputada sostuvo que, si un animal participa de forma lícita en actividades económicas, parte de los beneficios obtenidos deberían reflejarse directamente en mejores condiciones para su bienestar.

La propuesta plantea que esos recursos puedan destinarse a garantizar alimentación de calidad, atención médico-veterinaria permanente, suministro de medicamentos, procesos de rehabilitación cuando sean necesarios, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y condiciones adecuadas para una vejez digna.

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Uno de los puntos que enfatizó la legisladora es que la llamada “Ley Merlín” no busca modificar la naturaleza jurídica de los animales ni convertirlos en sujetos patrimoniales.

Asimismo, aclaró que la iniciativa tampoco pretende crear cuentas bancarias para los propietarios de los animales ni limitar las actividades económicas en las que estos puedan participar legalmente.

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El pato Merlín, convertido en un fenómeno de las redes sociales durante el Mundial 2026, inspiró la iniciativa denominada "Ley Merlín", que busca garantizar el bienestar de los animales que participen en actividades que generen valor económico

La reforma no busca regular la fama de los animales, sino su bienestar

El objetivo, explicó, consiste en reforzar el principio del interés superior de los seres sintientes para que, cuando un animal contribuya a generar valor económico, ese beneficio también se traduzca en acciones concretas que favorezcan su calidad de vida.

La propuesta parte del reconocimiento de que la relación entre las personas y los animales ha cambiado significativamente en los últimos años debido al crecimiento de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, la publicidad, el turismo, el entretenimiento y las redes sociales, espacios en los que algunos animales han adquirido notoriedad y se han convertido en figuras ampliamente conocidas por el público.

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En ese sentido, la diputada señaló que la iniciativa no está diseñada únicamente para el caso de “Merlín”, sino para establecer un marco legal aplicable a futuras situaciones en las que animales participen en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, publicitarias o digitales que generen ingresos.

Según expuso desde la tribuna, reconocer el interés superior de los seres sintientes implica también garantizar que las nuevas formas de aprovechamiento económico respeten ese principio y prioricen el bienestar del animal por encima de cualquier beneficio comercial.

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La legisladora recordó que recientemente el Congreso capitalino dio un paso importante al reconocer el interés superior de los seres sintientes; sin embargo, consideró necesario actualizar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para responder a los retos que plantea la economía digital.

El pato Merlín, convertido en un fenómeno de las redes sociales durante el Mundial 2026, inspiró la iniciativa denominada "Ley Merlín", que busca garantizar el bienestar de los animales que participen en actividades que generen valor económico

Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal, donde será analizada y dictaminada antes de continuar con el proceso legislativo correspondiente.

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En caso de avanzar, la denominada “Ley Merlín” buscaría establecer un precedente para que el bienestar de los animales que participen en actividades generadoras de valor económico sea considerado una prioridad dentro del marco legal de la capital del país, sin alterar su condición jurídica, pero reforzando las obligaciones de quienes obtienen beneficios derivados de su participación.