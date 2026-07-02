Pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay depósitos en julio a las beneficiarias?

El programa Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable.

El programa Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable.

Este respaldo consiste en un incentivo monetario entregado cada dos meses, sin intermediarios, mediante pagos directos de 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

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Las beneficiarias, además, pueden acceder a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asistencia en ámbitos financiero, psicológico y legal, entre otras formas de acompañamiento.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Hay pagos en julio a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

Debido a que el tercer depósito del año, correspondiente a mayo-junio, concluyó el 23 de junio, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar del Estado de México no recibirán pagos en julio. El siguiente periodo de depósitos está previsto para agosto.

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Además, cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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Mujeres con Bienestar 2 (Gob. Edomex)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Al consultar si el pago de febrero del programa ya se encuentra disponible, existen alternativas gratuitas como ingresar a la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, utilizar la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498.

También se puede optar por verificar el saldo desde los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas entidades financieras aplican comisión por este servicio. Todas estas vías permiten confirmar la acreditación del depósito.

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La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Otros beneficios del programa

La tarjeta asociada al programa ofrece una extensa red de asistencias médicas, seguros y beneficios sociales que promueven el desarrollo integral de las beneficiarias.

Los beneficios contemplados por el programa se agrupan en distintas categorías:

Apoyos económicos y financieros

Transferencia monetaria: $2.500 pesos entregados cada dos meses conforme al calendario oficial.

Tarjeta Bienestar Contigo: Permite realizar compras en comercios, pagar suscripciones y retirar efectivo en cajeros automáticos o sucursales de Financiera para el Bienestar.

Salud y Asistencia médica

Atención médica primaria: Consultas médicas ambulatorias y preventivas.

Telemedicina y asistencia telefónica: Orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia.

Beneficios familiares: Extensión de servicios médicos preventivos para hasta tres hijos menores de edad (cobeneficiarias).

Asistencia veterinaria: Consultas y orientación para mascotas, de manera telefónica o presencial.

Seguros y Protección

Seguro de vida: Cobertura de hasta $35.000 pesos por fallecimiento de la beneficiaria.

Asistencia funeraria: Servicios y gastos funerarios integrales para afrontar eventualidades.

Educación y Desarrollo

Centro de Capacitación Digital: Acceso a cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y autoempleo.

Apoyo educativo: Asesoría y acompañamiento para finalizar estudios en diferentes niveles.

Descuentos y tarifas preferenciales: Acceso a tarifas preferenciales en transporte público, medicamentos y otros productos o servicios comerciales.