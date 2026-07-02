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Qué televisora ganó el rating en el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026

Se rompió el empate técnico en señal abierta que tenían Televisa y TV Azteca

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TV Azteca ha sido la televisora preferida de los televidentes mexicanos (REUTERS)
TV Azteca ha sido la televisora preferida de los televidentes mexicanos (REUTERS)

El partido entre México y Ecuador en los Dieciseisavos de este Mundial volvió a romper récord de audiencia, con Televisa reportando un total de 35.3 millones de televidentes, de los cuales 28.4 millones corresponden a señal abierta y 6.9 millones a la plataforma ViX. Esta cifra consolida a la televisora como el grupo con mayor alcance global para los partidos del Tri.

En contraste, el canal contra canal en señal abierta muestra una tendencia diferente: Azteca 7 superó a los canales de Televisa en la preferencia del público para ver a la Selección Mexicana. En el duelo ante Ecuador, Azteca 7 alcanzó 10.12 puntos de rating, mientras que Canal 5 registró 9.13. Este dato rompió el empate técnico que se mantenía en partidos anteriores y posiciona a la televisora del Ajusco como la señal preferida en televisión abierta para seguir al equipo nacional.

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El seguimiento previo también confirma esta preferencia. Frente a Sudáfrica, Azteca 7 sumó 5.3 puntos, arriba de Las Estrellas y Canal 5. Contra Corea del Sur, la diferencia fue mínima: 7.15 puntos para Azteca 7 por 7.13 de Canal 5. En el juego ante República Checa, Azteca 7 obtuvo 6.74 puntos por 6.67 de Canal 5. En todos los casos, la señal de Azteca se mantuvo como favorita para la audiencia mexicana.

Azteca 7, la señal abierta preferida para ver al Tri

El duelo ante Ecuador marcó el punto de inflexión en la competencia de audiencias entre las dos principales televisoras. La transmisión de Azteca 7 superó por un punto completo a la de Canal 5 en rating, consolidando la tendencia de los últimos encuentros y desplazando a Televisa del primer lugar en señal abierta para partidos del Mundial. De acuerdo con datos reportados por las propias televisoras, la suma total de audiencia favorece a Televisa, pero en la competencia directa de canal abierto, TV Azteca se coloca a la cabeza.

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México se impuso ante Ecuador

La Selección mexicana celebró el pase a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre consolidó así su avance en el torneo con una actuación que dejó satisfechos tanto al cuerpo técnico como a la afición presente.

El marcador se abrió gracias a un remate certero de Julián Quiñones, quien aprovechó una jugada colectiva para adelantar a los locales. Más tarde, Raúl Jiménez amplió la diferencia y aseguró la victoria con un remate que desató el júbilo en las tribunas.

Con este resultado, México aseguró un lugar entre los dieciséis mejores equipos del campeonato. La clasificación representa un paso significativo para el conjunto nacional, que se muestra confiado de cara a la siguiente fase del certamen, donde enfrentará a Inglaterra.

El duelo se caracterizó por una gran intensidad en el primer tiempo, con ambos equipos buscando el control del balón. Sin embargo, fue la capacidad ofensiva del cuadro mexicano la que terminó marcando la diferencia en la noche.

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