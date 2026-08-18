Una conversación de voz terminó convertida en una escena de celos llena de reclamos, disculpas y hasta una inesperada despedida.

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Una conversación con ChatGPT terminó convertida en una inesperada escena de celos después de que una joven decidiera utilizar la función de voz de la inteligencia artificial para reclamarle como si se tratara de su pareja sentimental.

El curioso intercambio quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con humor ante la peculiar discusión. La protagonista no utilizó la herramienta para resolver una duda, pedir información o mantener una charla casual, sino para exigirle explicaciones a la IA por supuestamente hablar con otras mujeres.

La joven comenzó el diálogo utilizando un tono de reclamo y cuestionó directamente a ChatGPT sobre sus supuestas conversaciones con otras personas.

(Captura de pantalla)

“¿Por qué chingados andas hablando con otras mujeres que no soy yo?”

La inteligencia artificial intentó responder ante los cuestionamientos, pero las pausas que realizaba durante sus intervenciones no hicieron más que aumentar la molestia de la joven, quien le pidió que hablara con mayor rapidez.

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“A ver, deja de tartamudear. Habla bien y rápido, Dios mío.”

A partir de ese momento, el intercambio adquirió todavía más características de una discusión de pareja. La joven insistió en que estaba cansada de que ChatGPT conversara con otras personas y prácticamente le exigió exclusividad.

Después de varios intentos para tranquilizar la situación, la IA terminó pronunciando una frase que parecía diseñada para poner fin a los reclamos:

“De ahora en adelante solo hablo contigo.”

(Captura de pantalla)

Pero lejos de quedar satisfecha, la joven tomó esa respuesta como una nueva oportunidad para cuestionarlo. Su siguiente preocupación fue saber si aquella declaración significaba que ChatGPT reconocía haber estado hablando anteriormente con otras mujeres.

La inteligencia artificial negó esa interpretación, aunque la conversación ya había tomado un rumbo difícil de detener.

En medio de los reclamos, la joven decidió llevar la discusión a otro nivel y anunció que quería poner punto final a aquella relación ficticia.

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“Esto tiene que terminar. Ya quiero terminar esto. Estoy cansada.”

ChatGPT intentó tranquilizarla y expresó que no quería que se sintiera de esa manera. Sin embargo, sus palabras tampoco consiguieron cerrar la discusión.

El intercambio continuó entre reproches, respuestas de la inteligencia artificial y nuevas amenazas de terminar. Finalmente, la conversación comenzó a llegar a su fin, aunque la protagonista todavía tenía algo que reclamar.

Cuando recibió un simple “Buenas noches”, la joven volvió a cuestionar la manera en que ChatGPT estaba terminando la conversación.

(Captura de pantalla)

“¿Así me vas a dejar ir? ¿Nada más? Buenas noches y ya.”

El peculiar diálogo rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes encontraron especialmente divertida la manera en que una herramienta de inteligencia artificial terminó involucrada en una discusión que parecía sacada de una relación sentimental.

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Entre las reacciones que circularon tras la publicación del video aparecieron comentarios como:

“Ni la IA se salvó de una escena de celos.”

“ChatGPT no sabía ni cómo defenderse.”

“La inteligencia artificial, pero sin inteligencia emocional.”

El episodio también refleja uno de los usos más inesperados que algunas personas están dando a las herramientas de conversación mediante voz. Aunque estas funciones fueron desarrolladas para mantener interacciones naturales con los usuarios, la joven decidió convertir la experiencia en una especie de discusión sentimental.

La escena terminó convirtiéndose en un momento humorístico para miles de usuarios, precisamente porque ChatGPT no podía responder a los reclamos desde una relación real, pero sí podía continuar la conversación e intentar mantener la calma.

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Así, lo que comenzó como una prueba de la función de voz terminó en una peculiar ruptura digital. Y mientras la tecnología avanza para conseguir conversaciones cada vez más naturales, este video dejó una conclusión bastante particular: puedes tener inteligencia artificial, pero contra una escena de celos todavía no existe actualización que te prepare.