Kenia Os y Xavi lanzan adelanto de su próxima colaboración con reto viral para sus seguidores

Una imagen compuesta muestra a dos personas, una con cabello oscuro y joyería llamativa, y la otra con gafas de sol y vestimenta casual, posando en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Xavi y Kenia Os preparan una colaboración musical y condicionaron la revelación de su nombre, portada y fecha de lanzamiento a que sus fans generen 7 mil videos en TikTok.

La cantante sinaloense publicó un fragmento del tema en sus historias, donde apareció bailando al ritmo de la canción. En paralelo, Xavi lanzó el reto desde su cuenta en X: “¿Quieren una meta y les damos nombre oficial y TAL VEZ fecha?”.

Fragmento de la colaboración de kania Os y Xavi (Historias Instagram /Kenia Os)

La meta que puso Xavi sobre la mesa

En una segunda publicación, el artista precisó las condiciones: “7K tiktoks = Portada + Fecha + Nombre”. La propuesta cerró con una pregunta directa a sus seguidores: “¿Se logra?”.

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La cuenta de seguimiento Kenia Society (@KeniaOs\_Society) reposteó el reto y lo difundió entre la comunidad de ambos artistas, sumando tracción a la convocatoria.

Una publicación de Xavi_Charts en la red social X propone una meta de 7 mil TikToks para anunciar la portada, fecha y nombre de un lanzamiento. (Captura de pantalla Xavi Charts)

El regreso de Xavi con Dosis

El proyecto reúne 19 canciones con colaboraciones de Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros. (Xavi/Instagram )

La colaboración llega en uno de los mejores momentos de Joshua Xavier Gutiérrez, conocido artísticamente como Xavi. El cantautor de 22 años, nacido en Phoenix, Arizona, con raíces en Nogales, Sonora, lanzó el 21 de mayo de 2026 su segundo álbum de estudio, Dosis, bajo el sello Interscope Records.

El proyecto reúne 19 canciones con colaboraciones de Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros. Según la descripción de Apple Music, el disco refleja “su crecimiento tanto en lo musical como en el peso que tiene hoy dentro de la música mexicana”.

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Xavi saltó a la fama en 2023 gracias a la viralidad en TikTok de “La Víctima” y “La Diabla”, tema que encabezó el Top 50 Global de Spotify y se convirtió en el sencillo latino con más semanas consecutivas en el número uno de esa plataforma. Su debut en el Billboard Hot 100 llegó ese mismo año, y su primer álbum, Next (2024), fue incluido en la lista de los mejores 100 discos del año de Rolling Stone.

Kenia Os, en su mejor momento

Su cuarto álbum de estudio, K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026, alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México. (Captura de pantalla YouTube @Bombificadas)

La colaboración también encuentra a Kenia Os en plena vigencia. La cantante mazatleca, nacida el 15 de julio de 1999, acumula más de 3 mil 860 millones de reproducciones en Spotify y mantiene cerca de 7.4 millones de oyentes mensuales activos, según datos de Soundcharts al 18 de agosto de 2026.

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Su cuarto álbum de estudio, K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026, alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México. El proyecto incluye colaboraciones con Carla Morrison en “Días Tristes” y con la española Lola Índigo en “Fifty Fifty”, canción que figura en el top 15 de temas de artistas españolas más escuchadas fuera de España durante el primer semestre del año, de acuerdo con Spotify.

El 28 de julio de 2026, Kenia Os congregó a más de 45 mil personas en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, Quintana Roo, en un concierto gratuito. El K de Karma Tour continúa activo, con fechas confirmadas el 20 de agosto en la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí, y el 12 de noviembre en Acapulco.

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La colaboración entre ambos artistas no tiene aún nombre, fecha ni portada confirmados. Su revelación queda sujeta al desempeño de los fans en la plataforma.

Lo que se escucha en el adelanto

El fragmento circula en dos voces. La primera entrega versos de actitud desafiante: “Me vale mdre, ¿qué vrga les importa? / Si andamos enfiestadas, un culo nunca estorba”*, con una cadencia directa y lenguaje de fiesta sin filtros.

La segunda voz narra la noche desde otra perspectiva: “No sé qué pasó ayer, que se me borró el cassette / En el pacho un cagdero con pura plebita, caché”. El fragmento cierra con referencias al whisky, el tacho y las Dom Peri como testigos de una noche que se hizo de día.

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El tono del adelanto apunta a un tema de fiesta con el sello del regional urbano, terreno donde ambos artistas han construido parte de su audiencia.