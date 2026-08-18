México
Agregar Infobae enGoogle

Kenia Os y Xavi lanzan adelanto de su próxima colaboración con reto viral para sus seguidores

El anuncio se activó con un adelanto donde ella aparece bailando y con una publicación del artista que fija la meta: 7 mil contenidos en la plataforma para desbloquear información del lanzamiento

Un collage de dos fotos muestra a una persona con chaqueta oscura y colgante de corazón, y a una mujer con gafas, top negro y falda gris.
Una imagen compuesta muestra a dos personas, una con cabello oscuro y joyería llamativa, y la otra con gafas de sol y vestimenta casual, posando en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Xavi y Kenia Os preparan una colaboración musical y condicionaron la revelación de su nombre, portada y fecha de lanzamiento a que sus fans generen 7 mil videos en TikTok.

La cantante sinaloense publicó un fragmento del tema en sus historias, donde apareció bailando al ritmo de la canción. En paralelo, Xavi lanzó el reto desde su cuenta en X: “¿Quieren una meta y les damos nombre oficial y TAL VEZ fecha?”.

Fragmento de la colaboración de kania Os y Xavi (Historias Instagram /Kenia Os)

La meta que puso Xavi sobre la mesa

En una segunda publicación, el artista precisó las condiciones: “7K tiktoks = Portada + Fecha + Nombre”. La propuesta cerró con una pregunta directa a sus seguidores: “¿Se logra?”.

PUBLICIDAD

La cuenta de seguimiento Kenia Society (@KeniaOs\_Society) reposteó el reto y lo difundió entre la comunidad de ambos artistas, sumando tracción a la convocatoria.

Captura de pantalla de la red social X en un teléfono móvil. Muestra publicaciones de Xavi_Charts, texto y una imagen de una persona con top negro y falda gris
Una publicación de Xavi_Charts en la red social X propone una meta de 7 mil TikToks para anunciar la portada, fecha y nombre de un lanzamiento. (Captura de pantalla Xavi Charts)

El regreso de Xavi con Dosis

Persona con cabello oscuro, chaqueta con brillos, collar de joyas con dije de corazón, anillos y pulsera, ajustando el collar
El proyecto reúne 19 canciones con colaboraciones de Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros. (Xavi/Instagram )

La colaboración llega en uno de los mejores momentos de Joshua Xavier Gutiérrez, conocido artísticamente como Xavi. El cantautor de 22 años, nacido en Phoenix, Arizona, con raíces en Nogales, Sonora, lanzó el 21 de mayo de 2026 su segundo álbum de estudio, Dosis, bajo el sello Interscope Records.

El proyecto reúne 19 canciones con colaboraciones de Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros. Según la descripción de Apple Music, el disco refleja “su crecimiento tanto en lo musical como en el peso que tiene hoy dentro de la música mexicana”.

PUBLICIDAD

Xavi saltó a la fama en 2023 gracias a la viralidad en TikTok de “La Víctima” y “La Diabla”, tema que encabezó el Top 50 Global de Spotify y se convirtió en el sencillo latino con más semanas consecutivas en el número uno de esa plataforma. Su debut en el Billboard Hot 100 llegó ese mismo año, y su primer álbum, Next (2024), fue incluido en la lista de los mejores 100 discos del año de Rolling Stone.

Kenia Os, en su mejor momento

Kenia Os
Su cuarto álbum de estudio, K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026, alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México. (Captura de pantalla YouTube @Bombificadas)

La colaboración también encuentra a Kenia Os en plena vigencia. La cantante mazatleca, nacida el 15 de julio de 1999, acumula más de 3 mil 860 millones de reproducciones en Spotify y mantiene cerca de 7.4 millones de oyentes mensuales activos, según datos de Soundcharts al 18 de agosto de 2026.

Su cuarto álbum de estudio, K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026, alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México. El proyecto incluye colaboraciones con Carla Morrison en “Días Tristes” y con la española Lola Índigo en “Fifty Fifty”, canción que figura en el top 15 de temas de artistas españolas más escuchadas fuera de España durante el primer semestre del año, de acuerdo con Spotify.

El 28 de julio de 2026, Kenia Os congregó a más de 45 mil personas en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, Quintana Roo, en un concierto gratuito. El K de Karma Tour continúa activo, con fechas confirmadas el 20 de agosto en la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí, y el 12 de noviembre en Acapulco.

La colaboración entre ambos artistas no tiene aún nombre, fecha ni portada confirmados. Su revelación queda sujeta al desempeño de los fans en la plataforma.

Lo que se escucha en el adelanto

El fragmento circula en dos voces. La primera entrega versos de actitud desafiante: “Me vale mdre, ¿qué vrga les importa? / Si andamos enfiestadas, un culo nunca estorba”*, con una cadencia directa y lenguaje de fiesta sin filtros.

La segunda voz narra la noche desde otra perspectiva: “No sé qué pasó ayer, que se me borró el cassette / En el pacho un cagdero con pura plebita, caché”. El fragmento cierra con referencias al whisky, el tacho y las Dom Peri como testigos de una noche que se hizo de día.

El tono del adelanto apunta a un tema de fiesta con el sello del regional urbano, terreno donde ambos artistas han construido parte de su audiencia.

Temas Relacionados

XaviKenia OsTikTokIndustria MusicalLanzamientoColaboracionretomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo estudio: niveles bajos de vitamina D agravan el hígado graso, sin importar el peso

Este hallazgo confirma que mantener niveles adecuados de esta vitamina es clave para la salud hepática

Nuevo estudio: niveles bajos de vitamina D agravan el hígado graso, sin importar el peso

Morena se lleva ‘premio mayor’ en reparto de recursos del INE para 2027: ¿Cuánto dinero le dará a la oposición?

Para el ejercicio fiscal 2027, el financiamiento ordinario asciende a 7 mil 879 millones de pesos

Morena se lleva ‘premio mayor’ en reparto de recursos del INE para 2027: ¿Cuánto dinero le dará a la oposición?

Calendario SEP 2026-2027: qué alumnos regresan a clases una semana antes y por qué

Se confirmó que no todos los alumnos en México regresan a clases el mismo día ni bajo el mismo calendario

Calendario SEP 2026-2027: qué alumnos regresan a clases una semana antes y por qué

Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

Las autoridades detectaron que esta colaboración intensificó la disputa por el control de territorios clave, lo que incrementó la violencia y obligó a reforzar los operativos en zonas estratégicas de la ciudad

Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

Alejandro Zendejas aparece junto a Messi y las grandes figuras del futbol mundial

A través de sus redes sociales, Adidas reunió a varios de sus Clubes Élite para mostrar sus nuevas equipaciones

Alejandro Zendejas aparece junto a Messi y las grandes figuras del futbol mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

Mueren cuatro elementos de la Semar en accidente: cayeron a un río en Tamaulipas

Así presumió “El Conejillo”, sicario de Los Viagras, el asesinato de Hipólito Mora: exhibió arma de grueso calibre en redes

Caen 2 presuntos integrantes del CJNG en casa de seguridad en Colima: Marina incauta arsenal y halla restos humanos

Cateos simultáneos en Querétaro dejan 7 detenidos y decomiso de drogas y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Juan Gabriel llega a la noche de museos con festival temático gratis: Karaoke, imitadores y dj set: cúando y dónde será

Fernando Lozada es el séptimo confirmado de ‘La Granja VIP México 2′

Gorillaz vuelve a México y deja fuera a CDMX: sede, fecha y preventa

Memo Schutz sorprende al revelar su pasado en las pasarelas: “Fui modelo”

DEPORTES

El ‘Farmeo de Aura’ conquista a la Liga MX: Jesús Gallardo y el Toluca se unen a la tendencia viral

El ‘Farmeo de Aura’ conquista a la Liga MX: Jesús Gallardo y el Toluca se unen a la tendencia viral

Alejandro Zendejas aparece junto a Messi y las grandes figuras del futbol mundial

Liga Mx Femenil: estos fueron los resultados de la jornada 3

¿México tendrá un equipo de NFL? Comisionado revela cuándo podría llegar una franquicia fuera de EEUU 

Video | Aficionado poblano es golpeado por elemento de seguridad al finalizar el partido entre Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo