Binomio canino localiza más de 200 kilos de metanfetamina y hojas de coca en equipaje y contenedores del AICM

Las hojas de coca fueron ubicadas en equipaje procedente de Perú. Foto: Marina

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El binomio canino Max IV localizó en un solo día más de 200 kilogramos de metanfetamina y paquetes con hojas de coca durante labores de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El agente, perteneciente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Sermar), realizaron los dos aseguramientos durante inspecciones distintas.

La primera acción se realizó durante una revisión coordinada con la Subdirección de Recintos Fiscalizados de la Aduana del AICM, cuando el binomio canino indicó un posible hallazgo en ocho contenedores con bolsas con polvo cristalizado, por lo que se inspeccionó con equipo no intrusivo de espectrómetro de infrarrojo cercano que arrojó un resultado compatible con metanfetamina con peso total de 245.5 kilogramos.

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Foto: Marina

La segunda acción se realizó durante una inspección de equipaje de pasajeros internacionales, donde Max IV indicó un posible hallazgo frente a la maleta de un pasajero procedente de Lima, Perú, por lo que se llevó a cabo una segunda revisión.

Fue así que los elementos localizaron 18 paquetes de hoja de coca en diversas presentaciones dentro de la maleta.

“La participación del binomio canino especializado en la detección de narcóticos contribuyó al fortalecimiento de las labores de inspección y detección”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que continúe con las investigaciones.

Foto: Marina

Decomiso de miles de pastillas de hidrocodona en el AICM

Los dos aseguramientos se suman al realizado en el mes de julio por parte de elementos de la Marina, en coordinación con la ANAM, en la que localizaron 6 mil 858 tabletas de hidrocodona durante una inspección en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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El cargamento fue detectado durante las labores de revisión que ambas dependencias mantienen en las instalaciones del aeropuerto para identificar mercancías trasladadas de forma irregular o que representen un riesgo.

Las autoridades informaron que las tabletas aseguradas tendrían un valor aproximado de 6.8 millones de pesos en el mercado ilícito, por lo que representa una afectación importante para los grupos del crimen organizado.

¿Qué es la hidrocodona?

drogas AICM decomiso Marina Aduanas CDMX (especial)

La hidrocodona es un analgésico opioide empleado en el tratamiento del dolor de moderado a intenso. Actúa sobre zonas del sistema nervioso central para modificar la manera en que el organismo percibe el dolor, y en algunas presentaciones se combina con otros principios activos como el paracetamol.

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Entre sus efectos adversos se encuentran somnolencia, mareos, náuseas y estreñimiento. Su principal riesgo es la capacidad de generar dependencia física y psicológica, sobre todo cuando se consume en dosis superiores a las indicadas o por periodos prolongados; el riesgo de sobredosis se eleva al combinarse con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central.

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Tras el aseguramiento, las tabletas quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes mientras se realizan las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento, su destino y las circunstancias en que fue trasladado hasta el aeropuerto capitalino.

Cabe señalar que en el mes de mayo se realizó la detención de un hombre que transportaba casi 9 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas en el AICM.

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Las autoridades informaron que el aseguramiento representó una afectación económica de más de un millón 900 mil pesos a grupos delictivos. Su localización se llevó a cabo por un binomio canino que marcó la silla de ruedas por la posible presencia de sustancias ilícitas.

Inspección a la silla de ruedas. (Semar)

Ante la sospecha, los elementos de seguridad pasaron la silla de ruedas por rayos X, lo que permitió detectar objetos anómalos en la estructura. Una inspección más detallada derivó en la localización de 8 paquetes con un peso total de 8.8 kilogramos de cocaína.

Los paquetes y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica.