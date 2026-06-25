No todos usarán la playera del Tri: la realidad de adoptar un pato como Merlín

La situación con patos, agua y jabón representa la atención al bienestar animal frente a la popularidad del Pato Merlín y los intentos de réplica en México. (Jovani Pérez | Infobae México)

Es casi imposible no sonreír al ver a un pato con tenis y la camiseta de la Selección Mexicana. Durante la inauguración del Mundial 2026, las redes sociales encontraron a su indiscutible protagonista: el Pato Merlín. Sin embargo, detrás de los millones de vistas y la ternura que provoca, hay una realidad que debemos entender antes de correr a buscar uno para nuestra casa.

La historia comenzó el pasado 11 de junio, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante el Fan Fest, Merlín acompañó a Karla Gómez, dueña del ave y madre autónoma de Carlos y Cristian, a su jornada de venta de aguas y refrescos.

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Rápidamente, el pequeño plumífero acaparó las miradas de los fanáticos gracias a su peculiar atuendo mundialista. En cuestión de horas, las redes sociales hicieron al Pato Merlín un fenómeno viral y mascota no oficial del Mundial 2026, logrando lo impensable al desafiar las millonarias estrategias publicitarias de las grandes marcas y poniendo en el centro de la conversación del torneo a esta trabajadora familia mexicana.

El lado oscuro de las mascotas virales

El impacto de Merlín ha conmovido a la afición, a empresas e incluso a las autoridades. El problema es que, ante tanta popularidad, es muy probable que muchas personas quieran comprar un pato por impulso.

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La imagen muestra en la parte izquierda al Pato Merlín, embajador oficial de la FIFA, en un evento en la Ciudad de México, y en la derecha, un grupo de patos blancos en un entorno urbano deteriorado con escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca han lanzado una advertencia clara: cuando un animal se pone de moda, el riesgo para su especie se dispara.

La ilusión de tener a tu propio “Merlín” aumenta las posibilidades de abandono y descuido una vez que la novedad pasa.

¿Qué dice AGATAN? Los verdaderos cuidados que necesita un pato

Para frenar esta ola de compras impulsivas, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) ha sido tajante: un pato no es un animal de compañía convencional.

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Aunque pueden convivir maravillosamente con los humanos, siguen siendo aves de corral con necesidades muy distintas a las de un perro o un gato. Para que un pato tenga una buena calidad de vida, necesita un entorno que le permita expresar sus comportamientos naturales.

Una infografía de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México promueve la tenencia responsable de patos como mascotas, destacando sus necesidades específicas. (@AgatanCdmx)

Si estás pensando en adoptar, esta es la lista de cuidados básicos que debes garantizar:

Espacios amplios: Necesitan lugar para caminar, explorar y no sentirse encerrados.

Agua limpia siempre: Un acceso constante a fuentes de agua es vital para su naturaleza.

Dieta especializada: Requieren alimentación adecuada para su especie (y no, no es solo pan).

Refugio seguro: Protección total contra el clima extremo y posibles depredadores.

Atención médica experta: Necesitan consultas con veterinarios especializados en aves, los cuales son más difíciles de encontrar.

Un compromiso de más de 10 años

¿Realmente estás listo para este nivel de responsabilidad? El promedio de vida de un pato con buenos cuidados es de 15 años o más.

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Como Merlín nos ha demostrado, son animales muy sociales, pero también pueden llegar a ser territoriales y bastante ruidosos. Además, AGATAN recomienda no traerlos sueltos en la calle para evitar accidentes trágicos; la imagen de Merlín paseando es linda, pero requiere una vigilancia extrema que no cualquiera puede darle a su mascota en la vía pública.

Para aterrizar aún más estas expectativas, Miriam Leal, creadora de contenido que comparte su vida con patos, lanzó una fuerte advertencia para quienes buscan sumarse a esta moda:

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La influencer recordó que estas aves pueden vivir varios años y requieren compromiso permanente por parte de sus dueños.

“Los patos requieren una alimentación balanceada; no pueden vivir solamente de sobras de comida y de pan. Cuando se enferman, encontrar un veterinario con experiencia en aves puede ser complicado y los gastos médicos suelen ser muy elevados”.

Leal también tocó uno de los puntos más críticos de las modas virales: el abandono.

“Muchas personas terminan comprándolos por impulso y después, al descubrir todo lo que implica cuidarlos, terminan regalándolos o abandonándolos en parques o lagos. Lo que muchos no saben es que un pato doméstico abandonado tiene pocas probabilidades de sobrevivir por sí solo, y además, pueden causar problemas al convivir con aves silvestres”.

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Los patos son seres vivos que requieren compromiso a largo plazo para que tengan una buena calidad de vida.