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Cómo hacer una mezcla con la pasta de dientes y bicarbonato de sodio para remover el sarro fácilmente

En el ámbito de la salud dental, su incorporación a la rutina de higiene bucal gana popularidad por sus propiedades para eliminar manchas superficiales

Un cepillo de dientes de bambú con pasta blanca en las cerdas, un frasco de vidrio con polvo blanco y un vaso de agua en una superficie blanca.
Un cepillo de dientes de bambú con pasta de bicarbonato de sodio se encuentra junto a un frasco de este polvo y un vaso de agua, mostrando un método de limpieza dental casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El bicarbonato de sodio es un ingrediente común en muchos hogares, conocido por sus múltiples usos en la limpieza y la cocina.

En el ámbito de la salud dental, su incorporación a la rutina de higiene bucal gana popularidad por sus propiedades para eliminar manchas superficiales, reducir la placa bacteriana y equilibrar el pH en la boca.

Diversos especialistas destacan que, utilizado de forma adecuada, el bicarbonato de sodio puede complementar el cepillado tradicional y ayudar a mantener una sonrisa más limpia y fresca.

Frasco con bicarbonato de sodio, cuchara de madera, cepillo de dientes de madera, polvo blanco, tubo de crema dental natural y lavabo de baño.
Productos para la higiene bucal, incluyendo bicarbonato de sodio, un cepillo de dientes de madera y crema dental natural, se muestran sobre una superficie de madera en un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la salud dental de mezclar mezcla la pasta de dientes con bicarbonato de sodio

Mezclar pasta de dientes con bicarbonato de sodio puede tener algunos beneficios para la salud dental, pero es importante conocer sus límites y precauciones:

Beneficios potenciales

  • Ayuda a eliminar manchas superficiales: El bicarbonato de sodio tiene propiedades abrasivas suaves que pueden ayudar a remover manchas de café, té o tabaco en la superficie de los dientes.
  • Contribuye a reducir la placa bacteriana: Al cepillarse con esta mezcla, se puede reducir la acumulación de placa bacteriana, lo que ayuda a prevenir caries y enfermedades de las encías.
  • Efecto neutralizador: El bicarbonato de sodio puede neutralizar los ácidos en la boca, ayudando a mantener un pH equilibrado y reduciendo el riesgo de erosión dental.
  • Refresca el aliento: Al combatir bacterias y neutralizar ácidos, puede ayudar a mejorar el aliento.

La mezcla puede ser útil ocasionalmente para mejorar la limpieza dental y eliminar manchas, pero debe usarse con moderación y no reemplaza la atención profesional ni una higiene bucal completa.

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Una ilustración en acuarela muestra a una mujer frente a un espejo, sosteniendo un cepillo de dientes y sonriendo. Se ve su reflejo, la luz del sol entra por una ventana.
Una mujer sonríe felizmente mientras se prepara para cepillarse los dientes frente al espejo del baño, con la luz del sol de la mañana creando un ambiente cálido y acogedor en esta ilustración de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer una mezcla con la pasta de dientes y bicarbonato de sodio para remover el sarro fácilmente

Para preparar una mezcla casera de pasta de dientes y bicarbonato de sodio para ayudar a remover el sarro de los dientes, puedes seguir estos pasos:

Materiales

  • Pasta de dientes (la que usas normalmente)
  • Bicarbonato de sodio
  • Cepillo de dientes

Instrucciones

  1. Coloca pasta de dientes en tu cepillo como lo haces habitualmente.
  2. Agrega una pizca de bicarbonato de sodio encima de la pasta (aproximadamente 1/4 de cucharadita).
  3. Cepilla tus dientes de manera habitual, asegurándote de cubrir todas las superficies de los dientes. Hazlo con movimientos suaves para evitar dañar el esmalte.
  4. Enjuaga bien tu boca con agua al terminar.
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Infobae presenta una guía sobre la preparación y uso de pasta dental con bicarbonato de sodio para la higiene bucal, con advertencias importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

  • Recuerda no usar esta mezcla más de 1 o 2 veces por semana, ya que el bicarbonato es abrasivo y podría desgastar el esmalte dental si se usa en exceso.
  • No reemplaza la limpieza profesional ni el diagnóstico del dentista. El sarro es una placa endurecida que solo un profesional puede eliminar completamente.
  • Consulta a tu dentista antes de incorporar cualquier remedio casero a tu rutina de higiene dental.

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