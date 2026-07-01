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Fiscalía de Guanajuato descarta vínculo entre asesinato de Martha Patricia Negrete y su labor de madre buscadora

La FGE mantiene abiertas las líneas de investigación por el homicidio ocurrido en Pénjamo

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𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞 madre buscadora Guanajuato homicidio
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞 madre buscadora Guanajuato homicidio (especial)

La investigación sobre el asesinato de la madre buscadora Martha Patricia Negrete Tafoya apunta a que el crimen no estaría relacionado con su actividad como defensora de derechos humanos y buscadora de personas desaparecidas, informó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona.

El funcionario estatal explicó que, aunque ninguna línea de investigación ha sido descartada por completo, hasta el momento la hipótesis más sólida para la Fiscalía General del Estado (FGE) está vinculada a un asunto de carácter personal.

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“Sin cerrar ninguna línea de investigación, esto es importante, pero la línea más contundente es por un tema personal, no relacionado con la actividad de búsqueda”, declaró Jorge Jiménez Lona al ser cuestionado sobre el caso, aunque no dio mayores detalles.

La FGE continúa realizando las indagatorias correspondientes para identificar, localizar y detener a los responsables del homicidio de la integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, agrupación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato.

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Cuatro buscadoras asesinadas en Guanajuato durante 2026

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞 madre buscadora Guanajuato homicidio
Sepelio de 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞, madre buscadora y activista (especial)

El asesinato de Martha Patricia Negrete ocurre en un contexto de violencia que ha golpeado a colectivos de búsqueda en Guanajuato. En lo que va del año han sido asesinadas cuatro mujeres buscadoras en la entidad.

Ante esta situación, se cuestionó al secretario de Gobierno sobre si las investigaciones en los demás casos también apuntan a móviles ajenos a su labor como buscadoras. Sin embargo, el funcionario evitó adelantar detalles.

“No puede adelantar los trabajos de investigación”, respondió Jiménez Lona, aunque reiteró que en el caso específico de Patricia Negrete la información preliminar apunta a un móvil distinto a su actividad de búsqueda.

El funcionario también reveló que actualmente nueve madres buscadoras cuentan con medidas de protección emitidas por el Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Guanajuato brinda protección a madres buscadoras

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞 madre buscadora Guanajuato homicidio
Personas desaparecidas (especial)

De acuerdo con Jorge Jiménez Lona, el Consejo Estatal de Protección actúa de manera inmediata cuando recibe solicitudes de apoyo por parte de personas defensoras de derechos humanos o periodistas.

“El Consejo atiende de manera inmediata, no esperamos; luego el mecanismo federal es un poco más lento. En Guanajuato se interviene de manera directa, pero sí requerimos la retroalimentación y la solicitud de apoyo”, explicó.

Asimismo, señaló que ha sostenido reuniones con colectivos de búsqueda para atender sus inquietudes y fortalecer las acciones de protección.

“Hay una solicitud en el Consejo de Protección de exponer de manera directa los casos y así lo vamos a hacer”, comentó el secretario de Gobierno.

Así ocurrió el asesinato de Martha Patricia Negrete en Pénjamo

Martha Patricia Negrete Tafoya fue asesinada la noche del martes 23 de junio en el municipio de Pénjamo.

De acuerdo con la información oficial, la mujer circulaba en una motocicleta sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, cuando fue interceptada por dos hombres armados que viajaban en otra motocicleta.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la buscadora y posteriormente huyeron del lugar.

Durante las diligencias periciales, la Fiscalía General del Estado aseguró tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma de fuego como parte de la investigación.

Patricia Negrete formaba parte del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, al que se integró para buscar a su hermana Laura Negrete Tafoya, desaparecida desde enero de 2021.

Violencia contra colectivos de búsqueda en Salamanca y Pénjamo

Violencia contra madres buscadoras en Guanajuato (Infobae MX/Raúl González)
Violencia contra madres buscadoras en Guanajuato (Infobae MX/Raúl González)

La violencia contra madres buscadoras ha generado preocupación entre colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos en Guanajuato.

En abril fue asesinada la buscadora Cecilia García Ramblas, mientras que en mayo fueron privadas de la vida Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Jáuregui, ambas originarias del municipio de Salamanca.

Los casos han encendido alertas sobre los riesgos que enfrentan las personas que participan en labores de búsqueda de familiares desaparecidos en la entidad, una de las más afectadas por la violencia y las desapariciones en México.

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