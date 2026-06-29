Así fue el día que México destrozó a Ecuador en el Estadio Azteca con un Rafa Márquez de 17 años

El auxiliar del Vasco vivirá un gran recuerdo enfrentando a la selección sudamericana, contra la que tuvo la oportunidad de debutar como futbolista del tricolor. (REUTERS/Pedro Nunes)

Algunas fechas marcan la vida de quienes juegan futbol y dejan huella para siempre. En el caso de Rafael Márquez, actual auxiliar de Javier Aguirre en la selección mexicana, uno de esos días inolvidables es el de su debut con la mayor.

Curiosamente, ese partido fue precisamente ante Ecuador, equipo al que México enfrentará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que este encuentro tendrá un significado especial para el Káiser.

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Ahora, desde el cuerpo técnico, el ex defensa vive el futbol en una faceta diferente, pero con la misma intensidad y la oportunidad de hacer historia en casa.

El primer partido de Rafael Márquez con la selección

(REUTERS/Daniel Becerril)

El debut de Rafael Márquez Álvarez con la selección mexicana ocurrió cuando ingresó al minuto 61 en sustitución de Carlos Turrubiates, marcando el inicio de una carrera excepcional para el defensor michoacano.

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Con el tiempo, se consolidó como uno de los referentes del futbol nacional, tanto por sus logros con el Tricolor como en su paso por clubes de élite.entrenador, aportando su experiencia desde el banquillo

El estreno de Márquez con la selección mayor se dio durante un partido amistoso entre México y Ecuador - El Tricolor ganó ese encuentro 3-1 con goles de Eustacio Rizo, Jared Borgetti, quien también vivió su debut en ese día, —y Damián Álvarez .

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Por el equipo sudamericano, Agustín Delgado fue el encargado de marcar. En aquel entonces, el equipo mexicano estaba dirigido por Bora Milutinovic, una de las figuras más reconocidas en la historia del futbol nacional

Hoy el panorama es diferente Rafael Márquez forma parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y vive el futbol desde otra perspectiva.

Sin embargo, el recuerdo de Ecuador permanece presente, pues fue el rival de su primer partido con México En esta ocasión, busca que la selección repita la victoria, ahora en el Estadio Azteca, para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

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El plan de la selección mexicana rumbo a 2030

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La selección mexicana ha definido una estrategia para asegurar el crecimiento sostenido del equipo nacional y, dentro de este esquema, se contempla que Rafael Márquez asuma la dirección técnica tan pronto como Javier Aguirre termine su ciclo al frente del Tricolor.

Por ello, una vez que Aguirre deje el cargo, Márquez tomará las riendas de la selección con la responsabilidad de liderar el proceso rumbo al Mundial de 2030

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Además, la Federación Mexicana de Futbol busca que la transición sea ordenada y que el nuevo técnico cuente con el respaldo necesario para implementar cambios profundos.

Por lo tanto, podrá introducir metodologías de trabajo inspiradas en modelos europeos, con especial énfasis en el desarrollo táctico, la preparación física y el crecimiento integral de los futbolistas mexicanos

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Asimismo, el proyecto prioriza la detección y formación de talento desde fuerzas básicas, así como la integración de ex jugadores en diferentes áreas técnicas y el uso de tecnología de análisis de datos para la toma de decisiones.

De este modo, la selección nacional aspira a llegar al Mundial de 2030 con una base de jugadores jóvenes, experimentados y con una identidad de juego clara bajo el liderazgo de Márquez en el banquillo

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