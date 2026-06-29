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Pollo salteado con verduras al estilo chino: la receta fácil, jugosa y llena de sabor para cualquier día

Un platillo colorido, rápido de preparar y perfecto para disfrutar en casa con ingredientes sencillos y un toque oriental

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Plato con pollo, brócoli, pimiento rojo, zanahoria, tirabeques, cebolla, sésamo, cebolla verde y vapor. Un par de palillos.
El pollo salteado con verduras al estilo chino se cocina a fuego alto para conservar textura y color en los ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo salteado con verduras al estilo chino es una de esas recetas que combinan practicidad, sabor y una presentación irresistible. Gracias a la cocción a fuego alto, los ingredientes conservan su textura y color, mientras que la salsa aporta un equilibrio entre lo salado y un ligero toque dulce que caracteriza a este tipo de platillos.

Además de ser una excelente opción para la comida o la cena, esta preparación permite aprovechar las verduras que tengas en el refrigerador. El resultado es un platillo completo que puede servirse solo o acompañado con arroz blanco o fideos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan una comida casera con inspiración asiática.

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Lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas ni utensilios especiales. Con una sartén amplia o un wok podrás lograr un pollo dorado, verduras crujientes y una salsa que envolverá cada ingrediente para conseguir un resultado digno de un restaurante, pero hecho desde la comodidad de tu cocina.

Ingredientes y preparación

Plato blanco con trozos de pollo cubiertos de sésamo, brócoli, zanahorias, pimientos rojos, arvejas chinas, cebolla de verdeo y salsa. Palillos de madera.
La salsa de soya y la salsa de ostión aportan el balance salado con un toque dulce característico del platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el mejor resultado, procura tener todos los ingredientes listos antes de comenzar la cocción, ya que el proceso es muy rápido.

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo en tiras.
  • 1 pimiento rojo en tiras.
  • 1 pimiento verde en tiras.
  • 1 zanahoria en rodajas delgadas.
  • 1 taza de brócoli en floretes.
  • ½ cebolla en julianas.
  • 2 dientes de ajo finamente picados.
  • 1 cucharadita de jengibre rallado.
  • 3 cucharadas de salsa de soya.
  • 1 cucharada de salsa de ostión.
  • 1 cucharadita de aceite de ajonjolí.
  • 1 cucharada de fécula de maíz disuelta en dos cucharadas de agua.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Ajonjolí y cebollín picado para decorar (opcional).

Preparación

  1. Sazona las tiras de pollo con sal y pimienta.
  2. Calienta el aceite vegetal en un wok o sartén grande.
  3. Dora el pollo hasta que esté completamente cocido y retíralo del recipiente.
  4. En la misma sartén sofríe el ajo y el jengibre durante unos segundos.
  5. Agrega la cebolla, la zanahoria, el brócoli y los pimientos.
  6. Cocina a fuego alto durante cuatro o cinco minutos para conservar la textura crujiente de las verduras.
  7. Incorpora nuevamente el pollo.
  8. Añade la salsa de soya, la salsa de ostión y el aceite de ajonjolí.
  9. Mezcla bien todos los ingredientes.
  10. Agrega la fécula de maíz disuelta en agua y cocina hasta que la salsa espese ligeramente.
  11. Sirve de inmediato y decora con ajonjolí y cebollín si lo deseas.

Consejos para que quede con sabor de restaurante

Primer plano de un plato de pollo salteado con pimientos rojos, verdes y amarillos, brócoli, ejotes, zanahorias, rodajas de raíz de loto, semillas de sésamo y cebollino.
Cortar las verduras en tamaños similares y añadir aceite de ajonjolí o chile seco al servir ajusta el sabor estilo restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los secretos de esta receta es cocinar todos los ingredientes a fuego alto. Esto permite que el pollo conserve sus jugos y que las verduras permanezcan firmes, evitando que se cocinen de más y pierdan su color natural.

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También es recomendable cortar todos los vegetales en tamaños similares para que la cocción sea uniforme. Si deseas darle un toque más intenso, puedes añadir unas gotas extra de aceite de ajonjolí al momento de servir o incorporar un poco de chile seco triturado si prefieres un sabor ligeramente picante.

Para completar el platillo, acompaña este pollo salteado con arroz jazmín, arroz blanco recién hecho o fideos orientales. También puedes preparar una versión más ligera utilizando menos salsa o agregando verduras como calabaza, champiñones, ejotes o germinado de soya. De cualquier forma, obtendrás una receta versátil, deliciosa y perfecta para compartir en familia sin complicaciones.

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