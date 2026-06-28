México

Claudia Sheinbaum entrega casas en Chiapas y afirma que Vivienda para el Bienestar impulsa el PIB nacional

Durante un acto en la entidad, la jefa del Ejecutivo federal sostiene que la inversión en infraestructura habitacional trasciende lo social y se vuelve un motor económico, con efecto en el crecimiento nacional

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Una mujer habla en un podio con micrófonos frente a un fondo morado con texto 'Vivienda para el Bienestar' y edificios de apartamentos naranjas.
Claudia Sheinbaum Pardo interviene en el acto de presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, con edificios de vivienda naranja al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su segundo día de visita por Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una jornada dedicada al fortalecimiento patrimonial, donde lideró la entrega de 40 viviendas de Infonavit que forman parte del programa Vivienda para el Bienestar, lo que suma 88 departamentos entregados en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el evento, la mandataria concretó la entrega de certificados de liquidación del FOVISSSTE y otorgó diversas escrituras, brindando certeza jurídica sobre los hogares de las familias chiapanecas.

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En el marco de estas entregas, Sheinbaum Pardo dedicó un momento de su intervención para enviar un mensaje político de respaldo a la administración local. La presidenta agradeció y destacó públicamente el “buen trabajo” que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, ha estado realizando en la entidad.

Impulso a la economía nacional

Al abordar los resultados de los programas sociales, la titular del Ejecutivo federal hizo énfasis en cómo la inversión en infraestructura habitacional trasciende el ámbito social para convertirse en un motor económico para el país.

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En su discurso, Sheinbaum detalló las cifras que respaldan el programa:

“Gracias al programa Vivienda para el Bienestar, ayuda a la economía (...) está aportando el 1% del Producto Interno Bruto (PIB)” del país.

Además de este impacto macroeconómico, la presidenta subrayó la capacidad del sector para dinamizar el mercado laboral en el país.

Destacó que el impulso a la construcción es una fuente vital de trabajo, recordando que por cada vivienda edificada se generan más de tres empleos, lo que consolida los esfuerzos de su administración por reactivar la economía desde el sureste de México:

Dos mujeres caminan por un sendero de cemento entre edificios residenciales de varias plantas en Chiapas. Farolas encendidas y un cielo anaranjado al atardecer
Residentes transitan por las nuevas Viviendas para el Bienestar en Chiapas al atardecer, destacando la infraestructura moderna y el entorno tranquilo de la comunidad.

Cuando se está construyendo, se paga, primero, a los trabajadores que trabajan en la construcción y después todo lo que se llama el empleo secundario asociado. Hay que darles de comer a los trabajadores, entonces se genera empleo; tienen que venir de un lugar a otro, los trabajadores y todo lo que se genera alrededor de la construcción", expresó Sheinbaum.

La mandataria destacó este crecimiento comparándolo con los gobiernos previos al de ella y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a los que llama “neoliberales”, quienes, de acuerdo con la mandataria, durante años no atendieron esta necesidad.

Por su parte, el director de Infonavit, Octavio Oropeza, dijo que en administraciones previas, las autoridades no confiaban en los jóvenes para darles un crédito de vivienda; sin embargo, destacó que la presidenta le instruyó diseñar el programa de Vivienda para el Bienestar, accesible para este sector poblacional.

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