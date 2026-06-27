El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

El mediocampista de los Pumas pasó de 6 a 15 millones de euros, según Transfermarkt, tras ser el jugador determinante que llevó a Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026. (REUTERS: Henry Romero/Kylie Graham)

A sus 24 años, Pedro Vite vive el momento más alto de su carrera. El mediocampista de Pumas está transformando su valor durante el Mundial 2026.

Su desempeño con Ecuador revoluciona su valor en el mercado y colocaría su nombre en la órbita de clubes internacionales.

Ecuador avanzó a dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares con Pedro Vite como pieza clave. REUTERS/Eloisa Sanchez

La competencia está convirtiendo a Vite en uno de los futbolistas más observados. Su ascenso ha sido notorio, su impacto está trascendiendo al futbol mexicano y redefiniendo las expectativas para su futuro inmediato.

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El Mundial 2026 eleva el valor de Pedro Vite

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está marcando un antes y un después en la cotización de Pedro Vite. El escenario internacional lo proyecta como una de las figuras más valiosas de su generación.

Antes del torneo, su valor era de 6 millones de euros ; ahora, analistas prevén un incremento significativo.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt , su nombre erondaría los 15 millones .

En el duelo ante Alemania , Vite asistió en el gol del empate y participó en la jugada de tiro de esquina que culminó en el 2-1 definitivo para Ecuador .

Registró cifras destacadas: 90 minutos disputados ante Alemania , dos pases clave, 52 de 56 pases precisos y 88 toques de balón.

Su presencia resulta vital para que Ecuador avance como uno de los mejores terceros lugares a dieciseisavos de fina l.

El contrato con Pumas hasta 2029 le da al conjunto universitario control absoluto sobre cualquier negociación.

Ante Alemania, Pedro Vite da una asistencia y participa en la jugada a balón parado del 2-1 definitivo para Ecuador. REUTERS/Jeenah Moon

De esta manera, el rendimiento del mediocampista ecuatoriano ya se estaría reflejando en los análisis de mercado y en la atención de clubes del extranjero.

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Interés europeo y escenarios de transferencia

El crecimiento de Pedro Vite en la justa mundialista no está pasando inadvertido en Europa. La posibilidad de un traspaso hacia el Viejo Continente cada vez es más fuerte:

Efrín Juárez aseguró antes de partir del Club Universidad Nacional que visores del Manchester City preguntaron por jugadores de la plantilla. Por su gran desempeño, se especula que Vite encabece esa lista.

Un eventual traspaso de Vite abriría nuevas oportunidades en el entorno auriazul.

Efraín Juárez reveló que el Manchester City estaría siguiendo de cerca a algunos de sus jugadores. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la directiva universitaria afrontaría el reto de gestionar el interés internacional y maximizar el valor de su jugador más mediático actualmente.

El legado de Vite en Ecuador y México

El impacto de Pedro Vite va más allá de las estadísticas. Su desempeño en el Mundial 2026 fortalece las aspiraciones de Ecuador y valida el trabajo formativo en la Liga MX.

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El éxito de Vite respalda la apuesta de Pumas por el desarrollo de talento joven y refuerza la imagen del club como exportador confiable.

Su historia podría motivar a clubes de la Liga MX a apostar por la proyección internacional de sus futbolistas.

Antes del Mundial 2026, Pedro Vite vale 6 millones de euros, y analistas prevén un aumento en el mercado. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, mientras se define su futuro, Pedro Vite no para de dejar huella en la historia reciente del futbol mexicano y ecuatoriano.