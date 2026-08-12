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SAT habilita opción para dar de alta RFC desde casa: cómo realizar y cuáles son los requisitos

La opción por llamada en video está disponible para tres perfiles específicos, mientras menores de edad, empresas, extranjeros sin CURP y registros suspendidos deben seguir otra vía

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trámite es gratuito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que cualquier cobro por gestionar una cita o agilizar el proceso debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El SAT habilitó su Oficina Virtual para que personas físicas tramiten su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes por videollamada, sin necesidad de acudir a ningún módulo presencial. El servicio está disponible para mexicanos residentes en el extranjero y para quienes perciben ingresos por salarios o no tienen obligaciones fiscales pendientes.

El trámite es gratuito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que cualquier cobro por gestionar una cita o agilizar el proceso debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx.

Tutorial sobre servicios de Oficina Virtual SAT (SAT/Redes sociales)

A quiénes va dirigido y quiénes no pueden usarlo

Hombre frente a cámara y monitor con su foto y huella dactilar. Mujer asiste con escáner de huella. Logo y texto del Servicio de Administración Tributaria.
Quedan excluidos de esta modalidad los menores de 18 años —que deben acudir de forma presencial con un tutor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Virtual atiende tres perfiles: mexicanos que viven fuera del país, personas físicas con ingresos por salarios y personas físicas sin obligaciones fiscales activas.

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Quedan excluidos de esta modalidad los menores de 18 años —que deben acudir de forma presencial con un tutor—, las personas morales, los extranjeros sin CURP asignada y quienes tengan el RFC suspendido o cancelado por el SAT.

Documentos que se necesitan antes de agendar

Son tres los requisitos documentales para acceder al servicio:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio, únicamente si la dirección no aparece en la identificación.

Formato de Inscripción al RFC por Oficina Virtual (FOV-I), llenado y firmado con anterioridad a la cita.

Los archivos deben enviarse a color, en formato PDF, con buena legibilidad y sin superar los 4 megabytes por documento.

Cómo agendar la videollamada: cinco pasos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las citas se liberan de forma constante en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento completo se realiza desde el portal oficial del SAT y consta de cinco etapas:

1. Ingresar a citas.sat.gob.mx y seleccionar “Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Físicas”.

2. Recibir el acuse de confirmación en el correo electrónico registrado.

3. Enviar la documentación antes de la cita desde el apartado “Consultar / Gestionar”, o bien al correo oficina.virtual@sat.gob.mx.

4. Conectarse a la videollamada en la fecha y hora indicadas, siguiendo las instrucciones del correo de confirmación.

5. Durante la sesión, personal del SAT valida la identidad del solicitante y revisa la documentación hasta concluir la inscripción.

Las citas se liberan de forma constante en la plataforma.

Sin aplicaciones adicionales y con horario del Centro de México

Desde julio de 2025, la plataforma permite ingresar a la videollamada directamente desde el enlace recibido por correo, sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros en computadora o teléfono celular.

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El SAT precisó que los horarios publicados al momento de agendar corresponden al Tiempo del Centro de México, por lo que los usuarios de otras entidades con distinto huso horario deben considerar la diferencia antes de confirmar su cita.

La Oficina Virtual también corrige la CURP vinculada al RFC

Videollamadas - internet - conexión - 19 de mayo
Si la documentación está completa, el SAT entrega de inmediato el Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal y la Constancia de Situación Fiscal corregida. (Imagen ilustrativa Infobae)

La misma plataforma permite tramitar la corrección o incorporación de la CURP al RFC cuando el dato es incorrecto, está desactualizado o no aparece registrado. Este procedimiento corresponde al trámite 36/CFF, denominado “Aviso de corrección o cambio de nombre y demás datos de identidad”.

Para este caso, los requisitos adicionales son: identificación oficial digitalizada por ambos lados y el formato de solicitud 36/CFF llenado y firmado, con la CURP anterior que contiene el error y la fecha exacta de la cita.

Si la documentación está completa, el SAT entrega de inmediato el Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal y la Constancia de Situación Fiscal corregida.

Otros trámites que resuelve la Oficina Virtual

Mujer con cabello oscuro y blusa azul, frente a un ordenador portátil gris con una cámara web externa encendida. Al fondo, un estante con libros.
Quienes ya cuenten con RFC pueden usar la Oficina Virtual para actualizar datos del registro, como cambios en el régimen fiscal o en la actividad económica declarada, siempre que dispongan de contraseña o e.firma vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma no se limita a la inscripción al RFC. A través de la misma modalidad de videollamada, el SAT también ofrece orientación fiscal a contribuyentes que tengan dudas sobre sus obligaciones, regímenes o situación ante el fisco, sin necesidad de cita presencial.

Quienes ya cuenten con RFC pueden usar la Oficina Virtual para actualizar datos del registro, como cambios en el régimen fiscal o en la actividad económica declarada, siempre que dispongan de contraseña o e.firma vigente.

La corrección de nombre, apellidos o fecha de nacimiento vinculados al RFC también se gestiona por esta vía, bajo el mismo esquema del trámite 36/CFF ya descrito. En todos los casos, el acceso se realiza desde el enlace enviado por correo, sin descargar aplicaciones.

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