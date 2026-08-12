Conceden amparo a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados

(Cortesía)

Guardar

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de que solicitó un amparo contra su vinculación a proceso por el caso Agronitrogenados.

La mujer promovió el amparo reclamando el auto del 7 de julio de 2026, en el que se le vinculó a proceso en la causa penal 211/2019, por lo que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le concedió la suspensión definitiva este 8 de agosto.

Lozoya fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero en la modalidad de transferir recursos de procedencia ilícita, pero durante la audiencia se decidió reclasificar la modalidad del delito y se le vinculó a proceso por transferir recursos del extranjero a territorio nacional con el propósito de ocultar su origen.

PUBLICIDAD

Presuntamente la hermana del exfuncionario también estaría involucrada en el caso Agronitrogenados (Foto: Twitter/@moss_rub)

Cabe señalar que este recurso se suma al amparo promovido (también a finales de julio pasado) en contra de la presunta filtración de fotografías, videos e información relacionada con su detención, ocurrida el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La defensa señaló que la difusión del material vulneró derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de datos personales y la privacidad de la imputada; sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire requirió a la promovente aclarar cuáles era específicamente los actos que buscaba impugnar o la demanda podría tenerse como no presentada.

PUBLICIDAD

Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, sostuvo que la publicación de imágenes en las que Gilda Lozoya aparece esposada y custodiada por agentes federales constituye una violación a sus derechos procesales y a su dignidad.

También afirmó que la ejecución de la orden de aprehensión era innecesaria, al argumentar que su clienta mantenía comunicación con la FGR y que podía haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.

¿De qué la acusa la FGR?

Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)

Gilda Lozoya es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente haber recibido aproximadamente 3.5 millones de dólares en una cuenta de la empresa fachada “Tochos Holding Limited”, abierta en la Unión de Bancos Suizos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta del dinero, proveniente de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

Al ser la apoderada de la cuenta, Gilda realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México. Una parte sirvió para la compra de una residencia ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 34 millones de pesos, el cual fue incautado por el Gobierno Federal.

Este esquema se habría realizado antes de que Emilio Lozoya tomara la dirección de Pemex. Según la acusación, los pagos fueron sobornos anticipados para garantizar que, ya en el cargo, favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares, cuando su valor era menor.

PUBLICIDAD

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Gilda Lozoya lleva su proceso en libertad condicional luego de que la autoridad judicial rechazó imponer la prisión preventiva justificada solicitada por la FGR, esto al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga.

Como medias cautelares se le impuso portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y presentarse periódicamente ante la autoridad.

Hasta el momento la FGR no se ha pronunciado acerca de la suspensión definitiva concedida a Gilda Lozoya; sin embargo, la decisión puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal con el objetivo de que se reconsidere su posible implicación en el delito que le imputan relacionado con el caso Agronitrogenados.

PUBLICIDAD