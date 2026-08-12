México
Agregar Infobae enGoogle

Conceden amparo a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados

La hermanda de Emilio Lozoya lleva su proceso en libertad condicional, luego de que la FGR la acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita

(Cortesía)
(Cortesía)
Guardar

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de que solicitó un amparo contra su vinculación a proceso por el caso Agronitrogenados.

La mujer promovió el amparo reclamando el auto del 7 de julio de 2026, en el que se le vinculó a proceso en la causa penal 211/2019, por lo que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le concedió la suspensión definitiva este 8 de agosto.

Lozoya fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero en la modalidad de transferir recursos de procedencia ilícita, pero durante la audiencia se decidió reclasificar la modalidad del delito y se le vinculó a proceso por transferir recursos del extranjero a territorio nacional con el propósito de ocultar su origen.

PUBLICIDAD

Emilio Lozoya Gilsa Susana Lozoya
Presuntamente la hermana del exfuncionario también estaría involucrada en el caso Agronitrogenados (Foto: Twitter/@moss_rub)

Cabe señalar que este recurso se suma al amparo promovido (también a finales de julio pasado) en contra de la presunta filtración de fotografías, videos e información relacionada con su detención, ocurrida el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La defensa señaló que la difusión del material vulneró derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de datos personales y la privacidad de la imputada; sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire requirió a la promovente aclarar cuáles era específicamente los actos que buscaba impugnar o la demanda podría tenerse como no presentada.

PUBLICIDAD

Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, sostuvo que la publicación de imágenes en las que Gilda Lozoya aparece esposada y custodiada por agentes federales constituye una violación a sus derechos procesales y a su dignidad.

También afirmó que la ejecución de la orden de aprehensión era innecesaria, al argumentar que su clienta mantenía comunicación con la FGR y que podía haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.

¿De qué la acusa la FGR?

Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)
Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)

Gilda Lozoya es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente haber recibido aproximadamente 3.5 millones de dólares en una cuenta de la empresa fachada “Tochos Holding Limited”, abierta en la Unión de Bancos Suizos.

De acuerdo con las autoridades, Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta del dinero, proveniente de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

Al ser la apoderada de la cuenta, Gilda realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México. Una parte sirvió para la compra de una residencia ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 34 millones de pesos, el cual fue incautado por el Gobierno Federal.

Este esquema se habría realizado antes de que Emilio Lozoya tomara la dirección de Pemex. Según la acusación, los pagos fueron sobornos anticipados para garantizar que, ya en el cargo, favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares, cuando su valor era menor.

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero
El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Gilda Lozoya lleva su proceso en libertad condicional luego de que la autoridad judicial rechazó imponer la prisión preventiva justificada solicitada por la FGR, esto al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga.

Como medias cautelares se le impuso portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y presentarse periódicamente ante la autoridad.

Hasta el momento la FGR no se ha pronunciado acerca de la suspensión definitiva concedida a Gilda Lozoya; sin embargo, la decisión puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal con el objetivo de que se reconsidere su posible implicación en el delito que le imputan relacionado con el caso Agronitrogenados.

Temas Relacionados

Gilda LozoyaamparoAgronitrogenadosPemexÚltima horamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

El reality de TV Azteca se estrenará el próximo 6 de septiembre

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

Turista extranjero golpea a taxista en Cancún y desata indignación en redes sociales

El ataque fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales

Turista extranjero golpea a taxista en Cancún y desata indignación en redes sociales

El pan dulce mexicano hace historia: recibe reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

La designación se aprobó durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX

El pan dulce mexicano hace historia: recibe reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Ernesto Ruffo promueve amparo por prisión preventiva y vinculación a proceso en su contra por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California busca que se revise la medida cautelar y solicita prisión domiciliaria; un juez federal concedió una suspensión provisional limitada que mantiene su reclusión en el Altiplano

Ernesto Ruffo promueve amparo por prisión preventiva y vinculación a proceso en su contra por huachicol fiscal

Ácaros del polvo que viven en los colchones y la ropa de cama: eliminalos con esta mezclas natural de bicarbonato

Estos microorganismos se alimentan de restos de piel y escamas humanas

Ácaros del polvo que viven en los colchones y la ropa de cama: eliminalos con esta mezclas natural de bicarbonato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Ernesto Ruffo promueve amparo por prisión preventiva y vinculación a proceso en su contra por huachicol fiscal

Ataque a niña de 10 años destapa una década de extorsiones a transportistas en el Edomex

El Gran Canal de Nextlalpan, el foco rojo del Edomex: madres buscadoras han encontrado 6 cuerpos en ocho meses

Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia por falla durante actividades de vigilancia en Jalisco: hay tres marinos heridos

ENTRETENIMIENTO

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Rod Stewart cancela gira en México: la razón detrás y cómo pedir tu reembolso

Luis Gerardo Méndez y Ben Affleck juntos en Hollywood: cuándo y dónde ver la película en México

Revelan la verdadera razón por la que Ramón Valdés abandonó “El Chavo del 8”

DEPORTES

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

Luchador sufre escalofriante lesión en la rodilla durante función en Reynosa | Video

Toluca vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4

Burnley vs West Ham: cuándo y dónde ver el debut de Edson Álvarez en la segunda división de Inglaterra