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¿MLS o Europa? El futuro de Santiago Giménez estaría entre estos dos equipos

El futuro del delantero mexicano está en el aire y ahora le habría salido una oferta desde Portugal

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Giménez analizaría la oferta de la MLS y Portugal. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
Giménez analizaría la oferta de la MLS y Portugal. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Santiago Giménez, delantero mexicano que ha destacado en los últimos años tanto en el ámbito local como internacional, se encuentra en el centro de las miradas del mercado de pases en medio de actividades del Mundial 2026.

Su futuro profesional ha generado expectativa ante la posibilidad de continuar su carrera en el futbol europeo o dar el salto a la Major League Soccer, con dos equipos perfilados como los principales interesados en su fichaje.

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Rumores de Porto y la postura oficial

En los últimos días, diversos medios informaron sobre un supuesto interés formal del Porto por hacerse con los servicios de Santiago Giménez, alimentando la expectativa de una transferencia relevante al futbol europeo.

Sin embargo, el periodista especializado Fabrizio Romano desmintió categóricamente estas versiones en su programa italiano, asegurando que el acuerdo con el club portugués “fue todo un engaño”.

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Romano afirmó: “Se ha hablado mucho sobre esto, posiblemente del Porto, y también del Orlando City. En este momento puedo asegurar que el Porto lo niega. El presidente Boas y todos los involucrados en el Porto también están dejando claro que no están negociando con ni por Santi Giménez”.

Esta declaración descarta, por ahora, cualquier negociación en curso con el equipo luso y desacredita las cifras que circulaban en torno a una posible transferencia.

Giménez está por ahora concentrado con México. REUTERS/Pedro Nunes
Giménez está por ahora concentrado con México. REUTERS/Pedro Nunes

El entorno de Giménez ha mantenido la apertura a escuchar ofertas provenientes de Europa, pero la postura oficial señala que no existen contactos concretos con el Porto ni con ningún otro club europeo en este momento.

La saga de su posible salida al viejo continente continúa generando expectativa, mientras el jugador y su representante aguardan el momento oportuno para analizar propuestas reales en cuanto finalice el Mundial.

MLS: Orlando City y la supuesta oferta récord

En paralelo a los rumores sobre Europa, la MLS ha emergido como un destino viable para el delantero mexicano. De acuerdo con información publicada por diversos medios, el Orlando City estaría dispuesto a presentar una oferta con un salario récord para atraer a Santiago Giménez.

El club estadounidense buscaría aprovechar la incertidumbre en torno al futuro del jugador y posicionarse como una alternativa relevante en el mercado de pases posterior al Mundial de 2026.

Si bien no se han revelado oficialmente detalles precisos sobre la cifra salarial ni los términos del posible contrato, fuentes cercanas al entorno del futbolista confirmarían que el interés de la MLS es real y que el agente de Giménez mantiene abiertas las vías de comunicación para evaluar cualquier propuesta formal.

El atractivo de la MLS reside no solo en el aspecto económico, sino también en la proyección deportiva que ofrece el torneo estadounidense a figuras internacionales.

Orlando City se perfila como el principal interesado en sumar al delantero mexicano a sus filas, aunque la decisión final dependerá del análisis que realice el propio jugador tras su participación en el Mundial.

Giménez podría llegar por un precio muy alto a la MLS. REUTERS/Amanda Perobelli
Giménez podría llegar por un precio muy alto a la MLS. REUTERS/Amanda Perobelli

Mientras tanto, el entorno de Santiago Giménez habría dejado en claro que cualquier determinación sobre su futuro profesional se tomará una vez concluida la Copa del Mundo.

El propio futbolista y su agente consideran prioritario concentrarse en el rendimiento deportivo durante el torneo antes de cerrar cualquier acuerdo de traspaso.

Mientras tanto, la saga en torno al futuro inmediato de Giménez mantiene el interés de clubes y aficionados tanto en Europa como en Estados Unidos.

A la espera de ofertas formales y negociaciones concretas, la posibilidad de ver al delantero mexicano en laMLSo en el futbol europeo seguirá siendo uno de los focos del próximo mercado de pases.

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