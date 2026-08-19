Caso Dafne Zapata: juez federal admite amparo de Danna Yanina “N” y revisará posibles violaciones a derechos

(FGJ Tamaulipas/Dafne Zapata Quintos)

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Un juez federal admitió la demanda de amparo indirecto promovida por la defensa de Danna Yanina “N”, la joven de 18 años vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La admisión no significa que Danna Yanina quede libre ni que un juez haya determinado su inocencia. Lo que ocurre es que un juez federal revisará si durante el proceso penal en Tamaulipas se cometieron violaciones a sus derechos. La joven permanece en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

La defensa acusa irregularidades

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

El abogado Carlos David Robles Figueroa, integrante del equipo jurídico de Danna Yanina, informó la admisión a través de sus redes sociales. Explicó que la defensa había interpuesto previamente un recurso de apelación contra la vinculación a proceso dictada por la jueza de control el 28 de julio, pero que la jueza de primera instancia aún no lo ha enviado a la segunda instancia. Esa demora motivó el recurso federal.

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“En lo local tienen un pantano y marranero en el asunto”, escribió Robles Figueroa. Añadió: “Como equipo jurídico tenemos fe en la justicia federal; les prometemos no dejaremos de trabajar hasta que ella sea libre. Vamos con todo por su inocencia.”

El amparo consta de 92 fojas más anexos en los que la defensa expone presuntas violaciones a derechos fundamentales que, según Robles Figueroa, habrían ocurrido durante las actuaciones de las autoridades. No precisó cuáles son esas violaciones, pero afirmó que están documentadas con detalle en el expediente. La admisión incluye la concesión de una suspensión del acto reclamado, cuyo alcance definirá el juez federal.

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Sheinbaum pidió a la FGR revisar el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió con los padres de la joven durante su visita a Tamaulipas, luego de que manifestantes le gritaron "Fuera, fuera". Video: Conferencia Matutina

La admisión del amparo se produce un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la fiscal general Ernestina Godoy revisar el caso de Danna Yanina.

El encuentro entre Sheinbaum y los padres de la joven ocurrió durante la inauguración de un hospital del ISSSTE en Tampico, donde un grupo de familiares y vecinos realizaba una protesta para exigir la libertad de Danna Yanina.

“Recibí a los padres de familia, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso. Porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, dijo Sheinbaum.

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La presidenta aclaró que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y que su solicitud a Godoy obedece a la posible condición de víctima de Danna Yanina dentro de la academia, no a una intervención en el proceso penal estatal.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, respondió que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación. “El hecho de que se encuentre vinculada a proceso conlleva que se hizo un análisis jurisdiccional y se determinó que había méritos suficientes”, dijo Govea Orozco. Añadió que la etapa de desahogo de pruebas vendrá en otro momento y que el juez de control habrá de resolver si las admite.

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Govea Orozco también negó que la Fiscalía haya filtrado información del caso. Atribuyó los datos que han trascendido a terceras personas y confirmó que se realizó un cateo en las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 15 de agosto, como parte de las investigaciones. Adelantó que como resultado de esas pesquisas se estarían ejecutando órdenes de aprehensión de otras carpetas.

La madre de Dafne refuerza su representación legal y el caso suma nuevos frentes

Mientras la defensa de Danna Yanina avanza en la vía federal, Alejandra Quintos, madre de Dafne, anunció la incorporación de los abogados Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez al proceso judicial. Los litigantes confirmaron que se integrarán formalmente a la carpeta de investigación y solicitarán acceso a los audios, videos y actuaciones derivadas de las audiencias celebradas hasta el momento.

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Los nuevos abogados aclararon que la familia enfrenta dos procesos distintos: el primero está relacionado con el delito de violación equiparada que se sigue en contra del padre de Dafne, Gabriel “N”, mientras que el segundo corresponde al feminicidio de la menor. El despacho jurídico participará únicamente en el caso del feminicidio.

Foto: FGJE

Gabriel “N” fue detenido e imputado en 2019 por violación equiparada contra Dafne, cuando la menor tenía seis años. La menor estaba próxima a testificar en su contra cuando murió. El padre publicó un video negando las acusaciones y denunció presunta extorsión por parte de la familia materna. La Secretaría de Educación de Tamaulipas lo separó de su cargo como director de una escuela primaria y confirmó que no percibirá sueldo mientras se determina su situación legal.

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Quintos evitó confrontaciones públicas sobre el avance del caso. “No tengo ninguna réplica. En las pruebas está la carpeta, se está llevando el juicio. Eso lo dictamina el juez y vamos a esperar a que se haga justicia”, respondió.

En días previos, Alejandra Quintos había declarado que tras leer la carpeta de investigación pudo identificar datos que señalan con fundamento la presunta implicación de Danna Yanina en el feminicidio de su hija, pero aclaró que serán las autoridades quienes deberán determinarlo.

El caso suma tres personas vinculadas a proceso: Danna Yanina “N”, el director del plantel Jorge Luis “N” y la coordinadora del área femenil Estrella “N”, los tres bajo prisión preventiva. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio y anticipa más detenciones conforme avancen las investigaciones derivadas del cateo.

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