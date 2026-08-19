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Ediciones Era niega cierre tras 66 años de historia: reducirá operaciones y su catálogo permanecerá disponible

La editorial mexicana aseguró que tendrá ventas especiales de su fondo editorial en librerías y ferias del país

Placa de bronce en relieve con el texto EDITORIAL ERA, cuatro retratos de busto y una figura de cuerpo entero sobre fondo de paisaje en relieve, sobre una pared.
Editorial Era reduce operaciones tras 66 años dde operar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ediciones Era, una de las editoriales más importantes de México y de la literatura en lengua española, anunció que reducirá al mínimo sus operaciones luego de 66 años de trayectoria, esto después de que se diera a conocer un comunicado interno que iba dirigido a clientes, donde se señalaba que “suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros”.

La empresa dio a conocer la decisión mediante un segundo comunicado dirigido a sus lectores, autores, libreros y colaboradores, en el que destacó que el catálogo construido durante más de seis décadas continuará vigente.

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“Ante las dudas generadas por un comunicado interno para clientes que se hizo público en diversos medios de comunicación”, la editorial señaló que el anuncio ocurre después de que el pasado 5 de agosto Ediciones Era celebrara su aniversario número 66.

“Ese catálogo -los libros de arte y los infantiles, los pequeños y hermosos volúmenes de poesía y cuento, las grandes novelas, las biografías, la crónica- existe, permanece y seguirá leyéndose. Nada de eso se cierra. Lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones”, mencionaron en su comunicado.

La editorial señaló que pocas casas editoriales en lengua española pueden mirar hacia atrás y encontrar un catálogo que haya contribuido a formar a varias generaciones de lectores y que, al mismo tiempo, haya acompañado a reconocidos escritores desde sus primeras publicaciones.

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Ediciones Era reduce sus operaciones

Editorial Era 2 comunicado interno reducción de operaciones Cultura libros México
Editorial Era, primer comunicado interno (especial)

En su comunicado, la editorial explicó que la decisión responde a los cambios que ha experimentado el mundo del libro, particularmente después de la pandemia de COVID-19, que modificó de manera profunda las formas de vender, comprar y leer libros en México.

“Lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones”, señaló la empresa, al tiempo que reconoció que durante los últimos años intentó adaptarse a las nuevas condiciones del mercado editorial.

La editorial explicó que el modelo que durante décadas permitió sostener su manera de producir y distribuir libros dejó de ser viable. Ante esta situación, sus responsables optaron por reorganizar sus operaciones y mantener sus cuentas en orden, antes que modificar los principios que han caracterizado a Era desde su fundación.

Un catálogo que permanecerá

Editorial Era comunicado reducción de operaciones Cultura libros México
Editorial Era comunicado reducción de operaciones Cultura libros México (especial)

A pesar de la reducción de operaciones, Ediciones Era aseguró que su catálogo no desaparece. La empresa destacó que sus libros continuarán circulando y formando parte de bibliotecas y colecciones personales.

“Eso no lo detiene ninguna circunstancia: los libros de Era seguirán en las bibliotecas, en las manos y en la memoria de quienes los leyeron y de quienes los descubrirán mañana”, destacaron.

El fondo editorial incluye obras de distintos géneros y generaciones, entre ellas libros de arte, literatura infantil, poesía, cuento, novela, biografía y crónica. A lo largo de 66 años, la editorial publicó trabajos de numerosos autores que se convirtieron en referentes de la cultura mexicana y de la literatura contemporánea en español.

Era sostuvo que la decisión no significa el cierre de su historia editorial, sino una transformación de sus actividades. La empresa afirmó que los libros seguirán llegando a lectores actuales y a nuevas generaciones.

Habrá ventas especiales en México

Adelantó que solo escuchará pero no tendrá ninguna participación
Ediciones Era participará diversas ventas de su fondo editorial en librerías, espacios culturales, ferias y otros puntos del país |Crédito: Cuartoscuro

Como parte de esta nueva etapa, Ediciones Era anunció que durante los próximos meses realizará diversas ventas de su fondo editorial en librerías, espacios culturales, ferias y otros puntos del país.

Estas actividades incluirán ejemplares considerados joyas de archivo correspondientes a los primeros años de la editorial. La intención, explicó Era, es que una mayor cantidad de lectores pueda acercarse a los libros que forman parte de su historia.

Entre los encuentros anunciados se encuentra la Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde la editorial invitó a sus lectores a acompañarla.

66 años de historia editorial

Ediciones Era fue fundada en 1960 por Neus y Tomás Espresate, Vicente Rojo y José Azorín (de allí las siglas de su nombre) y tuvo la oportunidad de darle voz a grandes autores de la época, consolidándose como una de las casas editoriales de mayor relevancia en México, particularmente por su apuesta por la literatura, el pensamiento y la cultura.

En su mensaje, la editorial agradeció a sus lectores, autores, libreros y trabajadores, a quienes atribuyó la posibilidad de construir una trayectoria de más de seis décadas.

“Era es posible por ustedes y vivirá en ustedes”, expresó la editorial al cerrar su mensaje, dejando claro que, aunque sus operaciones serán reducidas al mínimo, la historia y el catálogo construido durante 66 años permanecerán disponibles para quienes han acompañado a la casa editorial y para los nuevos lectores que descubran sus libros en el futuro.

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