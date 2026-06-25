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Extraditan a Estados Unidos al “Beto”, narcotraficante asociado al Cártel del Golfo

Roberto Bazan Salinas deberá comparecer ante un tribunal federal estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas

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Roberto “Beto” Bazán Salinas operador del narcotráfico ligado al Cártel del Golfo fue capturado en Guanajuato
Roberto “Beto” Bazán Salinas operador del narcotráfico ligado al Cártel del Golfo fue capturado en Guanajuato

Roberto Bazan Salinas, alias “Beto”, mexicano presuntamente vinculado al Cártel del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos y comparecerá este jueves ante un tribunal federal en Corpus Christi, Texas, tras ser arrestado en Guanajuato a petición de Washington.

El Departamento de Justicia de EEUU informó que se realizó un operativo por parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) para permitir la entrega, recepción y traslado del hombre a territorio norteamericano el pasado 18 de junio, aunque se comunicó hasta este día.

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Roberto Bazan Salinas, de 46 años, fue detenido por autoridades mexicanas el pasado 5 de marzo en el estado de Guanajuato y trasladado a custodia estadounidense el 18 de junio. Su audiencia de comparecencia y detención estaba programada para las 10:00 de la mañana ante el juez magistrado Mitchel Neurock en Texas.

Acusación formal y cargos por narcotráfico

Un gran jurado federal presentó la acusación contra Bazan Salinas el 27 de marzo de 2024. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el acusado habría conspirado con terceros para poseer con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y más de 500 gramos de una mezcla con metanfetamina entre 2021 y 2022.

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ICE busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas
(ICE)

De ser declarado culpable, el mexicano podría enfrentar cadena perpetua y una multa máxima de 10 millones de dólares. El fiscal adjunto Lance Watt tiene a su cargo el procesamiento del caso ante la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

Su extradición a Estados Unidos se llevó a cabo en medio de una ofensiva contra el crimen organizado encabezada por ese país, en la que Donald Trump ha presionado a las autoridades mexicanas para combatir la estructura delictiva de los cárteles.

En medio de señalamientos sobre que son estos grupos criminales los que dirigen a México, la cooperación en el combate a los cárteles inició bajo presiones de Trump mediante la imposición de aranceles.

Uno de los golpes más recientes fueron las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios en retiro y/o en funciones por presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, por quienes solicitó su detención provisional con fines de extradición.

Cártel del Golfo ha presentado pocas bajas en los últimos meses

José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”
Foto: @GabSeguridadMX

El pasado 20 de enero, autoridades mexicanas informaron la captura de José Ignacio “N”, apodado Nacho Vega e identificado como líder y operador financiero dentro del Cártel del Golfo.

El sujeto era identificado como el responsable de controlar las células Escorpiones y Los Ciclones, las cuales están relacionadas con los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia EEUU.

Nacho Vega tiene una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas , donde se le acusa de conspiración para distribuir y contrabandear narcóticos, además de participar en una empresa criminal. Las autoridades mexicanas lo identificaron como objetivo prioritario.

El 21 de diciembre también fueron capturadas tres personas en Monterrey, Nuevo León. Entre ellas estaba Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Beto”, “El Betito” o “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)
Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)

Para el 25 de diciembre se le impuso prisión preventiva por su presunta responsabilidad en posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina. El 29 de diciembre fue vinculado a proceso por esos mismos delitos.

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