Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

el rostro masculino de la trata de personas en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La trata de personas en México no es solo una historia de mujeres y niñas explotadas sexualmente. El último informe 6° Reporte sobre la Trata de Personas 2025-2026, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reveló con crudeza la realidad de la esclavitud de hombres.

Según el informe, que se realizó en el contexto de grandes eventos deportivos, los hombres son forzados a trabajar en condiciones infrahumanas, sometidos a mendicidad, captados en anexos —centros de rehabilitación clandestinos—, y explotados tanto en el país como en el extranjero.

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Lejos de haber una disminución, la trata de personas en México ha experimentado una evolución y diversificación alarmante, en especial en cuanto al perfil y destino de las víctimas masculinas.

A través de testimonios, estadísticas y resultados operativos, el informe detalla cómo los tratantes han perfeccionado sus redes para capturar, controlar y lucrarse con cuerpos y voluntades, utilizando vínculos de confianza, engaños laborales y la vulnerabilidad social como principales armas.

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Una trata que también es masculina

Aunque el 67% de las víctimas identificadas siguen siendo mujeres, niñas y adolescentes, el informe establece sin ambigüedad que los hombres representan el 32% de las víctimas de los delitos de trata identificadas en el periodo 2025-2026.

Esta cifra, para muchos, puede resultar inesperada en un contexto históricamente centrado en la explotación sexual femenina, pero refleja un cambio significativo en las modalidades de explotación, los contextos de captura y las formas de sometimiento.

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La trata de personas que afecta a hombres se manifiesta, sobre todo, en trabajo o servicio forzado, mendicidad forzada, explotación laboral, y la utilización de menores de edad en actos delictivos.

En los casos de trabajo o servicio forzado, los hombres predominan entre quienes son obligados a laborar sin respeto a ninguna regulación ni derecho.

En mendicidad forzada, se ha documentado que hombres y niños son captados y obligados a pedir limosna, actuando muchas veces bajo la vigilancia o coacción de grupos familiares o redes delictivas.

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En el periodo reportado, los hombres fueron protagonistas de rescates en este tipo de contextos, especialmente en espacios como “anexos” clandestinos, donde la frontera entre rehabilitación y explotación se borra.

Estadísticas que evidencian patrones

De las ocho modalidades de trata de personas (sin contar el material de abuso sexual infantil), el 24% de los casos corresponde a trabajo o servicio forzado; el 6% a mendicidad forzosa; el 6% a explotación laboral; y el 4% a utilización de personas menores de edad en actividades delictivas.

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El perfil de víctima masculina es más frecuente en estos rubros y se ha visto incrementado tanto en víctimas mexicanas como migrantes.

El documento detalla que del total de probables tratantes identificados en 2025-2026, el 63% son hombres y el 34% mujeres, y en el caso de hombres víctimas, la captación suele ocurrir a través de familiares, empleadores o falsas ofertas de empleo.

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El contacto directo “persona a persona” sigue siendo el mecanismo central de enganche (86.5%) —muy por encima de las redes sociales (12.4%) en este segmento—, reforzando la idea de que la vulnerabilidad es aprovechada mediante relaciones cercanas, laborales o afectivas.

Otro dato notable es que la explotación de hombres y niños para trabajos forzosos y mendicidad no se limita a la vía pública o a la calle.

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El mapa de explotación incluye bares, restaurantes, lugares de construcción, establecimientos comerciales y espacios semiclandestinos como los anexos.

Anexos: rehabilitación o trata

La práctica de captar hombres a través de centros de rehabilitación o anexos resulta particularmente grave. El informe presenta un caso operativo emblemático: gracias a un reporte anónimo, autoridades federales y capitalinas coordinaron un operativo en un anexo localizado en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

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Ahí se liberó a 21 personas —en su mayoría hombres— que eran golpeadas, maltratadas y obligadas a pedir dinero en la vía pública, retenidos contra su voluntad y sujetos de trabajo forzado y mendicidad forzada.

Este fenómeno afecta especialmente a quienes ingresan a estos centros por problemas de adicción o alcoholismo, ya que suelen estar más aislados de sus redes de apoyo y en situación de alta vulnerabilidad, incrementando así el riesgo de explotación.

Hombres migrantes: promesas rotas y explotación transnacional

La trata de hombres también se nutre del contexto migratorio. Para los migrantes masculinos, la promesa de un empleo o una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida suele ser el anzuelo.

Los tratantes ofrecen trabajo doméstico, servicios de cocina, transporte de narcóticos como “mulas”, o empleos como cargadores y lavadores de autos.

En realidad, estas supuestas oportunidades terminan en explotación laboral, trabajo forzado o cobro de deudas impagables bajo esquemas de coerción extrema.

El informe advierte que México funge como lugar de origen, tránsito y destino para la trata de hombres.

Hay víctimas nacionales explotadas dentro del país pero también casos de mexicanos enviados a Estados Unidos, Emiratos Árabes, España y Alemania, bajo esquemas de trabajo esclavizante.

El peso de la familia y la confianza

El vínculo familiar y de confianza es uno de los mecanismos de control más utilizados. En el 28.3% de los casos, el responsable fue un integrante de la familia: padres, hermanos, tíos o abuelos.

Así, la trata ya no es solo una amenaza de desconocidos, sino un fenómeno que esconde su violencia detrás de quien debería proteger.

Las formas de sometimiento documentadas en hombres incluyen el aprovechamiento de situación de vulnerabilidad (51.6%), violencia física y psicológica (17.6%), abuso de poder (11.2%), engaño (8.5%) y amenazas (5.3%). Todo ello dificulta la reacción y el escape de las víctimas.

Resultados operativos y atención

Gracias al fortalecimiento de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, el Consejo Ciudadano reportó, entre enero de 2025 y junio de 2026, la atención de 6,189 reportes, de los cuales el 48% estaban vinculados a hechos o conductas posiblemente delictivas.

El rescate de víctimas masculinas fue posible en buena medida por este sistema de reportes y la capacitación interinstitucional: del total de víctimas rescatadas durante el periodo, 34% fueron hombres, resguardados y canalizados a servicios médicos, psicológicos y jurídicos.

La principal forma de enganche en los casos de hombres sigue siendo la relación de confianza, pero durante el periodo analizado cobró relevancia la captación laboral y el aprovechamiento de la precarización y el desarraigo.

Una trata que desafía paradigmas

El “6o Reporte sobre la Trata de Personas 2025-2026” deja claro que la trata de hombres existe, crece y se oculta con eficacia en múltiples escenarios: del anexo clandestino a la obra en construcción; del bar nocturno a la ayuda falsa en un país extranjero; de la explotación forzada en la mendicidad hasta la integración obligada de niños en actividades criminales.

Combatirla exige romper paradigmas y abandonar estereotipos de género, fortaleciendo campañas de prevención, detección y atención que vean la trata en todas sus dimensiones.

La trata de hombres en México es, entonces, una realidad tan brutal como silenciada en la opinión pública. Mirarla de frente, detectarla y reportarla es no solo una obligación legal sino moral.