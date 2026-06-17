Luka Modric advierte sobre el importante papel que tiene Santiago Gimenez para México en el Mundial

El mediocampista ve con buenos ojos el futuro del mexicano. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Luka Modric, capitán de la selección de Croacia, reconoció el potencial que tiene Santiago Giménez para la Selección Mexicana durante la antesala del partido ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El mediocampista destacó no solo la importancia del delantero, sino también los retos que ha enfrentado y su proyección dentro del equipo mexicano para el torneo que se disputa en territorio estadounidense.

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Santiago Giménez, delantero del AC Milan y compañero de Modric, superó una lesión grave en la temporada anterior y regresó en la parte final del calendario europeo, por lo que el atacante ahora es considerado una pieza clave que podría marcar diferencia para la escuadra nacional durante la Copa del Mundo 2026, según la opinión del propio mediocampista croata.

El delantero es visto con buenos ojos por parte del histórico mediocampista. (REUTERS/Henry Romero)

¿Qué piensa Modric de Santi?

Modric habló sobre el vínculo establecido con Giménez gracias a que ambos residen en el mismo edificio en Milán. “Antes que nada, Santiago es un excelente chico y un excelente jugador. Hemos entablado una relación realmente buena porque vivimos en el mismo edificio en Milán”, señaló el capitán croata.

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El mediocampista destacó la resiliencia de Giménez y la capacidad para sobreponerse a la lesión sufrida meses atrás: “Él tuvo una temporada difícil para él mismo; sufrió una lesión grave, pero logró regresar hacia el final de la temporada y creo que puede ser un jugador muy importante para México”.

Además, subrayó la eficacia goleadora del delantero y su desenvolvimiento en el área: “Sé que no jugó el primer partido, pero sus cualidades son marcar goles. Es rápido y se desenvuelve excelente en el área. Por lo tanto, creo que puede desempeñar un papel importante para México en lo que resta del torneo”.

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El delantero estuvo en duda para acudir al Mundial 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)

El respaldo que Santiago Giménez ha recibido de figuras internacionales como Modric eleva las expectativas sobre su actuación con México en el Mundial. Este reconocimiento externo representa un estímulo para el cuerpo técnico y los aficionados que esperan ver al delantero consolidado en la ofensiva nacional en la etapa crucial del torneo.

Busca trascender con Croacia en el Mundial 2026

Por el lado de la selección croata, Modric lidera al plantel de cara al partido ante Inglaterra. Con una amplia experiencia en cinco mundiales, manifestó el compromiso del grupo: “Lo único que puedo garantizar y prometer es que, tanto yo como todo el equipo, daremos todo de nosotros para lograr el mejor resultado posible, para representar a Croacia como lo hemos hecho durante todos estos años. Espero que podamos traer de nuevo mucha alegría a los aficionados croatas”.

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El jugador llega a este evento con 40 años y las dudas sobre si continuará su carrera. (Reuters/Maria Lysaker)

A sus 40 años, Luka Modric disputa su quinta Copa del Mundo y se mantiene como uno de los referentes del futbol internacional. El mediocampista expresó orgullo por seguir activo y defendiendo la camiseta de Croacia: “Creo que estar aquí a esta edad es algo especial. Estoy realmente feliz y orgulloso de seguir representando a Croacia en una gran competición”.

Modric detalló la importancia de aprovechar al máximo cada partido y entrenamiento, especialmente al compartir vestidor con las nuevas generaciones: “Lo más importante de todo es dar el máximo, y mi objetivo en este torneo es, como siempre, dar el máximo y disfrutar, porque sé que estoy cerca del final de mi carrera. Así que lo primordial es dar el máximo y disfrutar de cada partido y de cada entrenamiento con estos chicos, porque hay muchos jóvenes y me siento más joven con ellos”.

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Ambas selecciones afrontan el Mundial 2026 con objetivos específicos: México con la mirada puesta en consolidar a sus nuevas figuras y Croacia en la experiencia de uno de sus últimos referentes internacionales.