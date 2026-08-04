Actriz de Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez, es señalada como la esposa de presunto huachicolero

La actriz estaría bajo investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Monserrat Ramírez, reconocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’, estaría bajo investigación ante la sospecha de una vinculación con actividades ilícitas relacionadas con el huachicoleo.

La actriz enfrentaría un escenario judicial complicado luego de que se revelaran presuntos lazos con una red delictiva encabezada por su esposo, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4).

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El comunicador aseguró que Monserrat Ramírez está bajo observación por parte de organismos federales, debido a su supuesto nexo con Iker Andoni de Gandiaga Morales, a quien se señala como líder de una estructura de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en varias entidades mexicanas.

Según la información difundida, el caso también involucra a otros familiares del principal sospechoso.

Detención de Iker Andoni

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional realizaron operativos simultáneos el pasado 30 de julio.

Durante estas acciones, los agentes irrumpieron en dos residencias ubicadas en Valle de Bravo y Atizapán, además de oficinas en Interlomas y un pent-house en Fuentes de las Lomas.

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Ahí aseguraron propiedades y vehículos de alto valor. El resultado incluyó la detención de Iker Andoni, junto con su hermano Iñaki de Gandiaga y su cuñada Natalia Balderón, por su presunta participación en la red criminal.

Foto: FGR

Cargos contra los presuntos implicados

Durante el operativo encabezado por la FGR, los agentes aseguraron no solo propiedades de lujo, sino también automóviles de alta gama.

El principal acusado, Iker Andoni, enfrenta cargos que incluyen el robo de hidrocarburos, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

La detención de los tres familiares marca un avance relevante en la lucha contra el huachicoleo, una problemática que afecta gravemente el sector energético mexicano.

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El proceso judicial apenas comienza y las autoridades no han cerrado la puerta a nuevas detenciones o citaciones, dependiendo del avance en la revisión de las cuentas y bienes incautados.

A la fecha, la actriz se encuentra bajo la lupa de las autoridades, aunque no se conocen medidas cautelares en su contra.

El arresto de Iker Andoni de Gandiaga Morales, conocido como “Iker”, marca un nuevo episodio en la lucha contra el huachicol fiscal en el centro de México.

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Las autoridades federales lo señalan como presunto líder de una estructura que operó durante al menos dos años en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, utilizando empresas fachada para comercializar combustible extraído ilícitamente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención se realizó en el marco de una investigación que también involucra a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en combate al robo de hidrocarburos.

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Según reportes periodísticos, Manrique Miranda habría brindado protección institucional a la organización, instruyendo a elementos de seguridad para no intervenir durante el traslado del hidrocarburo y permitiendo la circulación de autotanques con combustible ilegal.

Cómo operaba la red de huachicol fiscal

El esquema presuntamente liderado por Iker combinaba la colaboración de un operador civil con el conocimiento interno de un exfuncionario de la FGR.

Las actividades consistían en distribuir combustible robado mediante empresas ficticias, lo que permitió a la red moverse con relativa libertad y obtener ganancias considerables.

Las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” Jiménez, muestran a De Gandiaga Morales en vehículos y viajes de lujo, supuestamente adquiridos con los recursos provenientes de estas actividades.

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El seguimiento periodístico de Jiménez comenzó en 2024, año en que denunció públicamente los presuntos vínculos del detenido con mandos de la fiscalía.