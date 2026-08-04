México
Agregar Infobae enGoogle

Actriz de Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez, es señalada como la esposa de presunto huachicolero

Recientemente se detuvo a Iker Andoni y se le señaló por extracción ilegal del combustible

rosario tijeras
La actriz estaría bajo investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Monserrat Ramírez, reconocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’, estaría bajo investigación ante la sospecha de una vinculación con actividades ilícitas relacionadas con el huachicoleo.

La actriz enfrentaría un escenario judicial complicado luego de que se revelaran presuntos lazos con una red delictiva encabezada por su esposo, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4).

PUBLICIDAD

El comunicador aseguró que Monserrat Ramírez está bajo observación por parte de organismos federales, debido a su supuesto nexo con Iker Andoni de Gandiaga Morales, a quien se señala como líder de una estructura de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en varias entidades mexicanas.

Según la información difundida, el caso también involucra a otros familiares del principal sospechoso.

Detención de Iker Andoni

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional realizaron operativos simultáneos el pasado 30 de julio.

Durante estas acciones, los agentes irrumpieron en dos residencias ubicadas en Valle de Bravo y Atizapán, además de oficinas en Interlomas y un pent-house en Fuentes de las Lomas.

PUBLICIDAD

Ahí aseguraron propiedades y vehículos de alto valor. El resultado incluyó la detención de Iker Andoni, junto con su hermano Iñaki de Gandiaga y su cuñada Natalia Balderón, por su presunta participación en la red criminal.

Ernesto Ruffo Appel y siete procesados por huachicol fiscal
Foto: FGR

Cargos contra los presuntos implicados

Durante el operativo encabezado por la FGR, los agentes aseguraron no solo propiedades de lujo, sino también automóviles de alta gama.

El principal acusado, Iker Andoni, enfrenta cargos que incluyen el robo de hidrocarburos, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

La detención de los tres familiares marca un avance relevante en la lucha contra el huachicoleo, una problemática que afecta gravemente el sector energético mexicano.

El proceso judicial apenas comienza y las autoridades no han cerrado la puerta a nuevas detenciones o citaciones, dependiendo del avance en la revisión de las cuentas y bienes incautados.

A la fecha, la actriz se encuentra bajo la lupa de las autoridades, aunque no se conocen medidas cautelares en su contra.

El arresto de Iker Andoni de Gandiaga Morales, conocido como “Iker”, marca un nuevo episodio en la lucha contra el huachicol fiscal en el centro de México.

Las autoridades federales lo señalan como presunto líder de una estructura que operó durante al menos dos años en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, utilizando empresas fachada para comercializar combustible extraído ilícitamente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Maleta abierta con fajos de billetes, bidones rojos de combustible, y un libro sobre un escritorio. Fondo borroso de una planta industrial y camiones cisterna.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención se realizó en el marco de una investigación que también involucra a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en combate al robo de hidrocarburos.

Según reportes periodísticos, Manrique Miranda habría brindado protección institucional a la organización, instruyendo a elementos de seguridad para no intervenir durante el traslado del hidrocarburo y permitiendo la circulación de autotanques con combustible ilegal.

Cómo operaba la red de huachicol fiscal

El esquema presuntamente liderado por Iker combinaba la colaboración de un operador civil con el conocimiento interno de un exfuncionario de la FGR.

Las actividades consistían en distribuir combustible robado mediante empresas ficticias, lo que permitió a la red moverse con relativa libertad y obtener ganancias considerables.

Las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” Jiménez, muestran a De Gandiaga Morales en vehículos y viajes de lujo, supuestamente adquiridos con los recursos provenientes de estas actividades.

El seguimiento periodístico de Jiménez comenzó en 2024, año en que denunció públicamente los presuntos vínculos del detenido con mandos de la fiscalía.

Temas Relacionados

Montserrat RamírezRosario TijerasHuachicolmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Retrasos en la Red por la lluvia de esta noche

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Retrasos en la Red por la lluvia de esta noche

Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

El tribunal retiró la revisión prevista para este 4 de agosto y aún no fija otro día, mientras el exjefe de Seguridad de Sinaloa sigue detenido en Brooklyn sin cambios públicos

Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

Cuáles son los mejores olores para calmar la ansiedad

En la cultura mediterránea, el uso de hierbas aromáticas y especias en la cocina y en infusiones no solo es una cuestión de sabor, sino también de salud emocional

Cuáles son los mejores olores para calmar la ansiedad

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México

Gema y Fede protagonizan un momento cariñoso, mientras Karina observa

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México

Inesperada despedida en MasterChef México 24/7: el error en la cocina que dejó fuera a Jazmín y salvó de milagro a Daniela Parra

¿Cómo se conocieron? El origen de la relación entre Alejandra Tijerina y Masad Altamimi que hoy enfrenta medidas de protección

La Wanders Lover demandará a Ana Show tras llegar a los golpes afuera de La Casa de Óscar Burgos

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

México vs. Guatemala Sub-23: Así quedó el partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”