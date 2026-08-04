Un colibrí de vibrantes colores se acerca a una flor de fucsia colgante en el jardín trasero de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de colibríes en un jardín transforma cualquier espacio en un entorno vibrante y lleno de vida. Estos pequeños visitantes buscan alimento y refugio en zonas donde encuentran flores, agua y tranquilidad.

Atraer colibríes a casa no solo es posible, sino sencillo si se toman en cuenta prácticas responsables que cuidan su bienestar.

Aquí presentamos recomendaciones para disfrutar de su compañía sin poner en riesgo su salud ni alterar su comportamiento natural.

(Imagen ilustrativa Infobae)

5 consejos para atraer colibríes a tu hogar sin dañarlos

Para atraer a tu patio u hogar estos asombrosos pajaritos sin poner en riesgo su bienestar, aquí tienes 5 consejos para atraer colibríes a tu hogar de forma segura, de acuerdo con especialistas:

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Coloca bebederos con agua azucarada: Prepara una solución con 1 parte de azúcar y 4 partes de agua. No uses miel, edulcorantes artificiales ni colorantes. Cambia el agua cada dos o tres días, especialmente en climas calurosos, para evitar la proliferación de bacterias. Planta flores nativas y coloridas: Elige plantas como bugambilias, salvias, lantanas o jacarandas, que producen flores ricas en néctar y atraen colibríes de manera natural. Prefiere especies nativas para facilitar su alimentación y evitar plagas. Evita pesticidas y químicos: No uses insecticidas ni productos químicos en tu jardín, ya que pueden dañar a los colibríes y a los insectos de los que también se alimentan. Opta por soluciones naturales para el control de plagas. Proporciona refugio y lugares de descanso: Incluye arbustos, árboles o enredaderas en tu jardín para que los colibríes tengan donde descansar, protegerse del sol y anidar. Los colibríes buscan zonas seguras y tranquilas. Mantén los bebederos limpios: Limpia los bebederos con agua caliente y sin detergente al menos dos veces por semana. El agua sucia puede fermentar y provocar hongos o bacterias que son peligrosas para los colibríes.

La infografía de Infobae detalla cinco consejos para atraer colibríes a hogares y jardines, promoviendo su bienestar y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un bebedero para colibrís de forma correcta

Para hacer un bebedero para colibrís de forma correcta y segura, sigue estos pasos:

Elige un recipiente adecuado: Usa un frasco de vidrio o plástico con tapa hermética. Puedes reutilizar botellas pequeñas y limpias. Lo importante es que tenga una abertura donde los colibríes puedan acceder al néctar, pero que no permita el ingreso de insectos. Haz orificios pequeños: Perfora la tapa o el dispensador con uno o varios agujeros de aproximadamente 3 a 5 milímetros de diámetro. Esto permite que los colibríes introduzcan el pico sin que otros insectos entren fácilmente. Prepara la solución de néctar: Disuelve 1 parte de azúcar blanca en 4 partes de agua. Hierve la mezcla y déjala enfriar antes de colocarla en el bebedero. No uses miel, azúcar morena, edulcorantes artificiales ni colorantes. Coloca el bebedero en un lugar visible y seguro: Instala el bebedero en el jardín, terraza o balcón, preferentemente cerca de plantas con flores y lejos de lugares donde pueda haber depredadores. Evita la exposición directa al sol para que el néctar no fermente rápidamente. Limpia y rellena con frecuencia: Lava el bebedero con agua caliente, sin detergente, al menos dos veces por semana. Cambia el néctar cada dos o tres días para evitar hongos y bacterias.

Una infografía detalla los materiales, la preparación del néctar y los cuidados esenciales para instalar y mantener un bebedero seguro para colibríes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos consejos te ayudarán a que tu hogar se convierta en un sitio ideal de descanso para estas pequeñas y vibrantes aves que siempre son vistas como mensajeras de buenos presagios.

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