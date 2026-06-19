Familia confirma muerte de Guillermo Jafett y su pareja Zafar, estadounidenses desaparecidos en CDMX y hallados en una fosa del Edomex

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz desaparecieron el 20 de mayo en Tlalpan Fotos: Facebook

La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, mexicoestadounidense confirmó en redes sociales el hallazgo sin vida de él y de su pareja kenianoestadounidense Zafar Padamsee Mawani en una de las dos fosas clandestinas en Ocoyoacac, quienes desaparecieron desde el 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan.

Fueron localizados en una de las fosas clandestinas descubiertas el miércoles 17 de junio en Ocoyoacac, Estado de México, tras desaparecer tras citarse con un proveedor de elevadores para comprar uno a la mamá de Guillermo ya que padece diversas enfermedades.

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La Fiscalía del Estado de México dijo a Infobae México que ya trabaja en la identificaciópn de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos y determinar si el sitio está vinculado con más restos, según la Fiscalía de la Ciudad de México.

En el operativo fueron encontrados tres hombres y una mujer, todos con signos de violencia, de acuerdo con los reportes de campo. En una excavación apareció una pareja y en una segunda fosa fueron localizados dos hombres más, mientras que en el área también fue hallada una extremidad humana.

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La localización ocurrió en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa. Los primeros trabajos se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja forestal que colindaba con la Ciudad de México.

El hallazgo en La Marquesa dejó cuatro cuerpos y una extremidad humana

La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En el rastreo participaron binomios caninos para la inspección del terreno, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

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Una amiga de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó este jueves 18 de junio su muerte tras varias semanas desaparecidos

La principal duda del caso permaneció sin respuesta oficial al cierre de las primeras diligencias: las autoridades no confirmaron de forma concluyente que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo. Lo que sí quedó establecido por la propia indagatoria fue que el operativo derivó directamente de la investigación abierta por la desaparición de ambos.

La información preliminar de las corporaciones de seguridad indicó que en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, quienes extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

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Los reportes periciales iniciales describieron en una de las fosas a un hombre de aproximadamente 59 años y a una mujer de cerca de 38 años. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres de alrededor de 40 años.

Hasta ese momento no existió un pronunciamiento oficial que confirmara la identidad de los cuatro cuerpos. Peritos de distintas especialidades continuaron trabajando en la zona para integrar la carpeta y establecer el vínculo del predio con otros posibles restos.

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Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz están desaparecidos desde el 20 de mayo. (FGJCDMX)

La desaparición comenzó tras una salida a Tlalpan por un asunto doméstico

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un tema relacionado con la instalación de un elevador en su vivienda debido a que querían facilitar la estancia de la mamá de Guillermo quien padece Alzhéimer.

Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y más tarde fueron apagados.

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Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz (FGJCDMX)

Tras la denuncia fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea de investigación llevó a las autoridades al despliegue que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

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En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la detención portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

La familia de Guillermo fue la que informó públicamente el hallazgo sin vida de él y de Zafar. La Fiscalía de la Ciudad de México precisó que la investigación siguió en curso para determinar con plena certeza la identidad de los fallecidos.

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Zafar Padamsee Mawani (FGJCDMX)

La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó el hallazgo sin vida de él y de Zafar Padamsee Mawani en una fosa clandestina de Ocoyoacac.

En el sitio fueron localizados cuatro cuerpos con signos de violencia y una extremidad humana, pero la identidad oficial de las víctimas siguió bajo verificación.

La investigación se originó por la desaparición de la pareja el 20 de mayo en Tlalpan y derivó también en cuatro detenciones en la CDMX.