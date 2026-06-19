Aparece “Juanita”, la patita que podría convertirse en la ‘novia’ de Merlín en el Mundial 2026

Los aficionados reaccionaron con humor tras la aparición de una nueva patita que acompañó los festejos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue acumulando historias fuera de las canchas y una de las más llamativas tiene como protagonistas a dos inesperadas celebridades emplumadas. Después de que el pato Merlín conquistara a miles de aficionados y fuera reconocido como embajador de la FIFA en México, una nueva figura apareció en el Fan Fest del Zócalo para captar la atención de los asistentes: una pata bautizada por los espectadores como “Juanita”.

La singular visitante fue vista durante la jornada en la que la Selección Mexicana derrotó por 1-0 a Corea del Sur, resultado que aseguró la clasificación del conjunto nacional a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, mientras los aficionados celebraban el triunfo del Tri, otro personaje comenzó a robarse los reflectores en el corazón de la Ciudad de México.

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Una aparición que sorprendió a los asistentes

La aparición de una nueva patita con vestimenta mexicana provocó comparaciones con el famoso embajador de la FIFA. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las cámaras captaron a Juanita recorriendo las inmediaciones del Centro Histórico y posteriormente en la zona destinada al Fan Fest. Lo que más llamó la atención fue su peculiar atuendo, compuesto por una falda blanca inspirada en la vestimenta tradicional mexicana y un jersey verde de la Selección Mexicana.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios no tardaron en establecer comparaciones con Merlín, el pato que se ha convertido en uno de los símbolos más inesperados del Mundial.

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La presencia de la peculiar ave generó comentarios, memes y teorías sobre un posible romance con el famoso pato embajador.

La presencia de Juanita provocó todo tipo de comentarios. Algunos internautas bromearon asegurando que podría convertirse en la nueva compañera inseparable de Merlín, mientras que otros señalaron que se trataba de una versión inspirada en el famoso embajador mundialista.

(Redes sociales)

Los memes y publicaciones comenzaron a multiplicarse en cuestión de horas, convirtiendo a la peculiar ave en una de las protagonistas de la conversación digital relacionada con la Copa del Mundo.

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El fenómeno Merlín sigue creciendo

(Redes sociales)

La aparición de Juanita ocurre en un momento en el que Merlín atraviesa el punto más alto de su popularidad. El pato, que suele aparecer vestido con la camiseta verde de México y tenis negros, se ha transformado en una auténtica sensación entre los aficionados que siguen las actividades paralelas al Mundial.

Lo que comenzó como una curiosa presencia en espacios públicos terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. En menos de una semana, las imágenes del animal recorrieron redes sociales y medios de comunicación de distintos países, llevando su fama más allá de las fronteras mexicanas.

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(Redes sociales)

Su popularidad alcanzó tal dimensión que funcionarios vinculados con la organización de la FIFA en México decidieron reconocerlo públicamente durante una actividad realizada en el Fan Fest del Zócalo, donde incluso recibió un pasillo de honor entre aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes.

Un símbolo inesperado de la fiesta mundialista

(Redes sociales)

El éxito de Merlín se explica por una combinación de elementos que conectaron con el público. Su apariencia, el vestuario inspirado en la Selección Mexicana y el ambiente festivo que rodea cada una de sus apariciones han convertido al ave en una representación espontánea del folclore y la alegría que caracterizan a los aficionados mexicanos.

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Ahora, con la irrupción de Juanita, la historia suma un nuevo capítulo. Aunque todavía no existe una relación oficial entre ambos animales, las comparaciones no han dejado de crecer y muchos aficionados ya imaginan futuras apariciones conjuntas durante las actividades del Mundial.

Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

Mientras México continúa celebrando su avance en la competencia, el fenómeno de estos peculiares patos demuestra que la Copa del Mundo no solo se vive dentro de los estadios. En las calles, plazas y Fan Fest también surgen historias capaces de capturar la atención de miles de personas y convertirse en parte del recuerdo colectivo de un torneo histórico.

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Por ahora, Merlín mantiene su estatus como el pato más famoso del Mundial 2026, pero la llegada de Juanita ha dejado claro que la competencia por el cariño de los aficionados también se juega fuera de la cancha.