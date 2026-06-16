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Vozinha, figura de Cabo Verde, podría jugar en México después del Mundial 2026

Con 40 años, el portero estrella tomó gran relevancia en el mercado internacional y, tras finalizar su vínculo en Portugal, tendría oportunidad de negociar sin restricciones

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El arquero caboverdiano firmó siete atajadas clave en el 0-0 contra España, ganó el premio al Jugador Más Valioso y ahora podría evaluar ofertas una vez feinalizada la Copa Mundial. REUTERS/Siphiwe Sibeko
El arquero caboverdiano firmó siete atajadas clave en el 0-0 contra España, ganó el premio al Jugador Más Valioso y ahora podría evaluar ofertas una vez feinalizada la Copa Mundial. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Vozinha, estrella de Cabo Verde, ha dado mucho de qué hablar en este inicio del Mundial 2026, cruzándose en una historia más que inesperada para muchos.

El arquero que sorprendió al mundo entero tras dejar sin goles a España, una de las principales candidatas al título, podría sumarse al futbol mexicano. Con 40 años y una carrera marcada por la perseverancia y la resiliencia, el futuro inmediato de Vozinha estaría en juego entre Europa y México.

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Josimar José Évora Dias sorprendió en el Mundial 2026 al dejar sin goles a España en el debut del Grupo H. REUTERS/Claudia Greco
Josimar José Évora Dias sorprendió en el Mundial 2026 al dejar sin goles a España en el debut del Grupo H. REUTERS/Claudia Greco

La noticia sobre su posible llegada a México fue revelada por el periodista experto Ignacio “El Fantasma” Suárez, quien detalló el interés de empresarios mexicanos y la conexión directa entre el Grupo Chaves y el Atlético La Paz, así como el plan original de ficharlo antes de la Copa Mundial.

De las calles de Mindelo al radar mexicano

La historia de Vozinha comenzó lejos de los reflectores, en las calles de Mindelo, Cabo Verde. Su camino profesional estuvo marcado por la fuerte conexión con su familia.

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  • Aprendió a atajar sin guantes y bajo la tutela de sus abuelos, razón por la que lo apodaron “Vozinha”.
  • Su debut mundialista lo posicionó como figura central, sumando siete atajadas ante España en el partido inaugural del Grupo H.
Vozinha sumó siete atajadas ante España y se posicionó como el Jugador Más Valioso del partido en el debut de Cabo Verde en el Mundial 2026. Reuters/Jordan Godfree
Vozinha sumó siete atajadas ante España y se posicionó como el Jugador Más Valioso del partido en el debut de Cabo Verde en el Mundial 2026. Reuters/Jordan Godfree

Con el fin de su contrato en Portugal, Vozinha podrá negociar libremente. Su liderazgo en el vestidor y su disciplina fuera del campo han sido reconocidos por directivos y compañeros. En este sentido, sobre la decisión de jugar en México, el informe indicó que al jugador “le encantaría”

La puerta abierta en México

La opción de ver a Vozinha en el futbol nacional no es casualidad. El vínculo entre clubes y empresarios mexicanos sería clave para mantener abierta esa posibilidad.

  • Arturo Lomelí, empresario tequilero mexicano, es propietario tanto del Grupo Chaves como del Atlético La Paz en Baja California.
  • Dante Elizalde, exdirectivo de Santos Laguna y ahora presidente deportivo del Chaves, ha sido pieza central en el manejo del portero y en la apertura de negociaciones.
  • Antes de la Copa Mundial, ya estaba sobre la mesa el plan de sumar al arquero caboverdiano como refuerzo estratégico.
El vínculo entre el Grupo Chaves y el Atlético La Paz perfilaría una ruta para fichar a Vozinha en México. REUTERS/Stringer
El vínculo entre el Grupo Chaves y el Atlético La Paz perfilaría una ruta para fichar a Vozinha en México. REUTERS/Stringer

De esta manera, la llegada del portero a La Paz cobra fuerza tras su actuación en el Mundial 2026, aunque la actual atención internacional podría ofrecerle alternativas en Europa. El desenlace quedaría en sus manos y en las condiciones que el mercado mexicano pueda presentar.

Vozinha: fenómeno mundialista tras frenar a España

El impacto de Vozinha trascendió lo deportivo. Su actuación ante España lo transformó en tendencia internacional y disparó su número de seguidores.

  • Vozinha pasó de 50 mil a diez millones de seguidores tras el empate contra España.
  • Su desempeño le valió el premio al Jugador Más Valioso del partido y su imagen recorrió el mundo.
Con el fin de su contrato en Portugal, Vozinha quedaría en condición de negociar libremente si jugar en México o Europa. REUTERS/Davidson Alves
Con el fin de su contrato en Portugal, Vozinha quedaría en condición de negociar libremente si jugar en México o Europa. REUTERS/Davidson Alves

La información de Suárez subrayó que la decisión final sobre su futuro recaerá exclusivamente en el portero, quien ahora cuenta con visibilidad global y ofertas en la mesa

A sus 40 años, Vozinha enfrenta un escenario inédito. El futbol mexicano sigue a la espera de su respuesta, mientras la historia del portero estrella de Cabo Verde continúa creciendo.

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