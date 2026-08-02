Examen de control de la UNAM: academias ofrecen preparación exprés a aspirantes

UNAM aplicará examen de control a cerca de 58 mil aspirantes. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes a licenciatura ha generado un efecto inmediato fuera de las aulas.

En cuestión de horas, academias e institutos especializados comenzaron a ofrecer cursos intensivos para quienes deberán someterse nuevamente a la evaluación, mientras continúan las protestas de estudiantes que rechazan la medida.

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La universidad anunció que el examen busca verificar los conocimientos de los aspirantes luego de que la Comisión Técnica detectó irregularidades durante el proceso de admisión 2026, el primero realizado completamente en línea. La evaluación será presencial, constará de 120 reactivos y se aplicará en fechas que la institución dará a conocer próximamente.

Academias lanzan cursos exprés para preparar la nueva evaluación

Tras el anuncio, diversas escuelas de preparación promovieron programas especiales con la finalidad de reforzar los conocimientos de los aspirantes en un corto periodo.

Las opciones incluyen plataformas con simuladores desde 200 pesos, cursos en línea cercanos a los 800 pesos y clases presenciales con grupos reducidos que alcanzan los mil 500 pesos.

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Algunas instituciones también incorporan herramientas de inteligencia artificial, bancos de reactivos y asesorías personalizadas.

De acuerdo con responsables de estos centros, muchos estudiantes solicitaron información sobre programas específicos para el examen de control apenas se confirmó que volverían a presentar una evaluación.

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Por qué la UNAM repetirá la evaluación

La medida fue adoptada luego de que la Comisión Técnica revisó los resultados del proceso de admisión y detectó inconsistencias que motivaron una revisión extraordinaria.

Entre los principales puntos del caso destacan:

La UNAM aplicó por primera vez un examen de admisión completamente en línea .

El examen de control será presencial y tendrá 120 reactivos .

Participarán alrededor de 58 mil aspirantes , equivalente a cerca del 36% de quienes presentaron la prueba.

La universidad sostiene que el objetivo es garantizar la equidad del proceso de ingreso .

Las fechas, sedes y horarios de aplicación serán anunciados posteriormente.

La UNAM ofrece alternativa oficial de preparación

Frente al crecimiento de la oferta privada, la UNAM recordó que cuenta con la plataforma Pruéb@te, un sistema de autoevaluación diseñado para que los aspirantes practiquen ejercicios por asignatura, reciban retroalimentación y accedan a materiales de estudio.

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El servicio requiere un prerregistro y el pago de una cuota de 200 pesos, con acceso disponible durante seis meses.

Mientras tanto, academias como Unibetas y Conamat mantienen abiertas sus convocatorias tanto para el examen de control como para los cursos de ingreso correspondientes al proceso de admisión 2027.

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Persisten ofertas irregulares y aumentan las protestas de aspirantes

Paralelamente, investigaciones periodísticas identificaron publicaciones en redes sociales donde personas ofrecen presuntos servicios para resolver exámenes de admisión o apoyar a los aspirantes durante evaluaciones en línea, con costos que van de 10 mil a 26 mil pesos.

Entre los esquemas difundidos se encuentran la instalación de equipos en los domicilios de los estudiantes y el envío de respuestas mediante aplicaciones de mensajería, prácticas que la universidad busca combatir con la aplicación del examen presencial.

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Al mismo tiempo, aspirantes que obtuvieron un lugar en la licenciatura realizaron manifestaciones frente a la Torre de Rectoría para expresar su rechazo al examen de control.

Los estudiantes argumentan que aprobaron el proceso conforme a las reglas establecidas y consideran que repetir la evaluación afecta la certeza jurídica de los resultados.

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Además de las protestas, comenzó a circular un proyecto de amparo colectivo con el que algunos aspirantes buscan impugnar la decisión de la universidad, al considerar que condiciona su inscripción a una nueva evaluación.

Mientras la comunidad estudiantil espera la definición de fechas para el examen, la UNAM sostiene que la medida busca preservar la transparencia y la credibilidad de su proceso de admisión.

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