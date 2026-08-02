Inicia registro de apoyo para hombres y mujeres de 18 a 29 años: cómo inscribirse para obtener 9 500 pesos

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El registro para el programa que brinda apoyo para hombres y mujeres de 18 a 29 años ha abierto un nuevo periodo de registro para brindar una ayuda de 9 mil 500 pesos mensuales a jóvenes que no se encuentren estudiando ni en el mercado laboral.

Se trata del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 cuyo nuevo periodo de registro comenzó el 1 de agosto y permanecerá abierto hasta que se cubran los cupos asignados en cada localidad, sin una fecha de cierre fija, ya que el sistema clausura el acceso tan pronto como se alcanza la meta por municipio.

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Desde este año 2026, cada beneficiario del programa recibe 9,582 pesos mensuales y cuenta con seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con el objetivo de ofrecer capacitación laboral gratuita durante 12 meses en centros de trabajo participantes.

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El trámite de inscripción se realiza exclusivamente en línea al donde es indispensable crear una cuenta y consultar el “mapa de focalización”, una herramienta que permite verificar la disponibilidad de espacios en el municipio de residencia.

Este mapa indica si la localidad está abierta, cerrada o si ya se alcanzó la meta de atención para el periodo en curso.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo al Fututo

Para inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026, estos son los requisitos y pasos principales:

Requisitos

Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.

No estudiar ni trabajar actualmente (declarar bajo protesta de decir verdad).

Contar con CURP.

Presentar identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Presentar comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Subir una fotografía reciente, con el rostro descubierto, sosteniendo tu identificación oficial, sin filtros ni ediciones.

Crear un usuario y contraseña en la plataforma digital oficial del programa.

Proporcionar toda la información solicitada en el formulario de registro.

Indicar la ubicación exacta del domicilio en el mapa de la plataforma.

Elegir un centro de trabajo con espacios disponibles según tu municipio y área de interés.

Aceptar las reglas de operación del programa.

Proceso de inscripción

Ingresar al portal oficial: Jóvenes Construyendo el Futuro Seleccionar “Inscríbete” o “Regístrate como aprendiz”. Crear una cuenta con tus datos personales, correo electrónico y teléfono. Cargar la documentación requerida. Consultar el mapa de focalización para verificar si hay espacios disponibles en tu municipio. Elegir un centro de trabajo y postularte. Contactar al centro de trabajo seleccionado para agendar un primer encuentro. Esperar la respuesta del centro de trabajo (tienen hasta 4 días para dar respuesta). Si eres aceptado, deberás cumplir con las actividades y evaluaciones mensuales.

Beneficios

Apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos.

Seguro médico a través del IMSS.

Capacitación hasta por 12 meses.

Infografía detallada sobre los pasos para el registro en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo opciones en línea y a través de oficinas móviles para comunidades sin internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacitación laboral se estructura según las necesidades del centro de trabajo, con jornadas de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana. Los beneficiarios pueden elegir entre nueve áreas laborales: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

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El programa proporciona experiencia práctica y acompañamiento de un tutor, con el propósito de facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

Para atender dudas o brindar seguimiento, los canales oficiales del programa incluyen el teléfono 800 841 2020, el número 079 y la atención digital a través del sistema de Oficinas Virtuales.

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