El PAN advierte que el control del gobierno de redes sociales abre la puerta a la censura

El PAN sostuvo que la regulación de delitos digitales no debe convertirse en un mecanismo para censurar opiniones. (Facebook Jorge Romero Herrera)

Guardar

Jorge Romero, presidente nacional del PAN advirtió este 2 de agosto que un eventual control del gobierno sobre las redes sociales sería, a su juicio, parte de una ruta autoritaria de Morena para concentrar poder, silenciar críticas y controlar la conversación pública en México.

En un comunicado, el dirigente nacional del PAN sostuvo que la regulación de delitos digitales no debe convertirse en una vía para censurar opiniones, retirar contenidos críticos ni perseguir a quienes cuestionan al poder.

PUBLICIDAD

El PAN vinculó ese señalamiento con lo que describió como una secuencia política más amplia: ataques a organismos autónomos, debilitamiento del Poder Judicial y descalificaciones cotidianas contra periodistas y opositores desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su argumento central fue que permitir a la autoridad definir de manera unilateral qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a un uso político y discrecional de la ley.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, afirmó Romero Herrera en el boletín difundido por el PAN.

PUBLICIDAD

Romero acusa que la regulación digital podría usarse para censurar críticas

El líder panista afirmó que permitir a la autoridad decidir qué información es verdadera, falsa o inconveniente abre la puerta a un uso político y discrecional de la ley. Crédito: X/ @JorgeRoHe

En el documento, el dirigente partidista reconoció que en el entorno digital existen riesgos y delitos que deben atenderse, en particular los que afectan a niñas, niños y adolescentes. Aun así, planteó que ninguna regulación puede usarse para censurar opiniones ni para retirar contenidos por su tono crítico hacia el gobierno.

El panista sostuvo que el intento de controlar redes sociales “no es un hecho aislado”, sino una acción más dentro de una ruta para concentrar el poder, debilitar contrapesos y reducir espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al gobierno. En esa misma línea, afirmó que la censura sería una pieza adicional de un proyecto con el que, dijo, Morena buscaría completar una dictadura.

PUBLICIDAD

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales”, señaló.

Luego añadió: “La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad”.

PUBLICIDAD

Romero también sostuvo que el gobierno “no puede ser juez y parte”. Según su postura, no debe imponer su propia versión de los hechos y después usar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan distinto.

El PAN señala la mañanera de Claudia Sheinbaum como ejemplo de descalificación sin réplica

Romero señaló la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum y afirmó que la mañanera funciona como un tribunal político sin derecho de réplica para los señalados. EFE/Isaac Esquivel

Como ejemplo de ese ejercicio de poder, el dirigente mencionó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que desde ese espacio se desacredita a periodistas, ciudadanos y opositores con información presentada por el propio gobierno, sin condiciones equivalentes para que las personas señaladas ejerzan su derecho de réplica.

PUBLICIDAD

“La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica. Desde el poder se acusa, se descalifica y se pretende imponer una verdad oficial. Ese no es el comportamiento de un gobierno democrático que respeta las libertades”, expresó.

El líder de Acción Nacional dijo además que México comenzaría a recorrer una ruta parecida a la de países donde, según su descripción, primero se desacreditó a la prensa, después se controlaron los medios y las redes sociales, y al final se limitó el derecho de la ciudadanía a expresarse.

PUBLICIDAD

El presidente nacional del PAN acusó que el gobierno no puede ser juez y parte al imponer su versión de los hechos ni usar el aparato del Estado para desacreditar o silenciar disidencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su planteamiento, la pérdida de la libertad de expresión no ocurre de un día para otro, sino cuando se normaliza la descalificación, se castiga la crítica y el gobierno pretende decidir qué pueden decir las personas y qué información tienen derecho a conocer.

Al cierre del comunicado, Romero reiteró que su partido defenderá la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso libre a las plataformas digitales. También ofreció respaldo a periodistas, creadores de contenido y ciudadanos para cuestionar al poder sin miedo a represalias.

PUBLICIDAD

“México no necesita un gobierno que controle las redes sociales ni una autoridad que determine cuál es la única verdad permitida. La democracia necesita ciudadanos libres, instituciones fuertes y voces que puedan cuestionar al poder. El PAN estará siempre del lado de esas libertades”, concluyó.