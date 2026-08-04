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Calendario UNAM 2026: ¿Cuándo inician las clases para nuevo ingreso y reinscripción tras examen de control?

La máxima casa de estudios ya dio a conocer las fechas para el ingreso de estudiantes de licenciatura

Aula universitaria con estudiantes de espaldas en pupitres de madera clara, pizarrón blanco con "Regreso a clases" y logo de la UNAM en pared de cemento.
El inicio del nuevo ciclo académico de la UNAM se representa en un aula con estudiantes sentados frente a un pizarrón que indica "Regreso a clases". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo una reunión con el propósito de atender la recomendación de la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

Durante el encuentro, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario general, Javier de la Fuente, a permanecer en sesión permanente con el Colegio para coordinar y operar las acciones dirigidas a la reinscripción de estudiantes y la implementación del examen de control.

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En la sesión se estableció que el inicio de cursos de licenciatura para estudiantes de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 será el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para quienes acceden mediante Pase Reglamentado como para los provenientes del concurso de selección.

Además, se acordó habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

Otro punto acordado fue el fortalecimiento y agilización de los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso.

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El rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó que el martes 4 de agosto se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, así como el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Para los estudiantes que ya cursan estudios de licenciatura, se determinó que el reinicio de clases será el lunes 17 de agosto de 2026. Las entidades académicas divulgarán las indicaciones respectivas a través de canales oficiales para los procesos de reinscripción y otras actividades académicas.

Finalmente, los directores de facultades y escuelas expresaron su disposición y colaboración para fortalecer las distintas etapas del proceso de ingreso y reinscripción.

Comunicado UNAM
(UNAM)

¿Por qué la UNAM reagendó el ingreso para estudiantes de licenciatura?

La UNAM reagendó el ingreso para estudiantes de licenciatura debido a un escándalo por trampas detectadas en el examen de admisión en línea para el ciclo escolar 2026-2027.

Por primera vez, la universidad aplicó el examen de ingreso completamente en línea, con participación de más de 158,000 aspirantes entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026.

Al analizar los resultados, la UNAM detectó un aumento inusual en los puntajes altos: la proporción de aspirantes con calificación perfecta o casi perfecta subió significativamente respecto a ciclos anteriores.

Este cambio encendió alertas sobre posibles fraudes, incluyendo el uso de inteligencia artificial, suplantación de identidad, venta o filtración de respuestas y apoyos externos durante la prueba.

Después de la publicación de resultados el 17 de julio, surgieron denuncias en redes sociales sobre trampas cometidas usando IA y quejas por cancelaciones de exámenes debido a supuestas fallas en la plataforma.

La UNAM suspendió temporalmente el proceso de inscripción, creó una Comisión Técnica para revisar el proceso y canceló alrededor del 2% de los exámenes por presuntas conductas irregulares.

La universidad decidió retrasar dos semanas el inicio de clases para los nuevos alumnos, con el objetivo de aplicar un examen de control presencial a quienes fueron seleccionados y a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo necesario en los últimos cinco años.

Pese a la polémica con el examen de admisión, la UNAM no modificará su calendario escolar. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro
Pese a la polémica con el examen de admisión, la UNAM no modificará su calendario escolar. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Con esto, busca garantizar la equidad en el ingreso y verificar la autenticidad de los resultados. La UNAM también presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables del fraude.

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