México
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en Puebla este lunes 3 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Este es el precio de las principales gasolinas en Puebla de este lunes 3 de agosto, según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.733pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.038pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.014pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de agosto de 2026

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

Tras la eliminación de Mariana Ochoa en la primera gala del domingo 2 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 continúa con 17 participantes

Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 2 de agosto

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 2 de agosto

No se rompe “la maldición” en La Casa de los Famosos México: primera eliminada es mujer

En las cuatro temporadas del reality, siempre fue una mujer quien abrió la lista de expulsados

No se rompe “la maldición” en La Casa de los Famosos México: primera eliminada es mujer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así opera el Cártel de Los Reyes: origen, estructura, alianza con Cárteles Unidos y disputa contra el CJNG

Así opera el Cártel de Los Reyes: origen, estructura, alianza con Cárteles Unidos y disputa contra el CJNG

Videos y fotos de Valeria Márquez resurgen en TikTok: así hablaba de su exnovio, el hijo del R1

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: los habitantes celebraron el regreso de Luis Chaparro

Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: los habitantes celebraron el regreso de Luis Chaparro

Mariana Ochoa, Arantza y Brianda se enfrentaron en el primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026

Reacción de Yanet García tras salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Videos y fotos de Valeria Márquez resurgen en TikTok: así hablaba de su exnovio, el hijo del R1

Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

DEPORTES

América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026

América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: selección femenil de México golea 7-0 a Jamaica

Pumas Femenil pierde ante León como local en su debut del Apertura 2026

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?