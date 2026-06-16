La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

No todos los ingredientes de limpieza funcionan igual sobre todas las superficies.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La suela de una plancha puede acumular dos tipos de residuo que no responden al mismo tratamiento.

Uno es orgánico: restos de tela y almidón que el calor transforma en depósitos carbonizados.

El otro es mineral: sarro formado por los minerales del agua que pasa por el vapor.

Aplicar el mismo producto a ambos no funciona. La química explica por qué.

No todos los depósitos que mancha la suela responden al mismo producto de limpieza. (Imagen ilustrativa)

El calor convierte los residuos de tela en depósitos carbonizados

Cuando la plancha toca una tela a temperatura excesiva, las fibras no simplemente se ensucian: se descomponen.

Según un estudio publicado en 2025 por investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Granadaen la revistaThermal Science and Engineering Progress, la descomposición de las fibras por calor se llama pirólisis: una degradación química que rompe los enlaces moleculares de la tela.

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Lo que parece una sola mancha en la suela puede ser en realidad dos tipos de residuo que requieren tratamientos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de Granada documenta además que las mezclas de algodón y poliéster —las más comunes en la ropa cotidiana— presentan dos etapas distintas de descomposición, lo que produce depósitos de composición más compleja.

El sarro, en cambio, tiene un origen distinto. Puede formarse cuando el agua del depósito de vapor se evapora y deja atrás sus minerales disueltos, principalmente carbonato de calcio.

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Identificar el tipo de mancha en la suela es el primer paso antes de elegir cómo limpiarla. (Imagen ilustrativa)

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos

Los dos tipos de residuo requieren dos reacciones distintas.

Para los depósitos orgánicos carbonizados —los que deja la tela quemada— el agente adecuado puede ser el bicarbonato de sodio.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a través de su plataforma médica StatPearls, el bicarbonato es un compuesto alcalino que, al contacto con residuos ácidos, produce una reacción que libera dióxido de carbono.

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El bicarbonato es un compuesto alcalino que al reaccionar libera dióxido de carbono, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inferido en ello, para aplicarlo, pueden mezclarse dos cucharadas de bicarbonato con una de agua hasta formar una pasta.

Extenderla sobre la suela fría y desenchufada, dejarla actuar algunos minutos y retirarla con un trapo húmedo.

Para los depósitos de sarro, el agente adecuado puede ser el vinagre blanco.

La EPA clasifica al bicarbonato como agente alcalino, no como desinfectante ni antimicrobiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su componente activo es el ácido acético, un ácido débil que reacciona directamente con el carbonato de calcio (el mineral que forma el sarro) y lo disuelve.

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Durante esa reacción se libera dióxido de carbono en forma de gas, según un estudio del Instituto de Tecnología de Ladkrabang, en Bangkok, publicado en la revista científica internacional International Journal of Molecular Sciences a través de PubMed Central.

La alcalinidad del bicarbonato es la propiedad que le permite aflojar residuos carbonizados adheridos a superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese desprendimiento de gas es el que puede romper físicamente la unión entre el depósito mineral y la superficie metálica de la suela, separándolo sin necesidad de raspar.

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Mezclarlos anula las propiedades de los dos

Combinar vinagre y bicarbonato en la misma aplicación es un error.

Al juntarse, el ácido del vinagre y la alcalinidad del bicarbonato reaccionan entre sí antes de tocar la suciedad: cada uno neutraliza al otro y ambos pierden su capacidad de limpiar.

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La COFEPRIS advierte que mezclar productos químicos sin indicación del fabricante puede inactivar su efecto o generar compuestos potencialmente tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido acético y el bicarbonato se neutralizan mutuamente y producen acetato de sodio, agua y CO₂, sin dejar agente activo útil para ninguno de los dos tipos de mancha.

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de su guía de limpieza y desinfección, mezclar productos químicos sin indicación del fabricante puede inactivar su efecto o generar compuestos potencialmente tóxicos.

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Antes de aplicar bicarbonato, verifica el material de la suela

No todas las suelas toleran el bicarbonato. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a través de su norma Safer Choice Standard, el bicarbonato reacciona con el aluminio y produce decoloración o una pátina opaca sobre el metal. Algunas suelas de plancha son de aluminio.

Un gráfico informativo detalla los riesgos de usar bicarbonato para limpiar la suela de planchas de aluminio y la importancia de consultar las especificaciones del fabricante para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de aplicarlo, conviene revisar el manual del fabricante o las especificaciones del modelo.