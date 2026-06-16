México

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

Lo que se pega en la suela de la plancha no es igual y esa diferencia cambia por completo la forma de quitarlo

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer con expresión de horror, en bata, frente a una gigantesca pila de ropa arrugada en una tabla de planchar y una cesta llena.
No todos los ingredientes de limpieza funcionan igual sobre todas las superficies.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La suela de una plancha puede acumular dos tipos de residuo que no responden al mismo tratamiento.

Uno es orgánico: restos de tela y almidón que el calor transforma en depósitos carbonizados.

El otro es mineral: sarro formado por los minerales del agua que pasa por el vapor.

Aplicar el mismo producto a ambos no funciona. La química explica por qué.

La plancha es un electrodoméstico que debe desconectarse luego de su uso.
No todos los depósitos que mancha la suela responden al mismo producto de limpieza. (Imagen ilustrativa)

El calor convierte los residuos de tela en depósitos carbonizados

Cuando la plancha toca una tela a temperatura excesiva, las fibras no simplemente se ensucian: se descomponen.

Según un estudio publicado en 2025 por investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Granadaen la revistaThermal Science and Engineering Progress, la descomposición de las fibras por calor se llama pirólisis: una degradación química que rompe los enlaces moleculares de la tela.

PUBLICIDAD

Ropa desteñida, residuo de antitranspirante, fibra dañada, limpieza textil, trucos de lavado caseros. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lo que parece una sola mancha en la suela puede ser en realidad dos tipos de residuo que requieren tratamientos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de Granada documenta además que las mezclas de algodón y poliéster —las más comunes en la ropa cotidiana— presentan dos etapas distintas de descomposición, lo que produce depósitos de composición más compleja.

El sarro, en cambio, tiene un origen distinto. Puede formarse cuando el agua del depósito de vapor se evapora y deja atrás sus minerales disueltos, principalmente carbonato de calcio.

PUBLICIDAD

La plancha es un electrodoméstico que debe desconectarse luego de su uso.
Identificar el tipo de mancha en la suela es el primer paso antes de elegir cómo limpiarla. (Imagen ilustrativa)

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos

Los dos tipos de residuo requieren dos reacciones distintas.

Para los depósitos orgánicos carbonizados —los que deja la tela quemada— el agente adecuado puede ser el bicarbonato de sodio.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a través de su plataforma médica StatPearls, el bicarbonato es un compuesto alcalino que, al contacto con residuos ácidos, produce una reacción que libera dióxido de carbono.

Botella de vinagre transparente y frasco de vidrio con bicarbonato de sodio sobre una mesada de madera, con un lavarropas blanco abierto en el fondo desenfocado.
El bicarbonato es un compuesto alcalino que al reaccionar libera dióxido de carbono, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inferido en ello, para aplicarlo, pueden mezclarse dos cucharadas de bicarbonato con una de agua hasta formar una pasta.

Extenderla sobre la suela fría y desenchufada, dejarla actuar algunos minutos y retirarla con un trapo húmedo.

Para los depósitos de sarro, el agente adecuado puede ser el vinagre blanco.

Manos espolvoreando bicarbonato blanco sobre una mancha oscura en una encimera de cocina, con un pulverizador azul, una esponja amarilla y cepillos de limpieza desenfocados.
La EPA clasifica al bicarbonato como agente alcalino, no como desinfectante ni antimicrobiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su componente activo es el ácido acético, un ácido débil que reacciona directamente con el carbonato de calcio (el mineral que forma el sarro) y lo disuelve.

Durante esa reacción se libera dióxido de carbono en forma de gas, según un estudio del Instituto de Tecnología de Ladkrabang, en Bangkok, publicado en la revista científica internacional International Journal of Molecular Sciences a través de PubMed Central.

Ilustración acuarela de una persona con pijama y auriculares aspirando la alfombra de una sala de estar, con un sofá beige, mesa de centro y lámpara.
La alcalinidad del bicarbonato es la propiedad que le permite aflojar residuos carbonizados adheridos a superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese desprendimiento de gas es el que puede romper físicamente la unión entre el depósito mineral y la superficie metálica de la suela, separándolo sin necesidad de raspar.

Mezclarlos anula las propiedades de los dos

Combinar vinagre y bicarbonato en la misma aplicación es un error.

Al juntarse, el ácido del vinagre y la alcalinidad del bicarbonato reaccionan entre sí antes de tocar la suciedad: cada uno neutraliza al otro y ambos pierden su capacidad de limpiar.

Una ilustración dividida muestra vinagre blanco, esponjas y un limpiacristales a la izquierda, y frascos de laboratorio con símbolos de advertencia a la derecha.
La COFEPRIS advierte que mezclar productos químicos sin indicación del fabricante puede inactivar su efecto o generar compuestos potencialmente tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido acético y el bicarbonato se neutralizan mutuamente y producen acetato de sodio, agua y CO₂, sin dejar agente activo útil para ninguno de los dos tipos de mancha.

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de su guía de limpieza y desinfección, mezclar productos químicos sin indicación del fabricante puede inactivar su efecto o generar compuestos potencialmente tóxicos.

Antes de aplicar bicarbonato, verifica el material de la suela

No todas las suelas toleran el bicarbonato. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a través de su norma Safer Choice Standard, el bicarbonato reacciona con el aluminio y produce decoloración o una pátina opaca sobre el metal. Algunas suelas de plancha son de aluminio.

Infografía sobre limpieza de planchas. Muestra mano con esponja, suela de plancha limpia y dañada, materiales como aluminio y manual de instrucciones.
Un gráfico informativo detalla los riesgos de usar bicarbonato para limpiar la suela de planchas de aluminio y la importancia de consultar las especificaciones del fabricante para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de aplicarlo, conviene revisar el manual del fabricante o las especificaciones del modelo.

Temas Relacionados

Trucos CaserosVinagreBicarbonato De SodioLimpiezaHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró en la mañanera que no tienen escolta federal ni la han solicitado

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

La mandataria explicó que la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia corresponde a una solicitud de captura urgente y no a un proceso formal de extradición

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ya tienen identificados a los diversos líderes regionales y cómo se estructura el interior de este grupo delictivo considerado aún el más poderoso del país

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Además de hablar sobre el Tricolor, Mohamed se refirió a las metas que aún busca cumplir dentro del futbol argentino

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: detención de alcaldes de Morelos redujo homicidios en la entidad

ENTRETENIMIENTO

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

DEPORTES

Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante

Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante

Oswaldo Sánchez revela el ‘trauma’ que le dejó Maxi Rodríguez tras el gol que eliminó a México en Alemania 2006

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Javier Aguirre reconoce la importancia de Lionel Messi para el futbol mundial: “Es historia”

Colombianos tomarán el Ángel de la Independencia en México: convocan al primer gran banderazo previo a su debut en el Mundial 2026