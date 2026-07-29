México
Agregar Infobae enGoogle

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este martes 28 de julio, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: martes 28 de julio de 2026.

Sorteo: 3041.

Premio mayor: 05 02 04 01 05 03 05 05.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La serie de seis presentaciones del Together, Together Tour se perfila como una de las más memorables del año, por ello los fans deberán prevenir cada detalle

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Durante el desayuno de los habitantes, la actriz increpó a Masad Altamimi por servir mucha comida

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en La Casa de Los Famosos México 2026

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico sucedió a las 21:35 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16.1 km

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Cd Hidalgo

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo de hoy 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento

La primera sucursal física llegó a México y ya hay largas filas para probarlas

Cuántas calorías tienen las galletas Crumbl Cookies que son la sensación del momento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Brianda ganó la primera “moneda del destino”

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Brianda ganó la primera “moneda del destino”

Harry Styles en CDMX: estos son los horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Estos son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto con la que vive Cynthia Klitbo

Ese Pérez suma polémicas por frases sexistas dirigidas a “La Chica del Clima” en La Casa de los Famosos

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

DEPORTES

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca